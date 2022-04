L’azienda norvegese che da oltre 30 anni ottimizza le prestazioni del magazzino parteciperà per la prima volta alla Fiera dell’Intralogistica, il più grande evento fieristico del comparto. Element Logic che da febbraio 2022 è attiva anche in Italia sarà presente alla manifestazione dedicata alle soluzioni più innovative e ai sistemi integrati per la movimentazione industriale, la gestione del magazzino, lo stoccaggio dei materiali e il picking.

Element Logic annuncia la sua prima partecipazione alla Fiera dell’Intralogistica 2022. Dal 3 al 6 maggio 2022, sarà presente all’evento con un proprio stand dedicato. All’interno dell’area espositiva, una demo del sistema Autostore che fornirà una rappresentazione live e realistica del funzionamento innovativo e della tecnologia utilizzata. Durante i quattro giorni della Fiera, sarà presente il Managing Director di Element Logic Italia, Matteo Casagrande.

“Partecipare alla manifestazione di Fiera dell’Intralogistica rappresenta per noi un momento importante e un’occasione per far conoscere le nostre soluzioni al mercato italiano, che da poco ci ha colto con tanta attenzione”, spiega Matteo Casagrande. “La digitalizzazione e la forte crescita dell’e-commerce sta creando nuove esigenze per i magazzini. Siamo di fronte a una nuova frontiera tecnologica che va supportata ottimizzando i processi. Per rimanere competitivi servirà adottare soluzioni digitali e attente alla sostenibilità, caratteristiche che Element Logic ha nel suo DNA e che tutti potranno vedere e toccare con mano durante la fiera”.

Matteo Casagrande, Managing Director di Element Logic Italia

L’azienda leader in Europa nella tecnologia per l’Intralogistica si è recentemente affacciata in Italia con soluzioni automatizzate e all’avanguardia per l’ottimizzazione delle prestazioni di magazzino. Per il prossimo futuro, Element Logic® punta ad incrementare le soluzioni personalizzate per le aziende, andando soprattutto in contro alle esigenze derivate dall’incremento dell’e-commerce.

Inoltre, Element Logic ha recentemente ottenuto i diritti di distribuzione globale per la distribuzione e l’implementazione della tecnologia AutoStore, il sistema di picking robotizzato versatile e modulare, che può essere adattata a ogni genere di impianto di stoccaggio e prelievo per carichi leggeri. Ed è proprio questa soluzione di punta che verrà presentata in occasione della Fiera, e sulla quale sarà possibile ricevere ulteriori informazioni specifiche rispetto a funzionamento, costi e modalità di installazione.

In questo momento, l’intero settore della Logistica sta spostando il proprio focus su sostenibilità, bassi consumi di trasporto, ottimizzazione della supply chain, digitalizzazione e robotizzazione dello stoccaggio e picking automatizzato. La capacità di utilizzare bene i fondi del PNRR e l’ottimizzazione del business aziendale attraverso delle soluzioni tecnologiche come quelle proposte da Element Logic, consentirà alle imprese di poter attrare, in futuro, ulteriori investimenti e commesse, espandere le operazioni e rilanciare l’occupazione. Questi sono tutti elementi fondamentali che rimandano al senso più profondo dei concetti di “ripresa” e “resilienza”.

Informazioni su Element Logic

Dal 1985, Element Logic ottimizza le prestazioni del magazzino.

Abbiamo una ampia esperienza nella progettazione e nell’installazione di soluzioni su misura che ottimizzano il flusso di lavoro dei nostri clienti. Le nostre soluzioni robotizzate, i sistemi di movimentazione dei materiali, il software e i servizi di consulenza aiutano a migliorare la value chain dei nostri clienti, nel far diventare più vantaggioso il proprio business e soddisfare l’aspettativa del cliente finale per consegne degli ordini sempre più rapide.

Ottimizziamo magazzini di tutte le dimensioni in una vasta gamma di settori, tra i quali: abbigliamento e attrezzature sportive, elettronica di consumo e componenti elettronici, prodotti farmaceutici, distribuzione ricambi, 3PL e altro.

Element Logic è il primo e più grande partner di AutoStore® al mondo.

L’azienda è di proprietà degli stessi dipendenti e della società europea di Private Equity, Castik Capital, come socio di maggioranza.

Element Logic ha sede in Norvegia e opera in tutto il mondo con un fatturato di circa 230 milioni di euro nel 2021.

