Per MSC Crociere la stagione estiva 2022 inizia utilizzando l’energia da terra nei porti di Southampton e Warnemünde

Ginevra. La stagione estiva 2022 della MSC Crociere inizia all’insegna dell’utilizzo di energia elettrica durante le soste nei porti. Da fine maggio, due navi della flotta di MSC Crociere utilizzeranno in modo costante l’alimentazione da terra durante le loro soste in due porti del Nord Europa: si tratta della ‘MSC Virtuosa’, che potrà alimentarsi presso il nuovo Horizon Cruise Terminal del porto di Southampton, nel Regno Unito, e la ‘MSC Poesia’, che userà la rete elettrica del porto di Rostock-Warnemünde, in Germania.

Un tale impegno è stato portato a termine grazie al memorandum d’intesa stipulato lo scorso 5 aprile tra MSC Crociere e Cruise Baltic per l’utilizzo dell’alimentazione da terra nella Regione del Mar Baltico, contribuendo così a migliorare l’impatto ambientale dell’industria delle crociere.

E’ importante che tale impegno sia seguito da altri porti in Europa per permettere di utilizzare tale servizio e raggiungere lo zero emissioni nette entro il 2050.

MSC Crociere continua a esplorare e investire in nuove tecnologie per la decarbonizzazione con risultati molto promettenti, in modo da ridurre al minimo l’impatto delle navi da crociera sulle comunità portuali e sull’ambiente circostante.

In questo processo l’energia da terra è un’opzione fondamentale in quanto permette alle navi ferme in porto di spegnere il motore e di connettersi all’energia elettrica locale per far funzionare i loro sistemi di bordo e migliorando notevolmente la qualità dell’aria e riducendo i livelli di rumore e vibrazioni.

Southampton è il principale porto d’imbarco per le crociere in Nord Europa, accogliendo oltre 2 milioni di passeggeri all’anno. Lo scalo è anche il primo porto del Regno Unito a rendere disponibile lo allaccio delle navi da crociera alla rete elettrica di terra. Rostock-Warnemünde è uno dei porti più avanzati in Europa ed è il più grande fornitore di energia da terra per le navi da crociera. In entrambi i casi, la collaborazione con le Autorità locali, basata su un interesse comune, ha reso possibile la fornitura e l’utilizzo della corrente da terra. Fondamentale è stata in questo senso la collaborazione tra MSC Crociere e le Autorità portuali, che hanno permesso di terminare la messa in servizio delle attrezzature prima di poterle utilizzare sistematicamente tra qualche settimana.

Per favorire tali risultati è nato il Cruise Baltic, network in cui sono riuniti 32 porti e destinazioni nella Regione del Mar Baltico. Con la firma dell’accordo, Cruise Baltic s’impegna a lavorare per favorire la diffusione delle strutture di alimentazione a terra nella regione con l’obiettivo di aumentare il numero di porti che offrono questa possibilità. Per sostenere il suo scopo, MSC Crociere si impegna a garantire che le navi da crociera che fanno regolarmente scalo nei rispettivi porti della Regione del Mar Baltico utilizzino l’alimentazione elettrica da terra, se disponibile, il prima possibile e non oltre il 1° gennaio 2024.

Diversi porti in tutto il mondo stanno sviluppando infrastrutture per supportare l’alimentazione da terra per le navi da crociera, anche a seguito delle richieste provenienti dalle Comunità locali. Inoltre, ovunque MSC Crociere sia coinvolta nella costruzione e nel finanziamento di nuovi terminal, la Compagnia si sta assicurando che i progetti tengano conto dei requisiti di alimentazione a terra e siano dotati delle infrastrutture necessarie. Tra questi rientrano i nuovi terminal in costruzione a Miami e Barcellona.

Abele Carruezzo