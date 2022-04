KOTUG acquisisce l’operatore Seaways International di Dubai

Rotterdam. KOTUG International, con sede in Olanda, ha stipulato un accordo per acquisire l’Operatore di navi Supply Offshore (OSV) Seaways International, con l’obiettivo di rafforzare la sua posizione nel settore di supporto delle strutture energetiche offshore galleggianti di nicchia.

L’acquisizione prevista di Seaways segna la più grande operazione/business verificatesi negli oltre 100 anni di storia di KOTUG.

Con sede a Dubai, la Seaways International possiede e gestisce una flotta di rimorchiatori per la movimentazione dell’ancoraggio (AHT = Anchor Handling Tug) con capacità DP-2, imbarcazioni Fast Crew Suppliers (Crew Boats for Passenger Transportation) e chiatte da carico che operano principalmente nell’Africa occidentale.

Per KOTUG l’acquisizione prevista fa parte di una strategia per espandere la propria attività nell’assistenza agli impianti energetici galleggianti, come FSO (Unità galleggianti, di stoccaggio e scarico), FPSO (Unità galleggianti di produzione, stoccaggio e scarico), FLNG (Unità galleggianti di gas naturale liquefatto ), terminali FSRU (Unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione) e SPM (Single Point Mooring).

L’acquisizione ‘consoliderà ulteriormente’ la posizione di KOTUG in un ‘mercato di nicchia’ che dovrebbe ‘crescere man mano che emergono nuovi progetti galleggianti offshore in risposta alla crescente domanda di energia’, ha affermato Ard-Jan Kooren, Presidente e CEO di KOTUG.

L’integrazione dei servizi e delle risorse delle due società leader porterà interessanti opportunità di sinergia, garantendo operazioni più efficienti e migliorando la creazione di valore aggiunto per un mercato globale.

L’acquisizione è prevista per la fine della seconda metà del 2022, previa approvazione normativa.

Abele Carruezzo