Assicurazioni in aumento per le navi dirette nel Mar Nero

Istanbul: petroliera in attraversamento del Bosforo fino al Mar Nero

Milano. Il Mar Nero è da sempre un hub per le esportazioni dei Paesi dell’est di raccolti agricoli, petrolio, combustibili e materie prime, ma è stato sconvolto dall’invasione russa dell’Ucraina.

I costi per l’assicurazione di navi mercantili in partenza verso i porti del Mar Nero sono fuori controllo, diventando un potenziale ostacolo al dislocamento di flussi merceologici russi dalla regione.

Secondo gli assicuratori marittimi è addebitato fino al 10% del valore dello scafo di una nave – sostanzialmente il valore della nave come risorsa – per quello che viene chiamato un premio aggiuntivo per il rischio di guerra.

L’assicurazione in quest’ultimo mese ha superato il costo del noleggio della nave stessa.

Un esempio: una petroliera di cinque anni, da 50 milioni di dollari, che trasporta un carico russo standard da un milione di barili, avrebbe bisogno di 5 milioni di dollari solo in premi assicurativi, circa 1,5 milioni di dollari in più rispetto al costo di assunzione del vettore.

La preoccupazione principale degli assicuratori sono i danni alle navi, causati da attacchi missilistici o possibili mine. Nella prima settimana di guerra, almeno cinque navi furono colpite e affondate; alcune settimane addietro, è stata rilevata la presenza di una mina nelle acque vicino allo stretto del Bosforo in Turchia, passaggio marittimo vitale per qualsiasi vettore che entrasse o uscisse dal Mar Nero. Le spese sarebbero in genere soddisfatte dalle società che noleggiano le navi, non dagli armatori.

I prezzi attuali dei contratti assicurativi, su quelle rotte, sono sostanzialmente insostenibili per i clienti e l’aumento dei premi assicurativi è diventato un’altra spesa per qualsiasi azienda che cerca di spedire qualsiasi cosa da o verso i porti della regione; anche il costo del noleggio della nave è aumentato.

Costa circa 3,5 milioni di dollari assumere una petroliera per portare un carico da un milione di barili in Italia dal porto russo di Novorossiysk sul Mar Nero rispetto a meno di 700.000 dollari all’inizio di quest’anno, secondo i dati riportati dagli analisti di settore.

Oltre alla minaccia di danni alla nave, ci sono altri rischi. Sia la marina russa che quella ucraina potrebbero sequestrare navi per usi legati alla sicurezza nazionale.

Una perdita della nave avrebbe un effetto a catena, mettendo in difficoltà gli assicuratori per il rischio d’inquinamento, rimozione del relitto, responsabilità del carico e altre responsabilità dell’equipaggio e rimpatrio. Mentre la guerra continua, il Joint War Committee della Lloyd’s Market Association ha aggiunto le acque della Russia all’elenco delle aree più rischiose. È probabile che questo significhi che gli assicuratori addebiteranno premi aggiuntivi per più porti russi nelle prossime settimane.

Abele Carruezzo

