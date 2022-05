International Day for Women in Maritime 2022

Il 18 maggio di ogni anno si celebra la Giornata Internazionale dell’IMO per le donne in mare.

Londra. Il 18 maggio 2022, la giornata internazionale inaugurale e prima dell’IMO per le donne in mare, si concentrerà sul tema “Formazione – Visibilità – Riconoscimento: sostenere un ambiente di lavoro senza barriere”. Nel quadro dello sviluppo marittimo, e attraverso il programma ‘Women in Maritime’, l’IMO ha adottato un approccio strategico per rafforzare il contributo delle donne come principali parti interessate marittime. Lo stesso concetto del logo “Symbol of Women in Maritime” deriva dalla fusione del simbolo del genere femminile e del’iconico simbolo dell’ancora marittima.

Nella giornata del 18 maggio 2022 si svolgerà un convegno internazionale – on line – dal tema: ‘Formazione – Visibilità – Riconoscimento: Sostenere un ambiente di lavoro senza barriere’. Il focus evidenzierà la necessità che le donne siano più visibili e integrate nella comunità marittima, a bordo delle navi e in tutto il settore nel suo insieme, e più ampiamente nella rappresentanza a livello decisionale. Il convegno affronterà anche il tema delle competenze per le donne nel settore marittimo e come svilupparle.

Gli Stati membri dell’IMO, l’industria marittima e tutti gli altri nel settore marittimo sono invitati a promuovere e celebrare la Giornata internazionale per le donne in mare in modo appropriato e significativo. L’Assemblea dell’IMO nel 2021 ha adottato una risoluzione che proclama la giornata. Sui social l’IMO punta sulla visibilità ed invita a condividere i tanti volti delle donne in mare, usando l’hashtag #WomenInMaritimeDay.

I tanti volti delle donne in mare

Le donne sono parte integrante della forza lavoro marittima, contribuendo al successo delle linee marittime, dei porti, dei servizi a terra e altro ancora. Per la giornata inaugurale internazionale delle donne in mare, l’IMO vorrebbe vedere i molti volti delle donne in mare. Importante è promuovere il reclutamento, il mantenimento e l’occupazione continua delle donne nel settore marittimo, aumentare il profilo delle donne nel settore marittimo, rafforzare l’impegno dell’IMO per l’obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite , in particolare l’obiettivo 5 (uguaglianza di genere) e sostenere il lavoro per affrontare l’attuale squilibrio di genere nel settore marittimo.

Perché l’equilibrio di genere?

È ampiamente dimostrato che investire nelle donne è il modo più efficace per sollevare comunità, aziende e persino paesi. I paesi con maggiore uguaglianza di genere hanno una migliore crescita economica. Le aziende con più donne leader ottengono risultati migliori Gli accordi di pace che includono le donne sono più duraturi. I parlamenti con più donne emanano più leggi su questioni sociali chiave come la salute, l’istruzione, la lotta alla discriminazione e il mantenimento dei figli. L’evidenza è chiara: uguaglianza per le donne significa progresso per tutte.

Oggi, le donne rappresentano solo l’1,2% per cento della forza lavoro globale dei marittimi secondo il rapporto BIMCO/ICS 2021 sulla forza lavoro dei marittimi.

Ciò rappresenta una tendenza positiva nell’equilibrio di genere, con il rapporto che stima 24.059 donne che prestano servizio come gente di mare, con un aumento del 45,8% rispetto al rapporto del 2015.

All’interno di questo settore storicamente dominato dagli uomini, l’IMO ha compiuto uno sforzo concertato per aiutare l’industria ad andare avanti e supportare le donne a raggiungere una rappresentanza che sia in linea con le aspettative del ventunesimo secolo.

Il programma ‘Women in Maritime’ dell’IMO sta sponsorizzando le donne dei paesi in via di sviluppo per partecipare al programma di leadership SheEO: programma che mira a fornire alle donne le capacità di leadership e la fiducia necessarie per prendere posto al tavolo decisionale delle spedizioni marittime.

L’IMO sostiene l’uguaglianza di genere e l’emancipazione delle donne attraverso borse di studio specifiche per genere; facilitando l’accesso alla formazione tecnica di alto livello per le donne nel settore marittimo nei paesi in via di sviluppo; creando l’ambiente in cui le donne sono identificate e selezionate per opportunità di sviluppo professionale nelle amministrazioni marittime, nei porti e negli istituti di formazione marittima; e facilitando l’insediamento di donne professioniste nelle associazioni marittime, in particolare nei paesi in via di sviluppo.

Ogni anno, in collaborazione con l’Autorità Portuale di Le Havre, vengono organizzati due brevi corsi di aggiornamento di due settimane per funzionari femminili delle Autorità Marittime e/o Portuali dei paesi in via di sviluppo per migliorare la gestione e l’efficienza operativa dei loro porti.

Donne Marittime

Indagine IMO e WISTA International hanno condotto l’inaugurale Women in Maritime – IMO e WISTA International Survey 2021 per esaminare la proporzione e la distribuzione delle donne che lavorano nel settore marittimo, dai ruoli di supporto alle posizioni a livello dirigenziale. Il programma di genere dell’IMO ha anche sostenuto la partecipazione di marinai ai corsi per manager AtoN di livello 1, tenuti dall’Associazione Internazionale delle Autorità per i Fari (International Association of Lighthouse Authorities = IALA).

Le donne nelle Associazioni Marittime

L’IMO ha promosso la creazione di reti professionali per migliorare l’equilibrio di genere nel settore marittimo. Sotto gli auspici dell’IMO, otto Women in Maritime Associations (WIMA) sono state fondate in Africa, Stati arabi, Asia, Caraibi, America Latina e Pacifico, coprendo circa 152 paesi e territori dipendenti e 490 partecipanti. L’accesso a queste associazioni marittime regionali per le donne offre ai membri una piattaforma per discutere una serie di questioni, non solo di genere, ma anche tecniche. Queste associazioni potrebbero in qualche modo colmare il divario nel ridurre alcune delle barriere istituzionali e lo stigma culturale che devono affrontare le donne che entrano nell’industria marittima. Attraverso l’IMO, ogni rete regionale ha istituito capitoli nazionali che hanno consegnato giornate di carriera marittima e varie attività, come informazioni sulla prevenzione dell’HIV e sulla salute sessuale; e pulizie delle spiagge.

L’IMO, ancora, è fortemente impegnata ad aiutare i suoi Stati membri a raggiungere l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), in particolare l’obiettivo 5: “Raggiungere l’uguaglianza di genere e responsabilizzare tutte le donne e le ragazze”. Il programma di genere dell’IMO è stato avviato nel 1988. A quel tempo, solo pochi istituti di formazione marittima aprivano le loro porte alle studentesse. Da allora, il programma di sviluppo delle capacità e di genere dell’IMO ha contribuito a mettere in atto un quadro istituzionale per incorporare una dimensione di genere nelle politiche e procedure dell’IMO. Ciò ha favorito l’accesso alla formazione marittima e alle opportunità di lavoro per le donne nel settore marittimo.

Abele Carruezzo