Ancora un grave incidente sulla scialuppa di salvataggio nelle esercitazioni di ammaino

Disposizione gruetta, barca e imbracatura per il sistema di ammaino (Apollonia/TSB).

Gatineau-Quebec. Il Canadian Transportation Safety Board (TSB) ha pubblicato un rapporto su un altro grave incidente che si è verificato durante un’esercitazione di manovra di ammaino della scialuppa di salvataggio, illustrando i rischi continui di questa ‘esercitazione di routine’ sulla sicurezza SOLAS.

Un guasto al sistema di varo di una scialuppa di salvataggio su una nave mercantile può provocare una caduta dall’alto, provocando lesioni o decessi per chiunque si trovi sulla barca.

Il 1 ° dicembre 2020, l’equipaggio della nave portarinfuse ‘Blue Bosporus’, all’ancora a English Bay, nella Columbia Britannica, stava effettuando un’esercitazione sulla scialuppa di salvataggio in caduta libera.

Dopo che le quattro imbracature di cavi metallici per l’abbassamento (ammaino) della scialuppa di salvataggio a caduta libera sono state attaccate, il terzo ufficiale e un AB (Able Seaman, noto come un Able Bodied Seaman o AB) sono saliti a bordo della scialuppa per condurre un lancio di prova. Il terzo ufficiale ha attivato il gancio di rilascio e la scialuppa di salvataggio è scivolata in avanti di circa 25 centimetri.

A quel punto, tre imbracature che collegavano la barca alla gruetta si sono incattivate, insieme alla staffa di collegamento alla quarta imbracatura.

La barca è caduta da 45 piedi (14 metri) in acqua. Entrambi i membri dell’equipaggio a bordo sono rimasti gravemente feriti – uno con ferite alle gambe e uno con una mano ferita – e sono stati portati in ospedale per le cure. Lo scafo della barca ha subito danni quando ha toccato l’acqua.

La maggior parte (ma non tutti) dei componenti rotti dell’imbracatura sono stati recuperati per l’analisi. Un’indagine post-incidente ha rilevato che i manicotti a crimpare (che uniscono le parti) sulle imbracature si erano usurati nel tempo a causa della criccatura da tenso corrosione, un problema comune per l’acciaio inossidabile (fenomeno di degrado di un materiale dovuto all’azione combinata di corrosione e applicazione di un carico costante). Inoltre, una delle imbracature era più corta delle altre, il che significava che sopportava l’intero carico della barca quando il gancio è stato inizialmente rilasciato. Questa imbracatura si è guastata per prima, seguita dalle altre in sequenza.

L’equipaggio aveva l’ordine di abbandonare la scialuppa di salvataggio dopo aver rilasciato il gancio, prima che la barca fosse calata in acqua usando il davig, una pratica coerente con la guida dell’IMO. Tuttavia, dovevano essere comunque presenti nella barca per poter sganciare il gancio. Avevano l’abitudine di stare in piedi senza ancorarsi ai sedili mentre svolgevano questo compito.

“Non c’era stata alcuna valutazione del rischio associato allo stare non assicurati nella scialuppa di salvataggio quando era sospesa dalle sue imbracature”, ha concluso TSB.

Il programma di manutenzione della nave non riguardava specificamente l’ispezione delle condizioni delle imbracature, secondo TSB. Dopo l’incidente, l’armatore ha installato nuovi gruppi e staffe di imbracatura a prova di carico e ha inviato una circolare di sicurezza per aggiornare i suoi requisiti per le ispezioni e le esercitazioni della scialuppa di salvataggio.

