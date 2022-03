Fagioli si aggiudica quattro primi posti agli “ESTA Awards 2022”

L’azienda emiliana è stata la più premiata tra le 14 società europee di servizi finaliste

Fagioli – tra i leader mondiali nell’ingegneria e grandi movimentazioni – trionfa agli “ESTA Awards 2022”, prestigiosa competizione dedicata al settore dei trasporti stradali e dei sollevamenti eccezionali organizzata annualmente da ESTA, la principale associazione europea del settore, e la più influente a livello mondiale.

L’azienda emiliana si è infatti aggiudicata quattro primi posti nella finale tenutasi lo scorso 17 marzo a Noordwijk aan Zee in Olanda in occasione dell’Assemblea Generale dell’associazione.

Nel dettaglio, Fagioli si è aggiudicata il primo posto nelle categorie “Innovazione” (commessa: sollevamento, verticalizzazione e installazione finale di un reattore da 458 ton), “Gru a traliccio” (commessa: rimozione del relitto Berkan B a Ravenna), “Trasporto oltre le 120 ton” (commessa: trasporto di una Turbina a Gas da Genova alla Centrale di Turbigo) e “Trasporto sotto le 120 ton” (commessa: trasporto di un trasformatore a una centrale elettrica in alta montagna ad oltre 2000 metri di quota).

Con questi ultimi riconoscimenti, assegnati da una giuria autorevole sulla base delle peculiari caratteristiche di progettazione ed esecuzione operativa finale degli interventi candidati, salgono a 18 i primi posti conquistati da Fagioli nelle ultime 14 edizioni della competizione.

«Questi importanti riconoscimenti testimoniano ancora una volta le grandi competenze delle nostre maestranze impegnate quotidianamente in sfide ingegneristiche ad elevata complessità in tutto il mondo» ha commentato Fabio Belli – Amministratore Delegato Fagioli.

«Gli straordinari risultati che Fagioli è in grado di realizzare – ha proseguito Belli – sono possibili grazie all’impegno e alla passione degli oltre 500 professionisti operativi in tutti i continenti. Dedichiamo a loro questi premi con l’auspicio che possano essere il punto di partenza per nuovi ed entusiasmanti traguardi da raggiungere insieme».