LA POPSTAR DI FAMA MONDIALE KATY PERRY È STATA SCELTA COME MADRINA DELLA PIÙ RECENTE NAVE DELLA NORWEGIAN CRUISE LINE, LA NORWEGIAN PRIMA

Katy si esibirà alla cerimonia di battesimo a Reykjavík, in Islanda, il 27 agosto 2022, dove la Norwegian Prima, costruita a Marghera (Venezia), da Fincantieri, diventerà la prima nave battezzata nella capitale islandese.

Milano– Norwegian Cruise Line (NCL), l’innovatore nei viaggi crocieristici a livello globale, ha annunciato oggi che l’icona pop di fama mondiale e giudice di “American Idol” Katy Perry sarà la madrina della nuovissima e innovativa nave da record, la Norwegian Prima, che farà il suo esordio ad agosto 2022.

La spettacolare nave, costruita a Marghera (Venezia), da Fincantieri, si preannuncia come un punto di svolta per Norwegian Cruise Line, offrendo agli ospiti itinerari emozionanti, spazi più ampi, un servizio elevato, un design accurato e una sorprendente varietà di nuove esperienze oltre all’eccezionale servizio di Norwegian. Tra gli architetti di livello mondiale che hanno contribuito alla progettazione di Norwegian Prima figurano il designer italiano Piero Lissoni.

Katy Perry darà il benvenuto alla Norwegian Prima, la prima delle sei navi della Prima Class, nel corso di un maestoso evento che si terrà a Reykjavík, in Islanda, il 27 agosto 2022. Nel rispetto di una tradizione secolare, il varo avverrà attraverso la rottura cerimoniale di una bottiglia di champagne sulla prua per augurare buona fortuna alla nave e ai suoi viaggiatori. Con questo evento, Norwegian Prima afferma un nuovo primato: sarà la prima nave da crociera battezzata nella capitale islandese.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Katy Perry, un’artista unica nel suo genere e di successo mondiale, come madrina della Norwegian Prima”, ha dichiarato Harry Sommer, President e Chief Executive Officer di NCL. “Siamo così incredibilmente orgogliosi di averla come membro della famiglia Norwegian Cruise Line e non vediamo l’ora di lanciare insieme a lei la nostra bellissima e innovativa nave ad agosto”.

“Il mio modo preferito di trascorrere le vacanze con la mia famiglia è in mare. Ogni mattina ti svegli e puoi scoprire un nuovo incredibile panorama”, ha detto Katy Perry. “Adoro il fatto che mi sia data la possibilità di battezzarla con le mie vibrazioni positive, e sono così emozionata per questa nuova, bellissima nave di fascia alta e high-tech, che prenderà presto il mare per offrire vacanze indimenticabili a tante famiglie”.

La Norwegian Prima è la nave più richiesta che la compagnia abbia mai lanciato, offrendo un servizio di prima classe, un design accurato, itinerari indimenticabili e un’esperienza di grande pregio per gli ospiti.

A bordo, gli ospiti potranno rifugiarsi sull’Ocean Boulevard, dotato di molteplici piscine a sfioro e ponti di vetro Oceanwalk con viste mozzafiato sull’oceano e sulle destinazioni, visitare Indulge, il primo punto di ristoro all’aperto con cucina internazionale di alto livello del brand, o rilassarsi su The Concourse, con un giardino di sculture en plein air che vanta installazioni “instagrammabili” dei famosi artisti David Harber e Alexander Krivosheiw. Progettato dai maestri architetti di Piero Lissoni, il rinnovato complesso di lussuose suite della nave, The Haven By Norwegian sarà caratterizzato da 107 cabine che si estendono su otto ponti con una nuova piscina a sfioro con vista sulla scia della nave e una nuova Spa esterna con una sauna con pareti di vetro e una camera fredda. Più recentemente, NCL ha svelato le offerte culinarie e di bevande disponibili su Norwegian Prima e Viva, tra cui la prima lounge del marchio incentrata sulla sostenibilità, The Metropolitan e il suo ristorante ultra-esclusivo Palomar, con specialità di pesce del Mediterraneo.

In partenza nell’agosto 2022, la Norwegian Prima offrirà viaggi inaugurali per il Nord Europa da Southampton, Inghilterra, Amsterdam e Reykjavík, Islanda, a partire dal 12 agosto; Bermuda da New York City a partire dal 6 ottobre e gli itinerari caraibici da Galveston, Texas e Miami a partire dal 27 ottobre.

Per commemorare questa entusiasmante partnership e per celebrare gli altri headliner dell’intrattenimento che saranno presenti sulla Norwegian Prima, NCL ha messo insieme una playlist celebrativa su Spotify. Per maggiori informazioni sulla Norwegian Cruise Line o per prenotare una crociera, visita www.ncl.com, o contatta un professionista di viaggi.