Gasunie noleggia Fsru da Exmar per 5 anni

Groninga, Paesi Bassi. Gasunie utilizzerà la Fsru S188 come terminale galleggiante di importazione di Gnl a Eemshaven a Groningen, in Olanda.

Tale risoluzione è importante alla luce degli sviluppi geopolitici attualmente in atto in Europa; vista anche la maggiore enfasi sulla sicurezza dell’approvvigionamento energetico, creatasi nei governi europei, dipendenti dal gas russo.

Exmar è un fornitore di soluzioni galleggianti per il funzionamento, il trasporto e la trasformazione del gas.

L’unità di rigassificazione galleggiante (Fsru) basata su chiatta S188 è stata costruita nel 2017.

In precedenza, l’industriale di materie prime Gunvor, l’aveva noleggiata per i progetti in Bangladesh nel 2018. Tuttavia, le parti hanno ufficialmente risolto l’accordo di noleggio nel maggio 2021, molto prima della data prevista; quindi disponibile per essere noleggiata ancora.

L’obiettivo del nuovo charter è di schierare la Fsru S188 e rendere operativo il terminal entro la fine del terzo trimestre del 2022.

“Siamo felici di raggiungere questo accordo con Gasunie. Dimostra le possibilità delle nostre soluzioni di infrastruttura galleggiante come una soluzione competitiva e rapida per l’immissione sul mercato per garantire la fornitura di energia”, ha affermato Nicolas Saverys, presidente esecutivo di Exmar.

Gasunie è una società olandese di infrastrutture e trasporti del gas naturale che opera nei Paesi Bassi e in Germania. Gasunie possiede la rete di trasmissione del gas olandese con una lunghezza totale di oltre 12.000 chilometri e una rete lunga 3.100 chilometri in Germania.

Abele Carruezzo