Operazione RPAS offre sorveglianza marittima alle Autorità nazionali danesi

Lisbona. Da metà maggio EMSA RPAS vola da Skagen, la città più settentrionale della Danimarca, offrendo una sorveglianza marittima rafforzata.

Il servizio è fornito dall’EMSA a seguito di una richiesta della Marina Reale danese, che sta utilizzando il servizio insieme alle Autorità nazionali, tra cui la Dogana danese e l’Agenzia danese per la pesca, mentre implementano le funzioni di Guardia Costiera.

Il servizio RPAS è fornito dall’EMSA tramite la società Schiebel Aircraft GmbH e vedrà uno Schiebel Camcopter S 100 schierato a sostegno delle attività di sorveglianza marittima delle Autorità danesi per un periodo di due mesi.

Il velivolo è un elicottero senza pilota con un’autonomia in tempo di sei ore e un’autonomia in distanza di oltre 100 km. È dotato sia di una telecamera ottica a infrarossi, nonché di un ricevitore AIS e di un sensore di ricerca marittimaa automatizzata in grado di rilevare oggetti sulla superficie del mare.

I dati raccolti dai voli saranno condivisi in tempo reale attraverso il Data Center EMSA RPAS consentendo agli utenti di monitorare qualsiasi attività insolita in mare con un impatto potenzialmente dannoso per l’incolumità delle persone e delle navi nell’area o con effetti sull’ambiente stesso.

Il servizio consente di monitorare e allertare le Autorità in caso di oggetti alla deriva avvistati in mare che possono rappresentare un pericolo per le navi nelle vicinanze e/o per l’ambiente. Ciò è particolarmente utile nelle aree ad alta densità di traffico.

La Royal Danish Navy agisce per conto del Ministero dell’Ambiente danese per salvaguardare la protezione dell’ambiente marino nelle acque circostanti.

Il servizio RPAS dell’EMSA sosterrà questa attività aiutandoli a identificare, verificare e fornire informazioni su potenziali fuoriuscite e scarichi di petrolio in mare. In tal modo, il servizio integra quello satellitare dell’UE per il rilevamento di fuoriuscite di petrolio, CleanSeaNet.

L’Agenzia Europea per la Sicurezza arittima (EMSA) è un’agenzia decentralizzata dell’UE, con sede a Lisbona, in Portogallo. L’EMSA serve gli interessi marittimi dell’UE per un settore marittimo sicuro, protetto, ecologico e competitivo, fornendo valore agli Stati membri attraverso il sostegno alla prevenzione e alla risposta all’inquinamento, alla sorveglianza marittima, alla sicurezza, alla digitalizzazione e alla fornitura di servizi marittimi integrati e all’assistenza tecnica.

I servizi di Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) sono offerti gratuitamente dall’EMSA a tutti i paesi dell’UE.

Sono stati sviluppati per assistere nelle operazioni di sorveglianza marittima e monitoraggio delle emissioni delle navi e possono operare in tutti i mari che circondano l’Unione Europea. I servizi RPAS possono fornire supporto alle tradizionali funzioni della Guardia Costiera, compresa la ricerca e il salvataggio e la prevenzione e la risposta all’inquinamento. I servizi sono offerti ai paesi membri individualmente e come parte della strategia RPAS regionale dell’EMSA, che consente a più funzioni di Guardia Costiera in diversi paesi dell’UE di essere supportate da uno o più servizi RPAS.

Abele Carruezzo