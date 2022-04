Tutto pronto per Suzuki Save The Green 2022

-I dipendenti volontari di Suzuki Italia contribuiscono a bonificare un’area verde con l’iniziativa “Suzuki Save The Green”

-Dal 2015 Suzuki Italia si prende cura di zone verdi e boschive, quest’anno si occuperà di pulire la riva del fiume Stura nel comune di Caselle Torinese.

-L’iniziativa s’inserisce in un piano globale a favore dell’ambiente, che vede Suzuki Italia a supporto di queste attività anche livello nazionale per lasciare alle generazioni future un pianeta più sano e prospero.

“Suzuki Save the green” è l’annuale appuntamento in cui i dipendenti di Suzuki Italia compiono un gesto concreto a favore dell’ambiente.

Sabato 9 aprile, attrezzati di guanti, pinze e sacchi, i dipendenti Suzuki e le loro famiglie, insieme alle Amministrazioni locali e ai cittadini della zona, raccoglieranno i rifiuti per riqualificare la riva del fiume Stura, nel comune di Caselle Torinese, a favore di famiglie e bambini che usufruiranno poi di queste zone per vivere un angolo di natura.

I Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e la Protezione Civile forniranno il supporto necessario, attivandosi affinché i rifiuti raccolti vengano rimossi tempestivamente.

Suzuki Italia, tante sfumature di “GREEN”

“Suzuki Save The Green” è solo uno dei tanti progetti portati avanti da Suzuki Italia a favore dell’ambiente e che vedono protagonisti anche i concessionari delle divisioni Auto, Moto e Marine.

Suzuki Save the Green

Per celebrare la Giornata Mondiale della Terra, Suzuki Italia organizza ogni anno l’iniziativa “Suzuki Save The Green”, che prevede la bonifica di una zona specifica.

Nel 2021 si è scelta l’Area Industriale di Robassomero (TO), immersa nel parco Regionale della Mandria, dove si trova la sede di Suzuki Italia. In questa occasione sono state raccolte 2,7 tonnellate di rifiuti, che vanno sommate alle oltre 10 tonnellate di rifiuti in aree urbane e rurali raccolte negli anni precedenti.

Dal 2011 Suzuki Motor Corporation è attiva con il progetto Clean-up the World, una campagna di pulizia che ha visto impegnate, fino ad oggi, oltre 8.000 persone, desiderose di contribuire a migliorare la salute dei mari. Dal 2021 questa attività rientra nel progetto globale Suzuki Clean Ocean Project, volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del rispetto per l’ambiente, ed è stata riconosciuta anche dal Ministero dell’Ambiente giapponese nel contesto della “Plastic Smart Campaign”.

Suzuki Green Friday

Il 24 marzo scorso si è svolta a Torino la messa a dimora di 30 ciliegi giapponesi donati da Suzuki al capoluogo piemontese grazie ai fondi raccolti nell’ambito del “Suzuki Green Friday”. Per celebrare la Giornata Nazionale degli Alberi, Suzuki Italia ha deciso di tingere idealmente di verde il tradizionale Black Friday e di devolvere una quota del fatturato del 26 novembre 2021 proprio all’acquisto di piante. Centinaia di concessionari delle divisioni Auto, Moto e Marine hanno aderito al progetto e piantato a loro volta almeno un ciliegio sakura nel proprio territorio di riferimento. Suzuki e la sua rete hanno così concepito un bosco diffuso, portando un variopinto tocco di giapponesità in molte città, assieme a una preziosa boccata d’ossigeno.

M’Illumino di meno

Dal 2018 Suzuki Italia impiega per la sua sede solo energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. Per manifestare la sua attenzione a una gestione oculata delle risorse, Suzuki aderisce ogni anno alla campagna per l’ambiente “M’illumino di meno”, che si sviluppa nel contesto della Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. In virtù di questo impegno, l’11 marzo scorso Suzuki Italia ha spento le luci dell’insegna e dei propri uffici durante l’orario di lavoro. La rete degli oltre 200 concessionari ufficiali si è unita all’iniziativa, interrompendo l’illuminazione dei locali commerciali e spegnendo i propri schermi per almeno un’ora. Ciò ha consentito di ridurre i consumi elettrici totali di quasi 1.000 kWh e di abbattere le emissioni di anidride carbonica di oltre 400 kg.

Suzuki Bike Day

Nel 2021 Suzuki ha celebrato la Giornata Mondiale della Bicicletta organizzando il primo Suzuki Bike Day, una grande festa del pedale che si è tenuta il 10 luglio a Carpegna in provincia di Pesaro e Urbino. La manifestazione ha coinvolto oltre 500 persone, che hanno pedalato fianco a fianco con grandi personaggi del mondo dello sport e della televisione su quelle che erano le strade preferite da Marco Pantani. Suzuki, vicina al mondo del ciclismo per comunanza di valori, promuove l’uso della bicicletta sia come mezzo di trasporto sia come strumento per condurre una vita attiva e sana all’aria aperta.

Giornata mondiale dei diritti dei bambini

L’impegno di Suzuki Italia sul fronte ecologico si traduce anche nell’adesione alla Giornata mondiale dei diritti dei bambini. Nell’edizione dello scorso 19 novembre, Suzuki ha coinvolto nel Parco Naturale Laghi di Avigliana, in provincia di Torino, decine di ragazzi della locale Scuola Media Defendente Ferrari e con gli studiosi dell’ambiente dell’IZSTO (Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta) e del Parco ha parlato di ecosistema e dello smaltimento delle micro plastiche anche attraverso la nuova tecnologia #lavalacqua (Suzuki Micro Plastic Collector).

Green anche on line

Suzuki è green anche on line. Il sito di Suzuki Italia www.suzuki.it ha un basso impatto sull’ambiente grazie alla funzione “sleep”, che “addormenta” la pagina quando non utilizzata, diminuendo l’energia richiesta al dispositivo connesso al sito. Questa funzione risparmia in un anno la CO2 emessa da un veicolo che percorre ben 1.800 km.

Un impegno importante di respiro globale

Suzuki Motor Corporation, con la Suzuki Environmental Vision 2050, ha definito un piano di sostenibilità ambientale per tagliare il 40% della CO2 emessa dai veicoli Suzuki entro il 2030 per poi ridurla del 90% entro il 2050.

Guardando al futuro più prossimo, Suzuki si è data l’obiettivo di ridurre gli imballaggi in plastica di almeno 2,3 tonnellate all’anno e di impiegare in modo sempre più consistente energie rinnovabili generate da impianti eolici e solari.

Tutte le divisioni Suzuki si sforzano per utilizzare processi industriali più efficienti e contenere l’impatto ambientale dei loro prodotti in ogni fase dei rispettivi cicli di vita. La gamma Suzuki Auto venduta in Italia è composta al 100% da modelli ibridi leggeri e robusti, efficienti e affidabili. Per Suzuki la vettura ideale è prodotta utilizzando una minor quantità di materie prime e di energia, è capace di funzionare con consumi ed emissioni ridotti ed è costruita con parti interamente riutilizzabili.

La produzione a due ruote sposa la stessa filosofia, articolandosi su modelli che si distinguono sul mercato per la loro grande efficienza in rapporto alle straordinarie prestazioni di cui sono capaci.

I tecnici del comparto Marine si sono spinti addirittura oltre, studiando il geniale sistema #lavalacqua (Suzuki Micro-Plastic Collector), una tecnologia che permette al fuoribordo di raccogliere in navigazione le micro plastiche presenti in dispersione nell’acqua tramite il filtraggio dell’acqua di raffreddamento.