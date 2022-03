Webinar gratuito di Assologistica, Kontractor by Kopron, GLP Italy e Engel & Voelkers su Logistica e Sostenibilità

Immobili per logistica (ma non solo) e sostenibilità al centro del webinar gratuito organizzato da Assologistica, Kontractor by Kopron, GLP Italy e Engel & Voelkers

L’evento, in programma l’8 aprile, analizza le strategie di sostenibilità ambientale e sociale messe in atto dal settore logistico, a partire dalla costruzione di un immobile fino ad arrivare ai trasporti, passando per le normative che regolamentano i rilasci delle pratiche edilizie.

“La logistica come valore aggiunto per il territorio: costruire immobili funzionali nel rispetto dell’ecosistema e della realtà urbana. Opinioni e strategie a confronto”. Questo il titolo del webinar gratuito organizzato il prossimo 8 aprile da Assologistica in partnership con Kontractor by Kopron, GLP Italy e Engel & Voelkers e il cui obiettivo è lo studio delle principali strategie di sostenibilità ambientale e sociale messe in atto dal settore logistico, a partire dalla costruzione di un immobile fino ad arrivare ai trasporti, passando per le normative che regolamentano i rilasci delle pratiche edilizie.

Un mondo complesso che, contrariamente a quanto si pensa, è estremamente sensibile alle tematiche delle politiche ambientali e degli impatti che la logistica può avere sul territorio. Importanti esperti del settore si confronteranno in un dibattito che metterà in luce problemi e soluzioni di un mondo in costante crescita (si veda programma allegato).

“Un evento fortemente voluto da Kontractor by Kopron – afferma Ilaria Pasta, Executive & Marketing Coordinator – È importante affrontare l’argomento della sostenibilità perché è un tema che ci tocca da vicino. La logistica è in forte crescita ed è necessario fare cultura per contrastare i pregiudizi di un mondo considerato spesso scomodo e inquinante. Se partiamo dal presupposto che la logistica è elemento imprescindibile dell’economia moderna, non possiamo negarne l’esistenza ma piuttosto gestirla nel migliore dei modi, trovando soluzioni ecosostenibili che impattino il meno possibile sull’ambiente circostante. Soluzioni e strategie legate a criteri ESG esistono e, con questo evento, vorremmo fare un po’ di divulgazione così da rendere tutti edotti e consapevoli di ciò che si nasconde dietro al mondo della logistica. Insomma Logistica come opportunità, non come problema”.

Dice Roberto Piterà, Country Director di GLP Italy: “La crescita esponenziale del settore logistico e il ruolo sempre più importante che esso ha dimostrato di avere nell’economia globale, hanno messo prepotentemente l’industria sotto i riflettori. È perciò essenziale, per chi sviluppa magazzini logistici, intraprendere azioni significative che permettano di creare progetti capaci di integrarsi nelle comunità in cui si insediano, rispettandone l’ambiente e la qualità della vita. GLP è stata pioniera nello sviluppo di magazzini sostenibili, tanto da aver stabilito gli standard sul mercato. Il nostro approccio alla sostenibilità e all’ESG sono da sempre al centro del nostro processo decisionale. Questo webinar ci offre l’opportunità di discuterne con tutta la filiera.”

“Il settore della Logistica nel 2021 è passato da cenerentola del Real Estate a settore principe, con più di 2,7 miliardi di euro transati in Italia e 2,5 milioni di metri quadri di spazi locati – chiarisce Gianluca Sinisi di License Partner di Engel & Voelkers – Questa esplosione dei volumi e delle superfici è di immenso valore per il settore ma deve anche far riflettere sul ruolo ed il peso sempre più importante delle infrastrutture logistiche sul territorio italiano. Gli sviluppatori di immobili logistici e gli operatori logistici si stanno muovendo affinché questa “esplosione” non abbia ripercussioni negative sull’ambiente circostante e sul tessuto sociale dove intervengono. Siamo convinti, però, che tale responsabilità debba essere condivisa da tutti gli attori facenti parte dell’ecosistema logistico.”

Come detto, la partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione a questo indirizzo: https://culturaeformazione.assologistica.it/iscrizioni-seminari.html