ICS e l’Autorità del Canale di Suez per una maggiore cooperazione

Ever Given, una delle navi portacontainer più grandi del mondo, naviga per il Canale di Suez

Ismailia. L’Autorità del Canale di Suez (SCA), l’Ente statale egiziano responsabile della gestione e della manutenzione del Canale di Suez, e l’International Chamber of Shipping (ICS), che rappresenta l’80% della flotta mercantile mondiale, hanno concordato di cooperare per aumentare la condivisione delle informazioni e “negoziati sul movimento del commercio globale attraverso il Canale” nell’ambito di un Memorandum of Understanding (MOU) firmato tra le due parti oggi presso la sede centrale di SCA a Ismailia, in Egitto.

L’impegno di un anno ufficializza le collaborazioni tra ICS e SCA che si sono svolte durante la pandemia di Covid-19 e dall’incaglio della ‘Ever Given’ nel marzo 2021, con il blocco del Canale.

ICS afferma che l’accordo si concentra su una piena trasparenza delle strategie a lungo termine su questioni tra cui tariffazione dei pedaggi, protezione ambientale e decarbonizzazione, con la speranza che porti a “una collaborazione approfondita sulle politiche operative e strutturali del Canale, la sicurezza e protezione delle navi in transito e potenziamento dei servizi di pilotaggio, rimorchio e riparazione”.

La firma del protocollo d’intesa arriva dopo che l’Autorità del Canale di Suez ha aumentato le tariffe e i supplementi (in tre occasioni quest’anno) per le navi che transitano sulla via navigabile, iniziando con un aumento quasi generalizzato del pedaggio del 6% per la maggior parte dei tipi di navi a partire da febbraio e seguito da un supplemento del 10% su alcune navi a partire dal 1 marzo e un aumento del supplemento ‘temporaneo’ ancora più ampio a partire dal 1 maggio (l’importo varia in base al tipo di nave e al carico/zavorra).

Il MoU arriva anche quando l’Egitto è stato scelto come sede della prossima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP27) del 2022 a novembre di quest’anno.

L’Autorità del Canale di Suez sta anche lavorando a un progetto per allargare una parte dell’estremità meridionale del Canale per il traffico bidirezionale dopo l’incaglio della Ever Given.

L’incontro tra le due delegazioni ha segnato il primo passo, in presenza, tra ICS e SCA dal luglio 2015, che all’epoca era incentrato sull’allargamento del Canale meridionale e su una panoramica del sistema di costruzione del doppio canale, da allora è stato completato.

“ICS ha intrattenuto uno stretto legame con l’Autorità del Canale di Suez per quasi un secolo. Ringraziamo l’Autorità per la sua ospitalità e non vediamo l’ora di consolidare la nostra relazione consolidata”, ha affermato Esben Poulsson, presidente dell’ICS, presente alla riunione.

“L’industria marittima è a un punto di svolta mentre iniziamo seriamente la nostra transizione verso un futuro rinnovabile. Le relazioni che abbiamo avuto questa settimana mi danno una grande fiducia che l’Egitto sarà uno dei leader della transizione verde dell’industria, grazie alla sua posizione geopolitica nel cuore del mondo marittimo”, ha aggiunto Poulsson.

“Adottiamo una visione ambiziosa per rafforzare il ruolo fondamentale dell’Autorità del Canale di Suez nella comunità internazionale della navigazione marittima e il beneficio dei nostri clienti è la nostra priorità principale”, ha commentato l’Ammiraglio Osama Mounier Mohamed Rabie, presidente e amministratore delegato di SCA.

Una delegazione marittima guidata da ICS dovrebbe tornare in Egitto per il vertice delle Nazioni Unite sul clima per continuare le discussioni sulla transizione dello shipping verso lo zero netto delle emissioni in atmosfera.

Abele Carruezzo