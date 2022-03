IMO: Emendamenti che entrano in vigore quest’anno dal primo aprile

Per gli armatori, noleggiatori, comandanti e ufficiali della guardia, si riportano gli emendamenti IMO che entreranno in vigore quest’anno.



Londra. Il prossimo 1 aprile 2022, entrerà in vigore l’emendamento adottato da MEPC 75; riguarda le modifiche all’Allegato V I della MARPOL sulla definizione e il campionamento del tenore di zolfo.



In particolare andranno in vigore le Modifiche alla Regola 2, che tratta le “Definizioni” seguenti.

“Contenuto di zolfo nell’olio combustibile”

La nuova definizione dovrà indicare la concentrazione di zolfo in qualsiasi olio combustibile, misurata in % m/m, testata in conformità con lo standard accettabile per l’Organizzazione.

“Combustibile a basso punto d’infiammabilità”

Il carburante gassoso o liquido avente un punto di infiammabilità inferiore a quello altrimenti consentito dal paragrafo 2.1.1 della regola SOLAS II-2/4.

“Campione consegnato MARPOL”

Indica il campione di olio combustibile consegnato ai sensi del Regolamento 18.8.1 dell’Allegato V I MARPOL.

“Campione in uso” e “Campione a bordo”

Per indicare il campione di olio combustibile in uso su una nave; e per indicare il campione di olio combustibile destinato ad essere utilizzato o trasportato per essere utilizzato a bordo di quella nave.

Campionamento e prove dell’olio combustibile – modifiche al Regolamento 14 – “Ossidi di zolfo (SOX) e particolato”

Per aggiungere nuovi paragrafi relativi al campionamento e al collaudo dell’olio combustibile in uso e a bordo; per aggiungere nuovi paragrafi per richiedere uno o più punti di campionamento da installare o designare allo scopo di prelevare campioni rappresentativi dell’olio combustibile utilizzato o trasportato per l’uso a bordo della nave. I campioni rappresentativi dell’olio combustibile utilizzato a bordo devono essere prelevati al fine di verificare la conformità dell’olio combustibile al Regolamento.

Appendice I, modifiche al certificato International Air Pollution Prevention (IAPP)

Modifiche consequenziali per aggiornare il certificato IAPP; per aggiungere un riferimento ai punti di campionamento e anche per notare dove esiste un’esenzione alla disposizione per il carburante a basso punto d’infiammabilità.

Appendice V I MARPOL

Sulla procedura di verifica del carburante per campioni di olio combustibile dell’allegato V I MARPOL: modifiche conseguenti alle procedure di verifica, per coprire la verifica dei campioni rappresentativi di olio combustibile in uso e olio combustibile di bordo.

Dal 1 giugno 2022 entrano in vigore gli Emendamenti alla Convenzione BWM

Adottato da MEPC 75

Emendamenti alla Convenzione Internazionale per il Controllo e la Gestione dell’Acqua di Zavorra e dei sedimenti delle navi (Convenzione 2004 BWM, Ballast Water Management); riguardano la messa in servizio dei sistemi di gestione dell’acqua di zavorra e la forma del Certificato Internazionale di Gestione dell’Acqua di Zavorra.

Dal 1 giugno 2022 Codice IMDG 40-20

Adottato da MSC 102

Modifiche al Codice Marittimo Internazionale per Merci Pericolose (Codice IMDG, International Maritime Dangerous Goods); si tratta dell‘emendamento 40-20, relativo ai requisiti di segregazione per gli alcolati; segregazione rispetto alle sostanze organiche liquide; classificazione e trasporto del carbonio, a seguito di incidenti che comportano l’accensione spontanea del carbone; classificazione delle cisterne mobili O.N.U. (del sistema dell’Organizzazione delle Nazioni Unite) per il trasporto multimodale (ONU è un Codice Internazionale- 4 numeri – posto sulle fiancate e sul retro dei mezzi che trasportano merci pericolose; identifica il tipo di materia trasportata ed il tipo di pericolosità della stessa); e disposizioni per le etichette.

Dal 1 novembre 2022

Adottato da MEPC 76

Entrata in vigore dell’Allegato V I MARPOL riveduto, comprese le misure d’intensità di carbonio (requisiti per le navi; di calcolare il proprio Indice di Efficienza Energetica delle navi esistenti (EEXI, Energy Efficiency Existing Ship Index) in base a mezzi tecnici per migliorare la propria efficienza energetica e di stabilire il proprio Indicatore operativo annuale di Intensità di Carbonio (CII Carbon Intensity Indicator e Classificazione CII).

Entrata in vigore delle modifiche all’Allegato I MARPOL (aggiunta di un nuovo Regolamento 43A) per introdurre un divieto di utilizzo e trasporto per l’uso, come combustibile, di olio combustibile pesante (HFO) da parte delle navi nelle acque artiche a partire dal 1 luglio 2024. Il divieto riguarderà l’uso e il trasporto per l’uso, come combustibile, di oli aventi una densità a 15°C superiore a 900 kg/m3 o una viscosità cinematica a 50°C superiore a 180 mm2/s. Saranno esentate le navi impegnate a garantire la sicurezza delle navi o in operazioni di ricerca e soccorso e le navi dedicate alla preparazione e alla risposta alle fuoriuscite di petrolio. Le navi che soddisfano determinati standard di costruzione per quanto riguarda la protezione dei serbatoi di combustibile per olio dovrebbero essere conformi a partire dal 1° luglio 2029. Una parte di MARPOL con una costa che confina con le acque artiche può rinunciare temporaneamente ai requisiti per le navi battenti la sua bandiera mentre operano in acque soggette a sovranità o giurisdizione di tale Parte, fino al 1° luglio 2029.

Entrata in vigore delle modifiche agli Allegati MARPOL I e IV riguardanti l’esenzione delle chiatte UNSP (Unmanned Non-Self-Propelled) dai requisiti di ispezione e certificazione. L’emendamento specifica che l’Amministrazione può esentare una chiatta UNSP dai requisiti d’ispezione e certificazione annuale, per un periodo non superiore a 5 anni, a condizione che la chiatta UNSP sia stata sottoposta a un’ispezione per confermare che determinate condizioni sono soddisfatte. Gli emendamenti forniscono anche il modulo per il Certificato Internazionale di esenzione dall’inquinamento da petrolio per chiatte non semoventi senza pilota.

Abele Carruezzo