Voyage Optimization: Nautilus Labs progetta piattaforma per la decarbonizzazione

Nautilus Labs raccoglie 34 milioni di dollari in finanziamenti per decarbonizzare il trasporto marittimo e ottimizzare l’economia del viaggio nella parte più antica della catena di approvvigionamento, le navi.

New York. Nautilus Labs, l’azienda tecnologica che promuove l’efficienza del commercio marittimo attraverso l’intelligenza artificiale con hub a New York, Singapore, Parigi e Londra, ha annunciato 34 milioni di dollari in finanziamenti da investire per questo settore.

Microsoft ha svolto un ruolo di primo piano, con M12, il fondo di rischio di Microsoft, e il Microsoft Climate Innovation Fund che ha co-investito per la prima volta. In questa tornata, il capitale totale raccolto totale da Nautilus è oltre $ 48 milioni.

La società utilizzerà l’investimento per sviluppare e implementare nuove funzionalità di prodotto che supportano gli obiettivi dei clienti per guidare la decarbonizzazione massimizzando i profitti, attrarre nuovi talenti tecnologici e aprire ed espandere nuovi uffici nei principali hub portuali in tutto il mondo.

La soluzione collaborativa di punta dell’azienda Nautilus, ‘Voyage Optimization’, sta trasformando il modo in cui i viaggi vengono gestiti affrontando le inefficienze di lunga data e creando un percorso per ridurre le emissioni che l’industria del trasporto marittimo in generale può adottare immediatamente.

L’azienda sta consentendo la collaborazione tra le parti interessate nella catena di approvvigionamento oceanico collegando armatori e operatori che sono risultati isolati per anni.

La soluzione sfrutta le previsioni basate sull’apprendimento automatico per ridurre lo spreco di carburante e le emissioni, massimizzando i ritorni commerciali analizzando i dati IoT (Internet of Things), i modelli meteorologici, gli orari di arrivo e partenza e le esigenze commerciali.

I clienti che utilizzano la tecnologia di Nautilus ottengono un livello senza precedenti di conoscenza predittiva e fiducia nell’economia del viaggio e sono autorizzati a collaborare con le parti interessate storicamente isolate nella catena di approvvigionamento oceanico.

L’ottimizzazione del viaggio avvantaggia anche gli equipaggi a bordo delle navi attraverso un supporto decisionale predittivo molto accurato.

L’annuncio arriva in un momento critico per il settore. Il trasporto marittimo rappresenta il 3% delle emissioni di gas serra antropogeniche (GHG), circa 1 giga tonnellata di CO2 ogni anno.

Se non è controllato, il sistema del trasporto marittimo rappresenterà il 17% dei gas serra entro il 2050.

L’inefficienza del settore è radicata nelle strutture legacy che hanno un impatto sull’intera catena di approvvigionamento. L’arrivo ‘just-in-time’ non esiste nella navigazione marittima allo stesso modo in cui esiste nel trasporto aereo; le navi lasciano il porto ad alta velocità e rallentano solo prima di raggiungere la loro destinazione e attendere la disponibilità dell’ormeggio. L’impatto netto è dannoso: spreco di carburante, emissioni in eccesso, capitale perso sia per gli armatori sia per i noleggiatori e l’inefficienza della catena di approvvigionamento per tutti.

L’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) ha stabilito standard d’intensità di carbonio che inizieranno nel 2023, mentre l’EU – Emissions Trading Scheme (ETS) – riguarderà anche il commercio marittimo a partire dal prossimo anno.

Oggi, grazie alla piattaforma Nautilus Labs, si è in grado di fornire alle compagnie di navigazione marittima un percorso per creare il business più redditizio, che allo stesso tempo le aiuta a ridurre immediatamente l’intensità di carbonio.

“Le aziende global carrier del mercato stanno mobilitando risorse ora per adottare un approccio collaborativo e basato sui dati per trasformare i loro viaggi business. Concentrandosi sull’economia, stanno eliminando il carburante sprecato e il tempo perso dalle loro operazioni”, ha affermato Matt Heider, amministratore delegato di Nautilus Labs.

“Il potenziale per l’ottimizzazione del viaggio è enorme: i nostri clienti hanno registrato un risparmio del 10-12% per viaggio, continua Heider, con un potenziale di risparmio complessivo che raggiunge fino al 30%, poiché affrontiamo la causa principale di questo paradigma della fretta di aspettare. Siamo entusiasti di sfruttare questo finanziamento per far crescere il nostro equipaggio in tutto il mondo e continuare a risolvere questo problema globale con grande urgenza”.

“Microsoft si impegna ad accelerare il progresso globale verso un futuro più sostenibile e a supportare i nostri partner per fornire risultati che vadano oltre gli eccezionali ritorni finanziari per guidare un impatto ambientale e sociale catalitico. Ecco perché M12 e il Climate Innovation Fund stanno co-investendo per la prima volta in Nautilus, un’azienda che può essere sia ad alta crescita, sia raggiungere significativi obiettivi di decarbonizzazione su larga scala”, ha affermato Mark Kroese, Direttore generale, Sustainability Solutions di Microsoft.

Il round di serie B ha visto anche la partecipazione di investitori nuovi ed esistenti, tra cui NSS Advisors, Systemiq Capital, Root Ventures, Quiet Capital, TMV e Amplifier.

La società collabora con le principali società energetiche Total Energies, Eastern Pacific Shipping ed Emirates Shipping Line, tra le altre, e ha recentemente annunciato la sua espansione a Londra.

Nautilus Labs è una società di tecnologia marittima che riduce le emissioni massimizzando i rendimenti commerciali. La soluzione collaborativa di ottimizzazione del viaggio dell’azienda offre la previsione in tempo reale più accurata dei risultati del viaggio sul mercato. Alimentato da milioni di punti dati, Nautilus sfrutta l’apprendimento automatico e i modelli di Architettura Navale per generare risultati performance specifiche per la nave. La soluzione consente ai leader della navigazione marittima di trasformare il modo in cui sono gestiti i viaggi, sbloccando la decarbonizzazione, la redditività e l’arrivo ‘just-in-time’. Con hub a New York, Singapore, Londra e Parigi, l’azienda è sostenuta dal Microsoft Climate Innovation Fund e dall’M12.

Abele Carruezzo