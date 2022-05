Assologistica, nuovo partner di Fondazione ITS Lombardo Mobilità Sostenibile, interviene all’ “IT’S Logistics Day” del 4 maggio

L’Associazione partecipa alla giornata dedicata al mondo della Logistica con eventi e tavole rotonde per studenti e aziende; a organizzarla una delle eccellenze nazionali in ambito formativo

Milano– Mercoledì 4 maggio 2022 Assologistica interviene all’open day di presentazione dell’offerta formativa dell’ITS Lombardo Mobilità Sostenibile presso la nuova sede milanese dell’Istituto (via Amoretti 78) . L’evento – denominato “IT’S Logistics Day” – sarà anche l’occasione per presentare ufficialmente la partnership della nostra Associazione con il prestigioso Istituto Tecnico Superiore, che d’ora in poi potrà contare su un’aula dedicata ad Alvaro Spizzica, uno dei Padri fondatori della Logistica italiana (e in particolare della Logistica sostenibile).

E proprio l’inaugurazione dell’aula A. Spizzica da parte del presidente di Assologistica, Umberto Ruggerone, aprirà i lavori della giornata, che proseguirà con due incontri dal titolo “Quali opportunità formative per entrare nel mondo della logistica?” (ore 10,30; tra i relatori anche l’assessore alla Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, Melania De Nichilo Rizzoli) e “Trend di mercato: quali prospettive di sviluppo” (ore 11,30). Operatori e addetti ai lavori si confronteranno infine nella tavola rotonda delle ore 11,45 dal titolo “Cosa chiediamo ai giovani e cosa proponiamo loro”.

“Siamo felici e orgogliosi di entrare a far parte dei partner della fondazione ITS Lombardo Mobilità Sostenibile. Un traguardo importante per la nostra Associazione che ha posto la formazione tra le proprie priorità: investire nella crescita professionale e umana dei ragazzi e quindi dei logistici di domani rappresenta un valore in termini di sostenibilità sociale per le nostre aziende. Ci rende ancora più orgogliosi poterlo fare destinando a questa iniziativa risorse e la borsa di studio in memoria di Alvaro Spizzica, un uomo e un logistico che ricordiamo sia per il suo esempio sia per i suoi insegnamenti. Trasferire ai giovani ciò che lui ha trasmesso a noi è il modo migliore per preservarne il ricordo”, commenta il presidente Ruggerone.

L’evento è pubblico, con iscrizione: logisticsday@itslombardomobilita.it

Info: tel. 0283477915

Cosa sono gli ITS e la Fondazione Istituto Tecnico Superiore per la Filiera dei Trasporti e della Logistica Intermodale – ITS Lombardo Mobilità Sostenibile

Gli ITS nascono dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2008 «… allo scopo di contribuire alla diffusione della cultura tecnica e scientifica e sostenere, in modo sistematico, le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano…».

Sono scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica, presenti in Italia dal 2010 come piattaforma di incontro fra istruzione, formazione e mondo del lavoro. Sono la risposta italiana a una crescente esigenza di una formazione terziaria professionalizzante che segue l’esempio di un sistema consolidato già da alcuni anni in molti Paesi europei. Nel panorama formativo italiano gli Istituti Tecnici Superiori rappresentano il modello più evoluto di integrazione tra scuola a lavoro.

Costituiscono un canale formativo di livello terziario, alternativo ai percorsi accademici universitari, volto a creare figure altamente qualificate. Gli ITS sono strutturati secondo il modello organizzativo della Fondazione di partecipazione, con il contributo di diverse realtà, dalle imprese agli enti locali, dalle Università o dai centri di ricerca scientifica e tecnologica al sistema scolastico e formativo.

Sono gestiti da Fondazioni di partecipazione, che integrano tra loro come partner enti pubblici e soggetti privati (come previsto dal DPCM del 18 marzo 2008). La Fondazione Istituto Tecnico Superiore per la Filiera dei Trasporti e della Logistica Intermodale, come altre Fondazioni dislocate sul territorio nazionale, a partire dal 2010 sviluppa percorsi d’Istruzione Tecnica Superiore. La Fondazione è conosciuta anche con il nome di ITS Lombardo Mobilità Sostenibile.

Tra le 6 aree tecnologiche che caratterizzano l’offerta di corsi ITS, l’area tecnologica a cui afferisce la Fondazione è la “Mobilità Sostenibile” e gli ambiti di riferimento dei percorsi ITS erogati sono la “Produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture” e la “Gestione Infomobilità e Infrastrutture Logistiche”.

La Fondazione Istituto Tecnico Superiore per la Filiera dei Trasporti e della Logistica Intermodale è istituita ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 e con riconoscimento Reg. P.G. Prefettura di Varese del 24.12.2010.