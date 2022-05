A Venezia la seconda tappa del roadshow di InnovaMare

Focus sui risultati raggiunti con la cooperazione nel settore della Blue Economy per l’Adriatico e sulle nuove opportunità per un mare più sostenibile

Venezia– Come assicurare una sostenibilità di lungo periodo per l’Adriatico e mantenere una forte cooperazione tra Croazia e Italia per continuare a promuovere una Blue Economy condivisa sulla due sponde del mare. Saranno alcuni dei grandi temi su cui riflettere durante la seconda tappa del roadshow (a Venezia il 31 maggio e a Padova il 1° giugno) di InnovaMare, il progetto strategico Interreg Italia-Croazia incentrato sulla costruzione di un ecosistema innovativo per prevenire e monitorare l’inquinamento marittimo.

Sulla scia del successo registrato a Dubrovnik, dove i partners hanno ufficialmente lanciato il roadshow di progetto nelle diverse località coinvolte, la comunità di InnovaMare (stakeholders, aziende private, centri di ricerca e pubbliche amministrazioni) in laguna cercherà di individuare nuovi possibili terreni di cooperazione gettando le basi per partecipare a nuovi bandi UE, sempre nel campo dell’economia circolare e della blue economy. L’obiettivo della Community è capitalizzare i risultati raggiunti con il progetto e continuare ad investire risorse su know-how, strategie e partnership pubblico-private per costruire ecosistemi virtuosi e sostenibili a tutela delle risorse marittime.

La due giorni è organizzata da Unioncamere Veneto, che è partner del progetto, in collaborazione con CNR-ISMAR, e prevede un fitto programma di workshop, anche all’interno del Salone Nautico Venezia 2022, una realtà fieristica di richiamo internazionale. I partecipanti si trasferiranno anche nella storica città di Padova, sede di noti centri di ricerca in campo di robotica e sensoristica.

Ad aprire i lavori sarà Mateo Ivanac della Camera per l’economia croata, capofila del progetto, il 31 maggio. Seguirà una serie di attività di co-progettazione orientate secondo temi (innovazione, monitoraggio ambientale, prevenzione dell’inquinamento marittimo e lotta alle microplastiche) e gruppi d’interesse in modo da facilitare utili scambi di informazioni tra ricercatori, imprenditori e settore pubblico. Nel pomeriggio, nell’ambito del Salone Nautico (Arsenale – Sala Modelli) in un’iniziativa congiunta con il progetto Interreg Adrion Future 4.0, sarà presentata al pubblico l’esperienza di InnovaMare e come quest’ultima potrà essere sfruttata alla luce di Industria 4.0 e dei nuovi progetti UE Interreg, con l’obiettivo di esplorare il potenziale della blue economy nella crescita regionale, nelle tecnologie avanzate e nelle competenze per lo sviluppo sostenibile.

Sarà l’Università di Padova e, in particolare, la società Wireless and More, nata come spin-off del Dipartimento di Ingegneria Informatica, ad essere al centro della seconda giornata di lavori. In quest’occasione, infatti, saranno presentati ai partner gli ultimi prototipi messi a punto in campo di acustica subacquea e i progetti dell’Università di Padova per una gestione sostenibile dei rifiuti.

La seconda tappa del Roadshow, nella Regione Veneto, si prefigge di aiutare concretamente i partner del progetto strategico Innovamare nella definizione di nuovi modelli di business per le economie dei territori che si affacciano sul mare. Oggi come mai prima, la sfida della Blue Economy che poggia sul rispetto dell’ambiente, sulla tutela dei mari e sulla promozione di un turismo sostenibile, non può rischiare di essere persa.

Maggiori informazioni e il programma completo dell’iniziativa sono disponibili sulla piattaforma Innovamare all’indirizzo https://innovamare.org/.

Il progetto strategico Interreg Italia-Croazia InnovaMare è finanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia-Croazia 2014-2020 e mira a sviluppare e rendere stabile un modello di ecosistema dell’innovazione nel settore della robotica sottomarina e dei sensori per il monitoraggio dell’inquinamento del mare Adriatico.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di progetto www.italy-croatia.eu/innovamare