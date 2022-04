Bart De Muynck, entra a far parte di project44 come Chief Industry Officer

Uno dei migliori analisti del settore della supply chain

La dirigenza di project44 rafforza la sua expertise nella catena di approvvigionamento



Milano– project44, piattaforma leader della supply chain visibility, annuncia l’ingresso di Bart De Muynck nell’azienda come Chief Industry Officer, con l’obiettivo di migliorare la collaborazione e il coinvolgimento del settore e dei clienti e per orientare le strategie di prodotto e dei servizi di project44 sulla base della sua esperienza e interazione con il mercato.

“Una delle principali risorse del nostro team è la sua esperienza nel settore” ha dichiarato Jett McCandless, fondatore e CEO di project44. “Bart ha lavorato nell’ambito della supply chain per oltre 20 anni e offrirà una visione inestimabile mentre project44 continuerà a sviluppare le sue soluzioni nei mercati globali. Abbiamo ammirato il lavoro di Bart per anni; è uno dei principali sostenitori dei progressi tecnologici nella gestione della supply chain, il che lo rende l’uomo perfetto per project44”.

De Muynck si unisce a project44 dopo aver trascorso gli ultimi otto anni come vicepresidente e analista presso Gartner, dove la sua ricerca si è concentrata su processi di consegna, pianificazione dei trasporti, analisi, yard management e fleet telematics. Precedentemente, De Muynck ha trascorso 20 anni lavorando nei settori della supply chain, della logistica e della tecnologia in Nord America e in Europa, in aziende come PepsiCo, Elemica, Penske, GE e altre.

“Nel corso del tempo passato in Gartner ho conosciuto il team di project44 e ho constatato come la piattaforma stia facendo da apripista nel campo della supply chain visibility” ha affermato De Muynck. “Non potevo lasciarmi sfuggire l’opportunità di unirmi a questo team e continuare ad evangelizzare la necessità e i benefici della visibilità nella catena di approvvigionamento”.

Oltre a lavorare a stretto contatto con i clienti, De Muynck interverrà agli eventi del settore, condividendo i suoi insight, i nuovi progressi della tecnologia e la sua esperienza nel settore. Continuerà ad offrire la sua leadership di pensiero e a parlare delle sfide che i professionisti della supply chain devono affrontare.

“Bart è uno dei pensatori più profondi e connessi in merito alle tendenze emergenti della supply chain globale. Come membro dell’executive team di project44, il network di supply chain più connesso al mondo, aiuterà a concretizzare la visione di Jett di realizzare una rete di orchestrazione centrale per l’economia fisica globale” ha aggiunto Craig Fuller, fondatore e CEO di FreightWaves.

Con oltre 860 milioni di dollari di investimenti, project44 sta eseguendo il suo piano di crescita strategica, compresa l’espansione della sua offerta in oltre 170 paesi e la costruzione della più grande rete di vettori con oltre 140.000 integrazioni di vettori multimodali. Project44 è al servizio di oltre 1.000 clienti, fornendo tracking in tempo reale, port intelligence e molto altro ancora.

Per conoscere Bart De Muynck è possibile registrarsi qui al prossimo evento Supply Chain LIVE di project44. Per ulteriori informazioni sui recenti annunci di project44 e sui prossimi eventi che prevedono la presenza dei dirigenti aziendali, controllare la pagina delle notizie.