Dopo sei settimane P&O Ferries riprende il servizio tra Dover e Calais

Dover. La Maritime & Coastguard Agency (MCA), dopo sei settimane, autorizza la P&O Ferries a riprendere i servizi di collegamento tra il porto di Dover e quello di Calais.

L’operatore di traghetti del Regno Unito P&O Ferries, può riprendere il servizio sulla rotta più trafficata, come da autorizzazione della Maritime & Coastguard Agency e può tornare al servizio completo, dopo aver licenziato i suoi equipaggi e averli sostituiti con personale dell’agenzia interinale.

Mentre il ripristino del servizio è visto come un passo fondamentale, da parte della Compagnia, i sindacati continuano le loro proteste e accuse, invitando i passeggeri e le aziende di trasporto merci a boicottare la P&O Ferries.

L’MCA aveva già autorizzato il 22 aprile la ‘Spirit of Britain’, traghetto della P&O Ferries da 47.592 tonnellate di stazza lorda, sotto fermo dall’11 aprile, a riprendere il servizio sulla rotta Dover – Calais.

I dettagli dell’ispezione della MCA, resi noti, confermano un totale di 23 prescrizioni di sicurezza, di cui sei motivo della detenzione/fermo della nave.

Sebbene la maggior parte dell’attenzione degli ispettori MCA si sia concentrata su problemi di formazione dell’equipaggio, la visita a bordo ha anche mostrato problemi relativi ai motoscafi veloci per il soccorso, scarsamente mantenuti; in sala macchine sono stati prescritti sistemi di filtraggio dell’olio non funzionanti, porte tagliafuoco non rispondenti alle dotazioni di sicurezza e sono stati riscontrati problemi con le serrande tagliafuoco. Dopo l’ultima ispezione, di venerdì sorso, la nave è stata liberata dalle relative prescrizioni.

P&O Ferries ha annunciato oggi che la nave riprenderà il servizio sulla rotta più trafficata tra Inghilterra e Francia e domani, mercoledì mattina, per passeggeri e merci. Tuttavia, una seconda nave che opera sulla rotta, la ‘Pride of Kent’, rimane ancora in stato di fermo; mentre, la ‘Norbay’, che collega Liverpool e Dublino, è stata autorizzata a navigare.

Durante quest’ultimo fine settimana, anche la ‘European Causeway’ e la ‘European Highlander’ sono tornate in servizio tra l’Irlanda del Nord e la Scozia.

P&O Ferries contesta i sindacati che non vi è stata nessuna riduzione di salario per i lavoratori interinali ed hanno confermato il salario medio per i dipendenti dell’agenzia (£ 5,50 l’ora, circa $ 7,00), anche se è al di sotto del salario minimo del Regno Unito e al di sotto dei livelli che il Governo sta aggiornando (in fase di trattazione) per gli equipaggi imbarcati su tutte le navi che operano nei porti del Regno Unito.

Rimangono ancora altri quattro traghetti che richiedono l’ispezione da parte dell’MCA prima che la Compagnia torni alla piena operatività su tutte le sue rotte.