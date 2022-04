MSC SEASCAPE VERRÀ BATTEZZATA A NEW YORK, DIVENTANDO LA NUOVA STELLA DELLO SKYLINE DI MANHATTAN

MSC Seascape

-La cerimonia di battesimo si terrà il 7 dicembre 2022 nel cuore di New York al Manhattan Cruise Terminal

-La madrina Sophia Loren battezzerà la sua 18esima nave MSC Crociere

-La cerimonia darà il via alla stagione inaugurale di MSC Seascape negli Stati Uniti e nei Caraibi

Ginevra, Svizzera– La città di New York farà da cornice allo straordinario evento previsto per dicembre quando MSC Seascape – la nuova ammiraglia di MSC Crociere – entrerà in servizio alla fine di quest’anno. La Compagnia ha annunciato che la cerimonia di battesimo della nave si terrà al Manhattan Cruise Terminal di New York, mercoledì 7 dicembre 2022. L’evento porterà nella Grande Mela lo stile e il glamour distintivo europeo di MSC Crociere e vedrà la partecipazione di autorità locali, partner strategici, i migliori agenti di viaggio, media di tutto il mondo, celebrità e artisti internazionali. Naturalmente, nessuna cerimonia di battesimo sarebbe completa senza la presenza di Sophia Loren, che terrà a battesimo la sua 18esima nave della flotta di MSC Crociere.

Pierfrancesco Vago, Executive Chairman, Divisione Crociere del Gruppo MSC, ha commentato: “Siamo particolarmente contenti di celebrare questo importante evento a New York, un luogo che occupa un posto speciale nella storia del nostro Gruppo sin dal 1985 come punto di riferimento per le navi della divisione cargo.

Oggi, mentre MSC Mediterranean Shipping Company guida il settore del trasporto marittimo di container a livello globale e in tutto il Nord America, MSC Crociere è cresciuta fino a diventare uno dei principali player dell’industria crocieristica statunitense. Dopo aver registrato una significativa crescita nel sud della Florida, stiamo ora preparando una grande espansione strategica sulla costa orientale che ci vedrà offrire nel 2023 crociere in partenza da New York per tutto l’anno. Non potevamo, quindi, pensare a un modo migliore per celebrare un traguardo così significativo che tenere la cerimonia di battesimo di MSC Seascape – la nostra ultima ammiraglia – in questa meravigliosa città, un importante hub per il Gruppo MSC da oltre tre decenni”.

MSC Seascape sarà la prima nave della Compagnia ad essere battezzata a New York, come dimostrazione dell’impegno di MSC Crociere nel mercato crocieristico nordamericano e la sua futura espansione a New York e nel nord-est con crociere per tutto l’anno da aprile del 2023 in partenza dal Brooklyn Cruise Terminal. MSC Crociere è la Compagnia crocieristica in più rapida crescita al mondo e il terzo brand di crociere più grande al mondo. Con un’impronta veramente globale, la Compagnia continuerà la propria crescita ed espansione grazie a due nuove navi in arrivo nel 2022 – MSC World Europa e MSC Seascape – e MSC Euribia nell’estate del 2023.

A New York gli ospiti, provenienti da tutto il mondo, parteciperanno ad una cerimonia di battesimo davvero emozionante con intrattenimento dal vivo e spettacoli, insieme a una cena di gala e l’opportunità di scoprire gli incredibili luoghi ed esperienze di bordo di MSC Seascape.

MSC Seascape salperà per Miami subito dopo la cerimonia per iniziare la sua stagione inaugurale nei Caraibi, le sue iconiche caratteristiche la rendono infatti una nave particolarmente adatta al clima caldo e soleggiato della regione. Sarà la seconda nave di classe Seaside EVO ad entrare nella flotta di MSC Crociere, e la quarta nave della altamente innovativa classe Seaside della Compagnia che, dal primo viaggio di MSC Seaside a Miami nel 2017, ha ridefinito le aspettative degli ospiti per la crociera ai Caraibi.

MSC Seascape offrirà due diversi itinerari di 7 notti in partenza da PortMiami:

-Caraibi orientali: con scalo a Ocean Cay MSC Marine Reserve e Nassau nelle Bahamas, San Juan a Porto Rico e Puerto Plata in Repubblica Dominicana;

-Caraibi occidentali: con scalo a Ocean Cay MSC Marine Reserve, Cozumel in Messico, George Town nelle Isole Cayman e Ocho Rios in Giamaica.

Gli agenti di viaggio dell’area di New York e di tutto il Nordest sono invitati a contattare il loro rappresentante MSC Crociere per partecipare a questo evento unico nel suo genere.

Nuovi orizzonti in mare

MSC Seascape offrirà un’esperienza coinvolgente capace di connettere in maniera autentica i propri ospiti al mare attraverso il design all’avanguardia e i suoi impressionanti spazi esterni dedicati al relax, la ristorazione e l’intrattenimento. Alcune delle più importanti caratteristiche sono:

-2.270 cabine con 12 diversi tipologie di comfort e suite con balcone, comprese le ambite suite di poppa presenti in tutte le navi della classe Seaside

-11 punti di ristoro, 19 bar e lounge con possibilità per mangiare e bere all’aperto

-6 piscine, tra cui una splendida piscina infinity di poppa con un’incredibile vista sull’oceano

-L’MSC Yacht Club più grande e lussuoso della flotta MSC Crociere, che offre circa 32.000 mq di spazio con ampie viste sull’oceano dai ponti di prua della nave

-Un’ampia promenade sul lungomare ancora più vicina all’acqua, che si estende per quasi 540 metri

-Uno spettacolare Ponte dei Sospiri con pavimento in vetro sul ponte 16 con una vista unica sull’oceano

Le tecnologie ambientali di MSC Seascape includono sistemi di riduzione catalitica selettiva su ciascuno dei quattro motori Wartsila 14V 46F per ridurre le emissioni di ossido di azoto fino al 90% convertendo il gas in azoto innocuo e acqua. Il sistema ibrido di pulizia dei gas di scarico della nave elimina il 98% di ossido di zolfo dalle emissioni.

La nave è dotata dei migliori sistemi di trattamento delle acque reflue con standard di purificazione superiori alla maggior parte degli impianti di trattamento delle acque reflue sulla terraferma ed è anche dotata di sistemi avanzati di gestione dei rifiuti, sistemi di trattamento delle acque di zavorra approvati dalla Guardia Costiera degli Stati Uniti, sistemi di ultima tecnologia per la prevenzione degli scarichi di olio dai locali macchine e vari miglioramenti efficaci di efficienza energetica – dai sistemi di recupero del calore all’illuminazione a LED in grado di risparmiare energia.

La nave sarà dotata di un sistema di gestione del rumore irradiato sott’acqua per ridurre e isolare i potenziali effetti sui mammiferi marini.