Amsterdam: i portuali non operano su petroliera russa

Amsterdam. I portuali di Amsterdam si sono rifiutati di operare il carico di carburante diesel a bordo di una nave russa.

La petroliera, ‘Sunny Liger’, da 75.000 tonnellate di portata lorda, è rimasta bloccata senza poter scaricare il prodotto.

La tanker russa aveva imbarcato diesel nel porto russo di Primorsk nel Mar Baltico alla fine di aprile, e diretta verso un porto in Svezia.

I portuali svedesi si sono rifiutati di movimentare il suo carico, quindi è stata dirottata su Amsterdam, dove anche portuali, piloti e operatori di rimorchiatori l’hanno respinta.

La nave poi ha tentato sul porto di Rotterdam, sebbene non scalato abitualmente; anche qui i portuali sono stati invitati dal sindacato FMV a non operare. Niek Stam, direttore di FNV Havens, il braccio portuale del sindacato olandese FNV, ha detto in un’intervista ieri domenica: “Se i lavoratori portuali da qualche altra parte nel mondo rifiutano il carico, anche noi rifiuteremo e lo facciamo per solidarietà internazionale”.

La ‘Sunny Liger’ è una nave battente bandiera delle Isole Marshall e quindi non è formalmente esclusa dai porti dell’UE; è operata da una Compagnia indiana, iscritta in un Registro libero gestito dagli americani.

“Ciò che è imbarazzante in questo caso è che non ha una bandiera russa e il carico non è vietato e non è nell’elenco delle sanzioni”, ha detto ai giornalisti venerdì il Ministro degli Esteri olandese, Wopke Hoekstra, dopo che la nave non ha potuto attraccare in Svezia; e quindi il Governo olandese riconosce di non poter bloccare la nave.

Mentre la Sunny Liger è ancorata ora al largo, in attesa di ulteriori sviluppi, ieri, un’altra nave che trasporta diesel da Primorsk, la ‘CB Caribic’, è entrata nell’area portuale di Amsterdam.

Intanto, i prezzi del diesel sono aumentati da quando la Russia ha attaccato l’Ucraina; in Europa, la settimana scorsa il valore del carburante, rispetto al greggio, ha toccato il massimo dal 2011, secondo i dati di fair value compilati da Bloomberg. Rotterdam e Amsterdam, con Anversa, sono le piazze portuali più importanti del sistema di scambio di petrolio in Europa.

L’Unione Europea ha imposto pesanti sanzioni commerciali nel tentativo di isolare la Russia, ma finora ha escluso petrolio e gas. Sebbene l’UE ora accetti carichi russi di greggio e prodotti raffinati, i suoi leader sperino di applicare il blocco del petrolio russo entro la fine dell’anno.

Il blocco sta aumentando le sanzioni contro l’energia e il commercio russi, senza precedenti, e il petrolio, l’esportazione più preziosa della Russia, è un obiettivo fondamentale.

Abele Carruezzo