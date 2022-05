IL FUTURO DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONI TRA NUOVE SFIDE E OPPORTUNITA’ DI CAMBIAMENTO

Milano-Fedespedi – la Federazione nazionale delle Imprese di Spedizioni internazionali – ha compiuto i suoi primi 75 anni di attività. Per celebrare questo importante traguardo, Fedespedi ha indetto l’Assemblea Pubblica “Ispirati da un mondo che cambia” il prossimo 23 maggio a Venezia, nella splendida location dell’Hotel Hilton Molino Stucky.

Quali sono in questo momento le sfide per il settore logistico e in particolare per le imprese di spedizioni? Qual è il modo più efficace di rispondere? Sono tanti gli stimoli che Fedespedi vuole fornire ai partecipanti – aziende associate e stakeholder del settore – durante l’Assemblea pubblica, per sottolineare il ruolo fondamentale giocato dalle imprese di spedizione in un contesto di mercato sempre più sfidante. Durante la giornata si confronteranno illustri relatori di riferimento per il settore e istituzioni politiche, in uno scambio proficuo di idee.

Dopo i saluti inaugurali da parte della città di Venezia e del Presidente di Confetra Guido Nicolini, Silvia Moretto, Presidente di Fedespedi, accoglierà gli ospiti per dare il via alla giornata di lavori, divisa in due sessioni moderate dalla giornalista Tiziana Ferrario.

La prima sessione di lavoro è intitolata “Shipping: tra efficienza dei servizi e norme europee”, un’occasione preziosa per mettere a tema dati e riflessioni sull’andamento del settore del trasporto container via mare, mentre la seconda dal titolo “Sfide e opportunità del cambiamento: digitalizzazione, sostenibilità e nuove competenze” vedrà gli interventi di autorevoli interlocutori pubblici e privati – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, RAM, Cisco, Politecnico di Milano, Gi.Group – con cui la Federazione lavora per sostenere innovazione e sviluppo del settore.

Al termine dei lavori una visione di scenario sarà affidata a Teresa Bellanova, Viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

L’iniziativa vuole celebrare una ricorrenza importante, puntando lo sguardo verso il futuro. L’Assemblea Pubblica sarà l’occasione per Fedespedi di rinnovare il proprio impegno a sostegno del sistema imprenditoriale italiano e delle grandi sfide a cui è chiamato rispondere; sfide che una gestione della catena di distribuzione efficiente e correttamente normata può contribuire a risolvere e che Fedespedi è determinata ad affrontare.

Fedespedi è l’unica organizzazione che in Italia rappresenta e tutela gli interessi delle imprese di spedizioni internazionali. Generando oltre 15 miliardi di fatturato annuo, con il contributo di 50.000 addetti, promuove la crescita della categoria ed il Made in Italy, valorizzando il ruolo delle persone ed il talento e sostenendo la visione di un mondo interconnesso, digitale, sicuro e sostenibile.