Project44 lancia ‘Port Intel’, la prima soluzione di Port Intelligence al mondo

In uno dei momenti di maggior fermento della logistica oceanica, project44 introduce insight in tempo reale su tutti i porti del mondo, espandendo notevolmente la sua offerta di visibilità oceanica



Milano– project44, la piattaforma che fornisce agli spedizionieri, ai trasportatori ed agli operatori di logistica un accesso alla visibilità in tempo reale di tutte le spedizioni indipendentemente dal tipo di trasporto, presenta ‘Port Intel’, la prima soluzione di port intelligence del settore a fornire dati in tempo reale sulla congestione e sul flusso dei container in tutti i porti globali. La piattaforma fornisce a spedizionieri, LSP (Logistics Service Provider), FFW (Freight Forwarders) e altre parti interessate ciò di cui hanno bisogno per gestire e mitigare gli impatti delle attuali turbolenze oceaniche e delle caotiche supply chain.

A seguito di disruption apparentemente infinite, dal blocco del canale di Suez ai colli di bottiglia portuali, le aziende e i clienti hanno acquisito una maggiore consapevolezza delle sfide del trasporto internazionale e della necessità di dati di intelligence in tempo reale. Quando è emerso il conflitto tra Russia e Ucraina, i dati di project44 hanno mostrato un aumento del 52% nei tempi di permanenza delle esportazioni dall’Ucraina e un immediato calo del 40,2% nella capacità giornaliera di picco delle navi TEU che fanno scalo nei porti russi. Allo stesso modo, le navi in attesa al largo di Yantian sono aumentate del 44,1% quando il recente lockdown legato a COVID-19 ha avuto effetto a Shenzhen. Queste sfide continue della supply chain richiedono alle aziende di mantenersi agili e di preparare piani di emergenza utilizzando i dati portuali in tempo reale.

“I colli di bottiglia portuali, i lockdown dovuti al COVID-19 e i cambiamenti di sourcing causati dalla guerra in Ucraina hanno reso difficile per gli spedizionieri rimanere al passo con le proprie catene di approvvigionamento” ha affermato Jett McCandless, fondatore e CEO di project44. “Per aiutare i nostri clienti ad affrontare queste sfide, abbiamo migliorato la nostra suite di visibilità oceanica, garantendo loro uno dei migliori strumenti con cui identificare e mitigare gli ostacoli della supply chain”.

Port Intelligence, compresi i dati sulla congestione di tutti i porti del mondo

‘Port Intel’ di project44, il primo del suo genere, affronta un problema che penalizza gli spedizionieri di tutto il mondo: la mancanza di visibilità sulla congestione dei porti. ‘Port Intel’ offre l’accesso a informazioni dettagliate per quanto riguarda i porti globali e le imbarcazioni alimentate da dati e analisi proprietarie. Queste informazioni in tempo reale permettono alle aziende di tenere proattivamente sotto controllo le interruzioni della catena di approvvigionamento, gli eventi “black swan” e il loro impatto sulle operazioni dei terminal e i conseguenti ritardi nelle spedizioni.

Grazie a ‘Port Intel’, gli spedizionieri e gli LSP possono vedere la congestione dei porti in un’interfaccia visiva e ricevere dati tramite un’API, permettendo loro di aggirare i colli di bottiglia, pianificare al meglio e soddisfare le aspettative dei propri clienti. La piattaforma può fornire tempi di permanenza a livello di nave e di container molto accurati, nonché conteggi di imbarcazioni e altre analisi della congestione portuale. Attraverso queste fonti di dati, gli utenti sono in grado di individuare proattivamente tendenze, benchmark e confrontare i vari porti, consentendo agli spedizionieri di prendere decisioni migliori su come evitare i ritardi, aumentare la puntualità delle consegne e migliorare la trasparenza per i clienti.

Gli algoritmi di project44 offrono un livello di visibilità leader a livello mondiale, capace di localizzare dettagliatamente 11.800 ormeggi, con una precisione di 20 metri. Oltre agli spedizionieri e agli LSP, ‘Port Intel’ viene già utilizzato da società di consulenza globali, istituzioni finanziarie e fornitori di IT per comprendere meglio le condizioni del mercato.

Cosa dicono di noi i clienti

“Abbiamo investito molto nella gestione delle disruption oceaniche e la partnership, l’innovazione, lo speed to value, gli ETA, l’onboarding, la visibilità oceanica e la port intelligence di project44 sono estremamente utili per la nostra attività e per i clienti con cui collaboriamo”, ha affermato Charles Cunnion, Vice President, Global Transportation di International Forest Products.

“I nostri clienti e partner sono sempre in attesa della prossima supply chain disruption. Avere informazioni sui porti è un vantaggio enorme. È il tipo di soluzione di dati che il nostro team userà quotidianamente” ha dichiarato JR Ferry, Director of Transportation and Logistics di ATEC Systems. “Siamo entusiasti di vedere miglioramenti in una suite di visibilità oceanica già tra le migliori della categoria. Project44 continua a fornire più visibilità nella supply chain dove conta maggiormente”.

“Come spedizioniere progressivo, siamo sempre all’avanguardia per quanto riguarda i dati e la tecnologia”, ha dichiarato Mike May di Air & Sea International. “Utilizzando ‘Port Intel’ forniamo ai nostri clienti spedizionieri i dati e le analisi aggiornate in tempo reale sulla congestione portuale globale, in modo da evitare e gestire proattivamente le disruption”.