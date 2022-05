Solbian pronta a circumnavigare il globo con il velista giapponese Masa Suzuki

Torino-Nuova partnership tra l’azienda torinese Solbian, produttrice di pannelli solari flessibili e il team del velista Masa Suzuki.

Solbian annuncia una nuova partnership con il team Milai, l’azienda entra ufficialmente a far parte degli sponsor del velista Masa Suzuki, in partenza il prossimo 26 giugno per il giro del mondo. Tra meno di un mese Masa salperà a bordo del class 40 Milai per la Globe 40, una circumnavigazione completa del globo in 8 tappe che partirà da Tangeri, in Marocco per concludersi a Lorient, in Francia.

All’attivo Masa conta già una partecipazione alla Mini Transat 2019 e alla Rolex Fastnet Race nel 2021. Il team Milai sarà l’unico a rappresentare il Giappone nella Globe40. In un viaggio di oltre 30 mila miglia, della durata prevista di 9 mesi, l’aspetto energetico sarà fondamentale, per questo Solbian ha deciso di fornire il proprio supporto tecnico con un impianto da 518 Wp composto da pannelli della serie SR. La cella monocristallina ad alta efficienza della serie SR è protetta da due griglie metalliche: una frontale, progettata per ottimizzare la raccolta della corrente fotovoltaica e una posteriore che rafforza la struttura meccanica della cella. Una doppia corazza che rende la cella solare intrinsecamente flessibile e resistente agli urti.

Luca Bonci, A.D. di Solbian ha dichiarato: “Siamo entusiasti di affrontare questa impresa con il team Milai e di poter sostenere, attraverso Masa Suzuki, la vela giapponese. Un giro del mondo rappresenta una sfida anche per gli sponsor tecnici, un perfetto stress test per le proprie tecnologie che vengono sottoposte a condizioni atmosferiche estreme e in continuo mutamento.”

Masa Suzuki, skipper di Milai commenta così la collaborazione con Solbian: “Sono molto felice di aver installato i pannelli solari Solbian, sono dotati di una speciale finitura antiscivolo e stanno funzionando molto bene a bordo. Sono certo che con questi pannelli affronteremo al meglio le 30000 miglia che ci attendono!”

Solbian Energie Alternative

Dal 2010 Solbian produce pannelli solari flessibili nello stabilimento di Avigliana, in provincia di Torino. Più di 60 mila pannelli venduti, oltre 1000 progetti realizzati e una rete di distribuzione che ha raggiunto 72 paesi del mondo. Altamente personalizzabili in termini di colore, forma e numero di celle, i pannelli Solbianflex sono particolarmente adatti per le barche a vela, ma il loro utilizzo è prezioso nella nautica tout court, nonché in mobilità elettrica, roulotte e camper, trekking, tende e rifugi, edifici di emergenza e per l’integrazione architettonica.

http://www.solbian.eu