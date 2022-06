ICS: “Principi di politica marittima per la ripresa dalla pandemia”

La conferenza ministeriale MC12 si svolge sullo sfondo del conflitto in corso in Ucraina, che ha costretto gli economisti del WTO a rivalutare le aspettative di una crescita del commercio mondiale di merci al 3% nel 2022, rispetto alle precedenti previsioni del 4,7%.

Il Direttore Generale del WTO, Okonjo-Iweala, ha proposto un Dialogo formale con il settore dei trasporti marittimi, sottolineando l’importanza della collaborazione tra WTO e industria marittima mondiale che muove circa il 90% del commercio mondiale.

Ginevra, Svizzera- Questa settimana a Ginevra l’International Chamber of Shipping (ICS), insieme ad altre importanti organizzazioni imprenditoriali, si unisce ai ministri dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) provenienti da tutto il mondo, con l’obiettivo di fornire risultati concreti alla prossima 12a Conferenza ministeriale (MC12) dell’organizzazione.

Questo dialogo servirà come un’opportunità per alti funzionari del governo e dell’industria di scambiare opinioni su questioni critiche e sfide che deve affrontare il sistema commerciale multilaterale, nel contesto dei recenti sviluppi che hanno un impatto sull’economia globale, compreso il conflitto in corso in Ucraina, le crisi energetiche globali e la ripresa da COVID-19.

Parlando prima della prossima riunione ministeriale, Guy Platten, Segretario generale dell’ICS, ha commentato: “Siamo stati molto incoraggiati e appoggiamo pienamente il messaggio di Okonjo-Iweala, direttrice generale del WTO, al settore marittimo proponendo un dialogo formale tra il WTO e il settore dei trasporti marittimi. Nell’ultimo anno si sono verificati numerosi eventi che hanno ulteriormente enfatizzato la necessità della collaborazione tra WTO e l’industria. L’ICS e il WTO, in quanto facilitatori del libero scambio in tutto il mondo, sono uniti su molte questioni, ma soprattutto sui valori e principi condivisi di libero accesso e senza ostacoli ai mercati internazionali.

Siamo fortemente impegnati in questo ampio dialogo con il WTO e speriamo che i Principi di politica marittima dell’ICS forniscano un elemento costitutivo per le discussioni tra l’industria marittima e i governi”.

I nuovi Shipping Policy Principles rafforzano l’impegno del settore marittimo per il mantenimento di un sistema commerciale globale basato su regole e di un quadro normativo globale che abbracci mercati aperti e concorrenza leale; oltre al rigoroso rispetto degli standard adottati a livello internazionale. L’ICS delinea dieci “Priorità politiche” e “Inviti all’azione” complementari da parte dei governi in aree politiche critiche, per aiutare a sostenere l’efficienza del sistema di trasporto marittimo globale che trasporta circa il 90% del commercio mondiale, che per la maggior parte ora serve le economie dei paesi in via di sviluppo .

La pubblicazione dei Shipping Policy Principles for Pandemic Recovery disponibile qui.



EN

ICS launches new ‘Shipping Policy Principles for Pandemic Recovery’ during WTO Ministerial Conference

-ICS will join the World Trade Organization (WTO) Ministerial Conference (MC12) in Geneva this week, as shipowners’ global trade association launches ‘Shipping Policy Principles for Pandemic Recovery’, setting out Calls to Action to governments as national economies seek to recover from the COVID-19 pandemic.

-WTO Conference takes place against the backdrop of ongoing conflict in Ukraine, which has forced WTO economists to reassess expectations of merchandise trade growth downward to 3% in 2022, from previous forecasts of 4.7%.

-WTO Director General, Okonjo-Iweala, has proposed a formal Dialogue between the WTO and the maritime transport sector, highlighting the importance of collaboration between the WTO and the global shipping industry which moves about 90% of global trade.

Geneva, Switzerland-the International Chamber of Shipping (ICS), alongside other leading business organisations, is joining WTO Ministers from across the world in Geneva this week, aiming to deliver concrete results at the organisation’s upcoming 12th Ministerial Conference (MC12).

This Dialogue will serve as an opportunity for senior government officials and industry to exchange views on critical issues and challenges confronting the Multilateral Trading System, in the context of recent developments impacting the global economy, including the ongoing conflict in Ukraine, global energy crises and recovery from COVID-19.

Speaking ahead of the upcoming Ministerial meeting, Guy Platten, Secretary General at ICS, commented:

“We were very encouraged and fully support Dr Okonjo-Iweala’s message to the shipping industry proposing a formal Dialogue between the WTO and the maritime transport sector. There have been a number of developments which have further emphasised the need for WTO and industry collaboration this past year. ICS and the WTO, as the facilitators of free trade throughout the world, are united on many issues but none more so than our shared values and principles of open and unimpeded access to international markets.

We are committed to engaging with the WTO in this comprehensive Dialogue, and hope that our ICS Shipping Policy Principles will provide a building block for discussions between the shipping industry and governments.”

The new Shipping Policy Principles strengthen the shipping industry’s commitment to the maintenance of a rules-based global trading system and a global regulatory framework which embraces open markets and fair competition; plus strict adherence to internationally adopted standards. ICS outlines ten ‘Policy Priorities’ and complementary ‘Calls to Action’ by governments in critical policy areas, to help support efficiency of the global maritime transport system which carries about 90% of world trade, the majority which now serves the economies of developing countries.

For the full Shipping Policy Principles for Pandemic Recovery publication please see here.