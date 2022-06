Istituita una task force internazionale per portare avanti lo sviluppo di Clean Energy Marine Hub

Londra. Convocato dall’International Chamber of Shipping, il vertice ha delineato diverse azioni urgenti che accelereranno la transizione del settore verso combustibili e tecnologie verdi.

Il vertice di oltre 100 amministratori delegati e rappresentanti del Governo inglese ha deciso all’unanimità di istituire una piattaforma di collaborazione internazionale intersettoriale per aiutare a decarbonizzare l’industria marittima.

Il vertice Shaping the Future of Shipping ha convocato il più grande incontro di leader del settore dalla COP26 per affrontare l’agenda di decarbonizzazione dello shipping.

Ceo e funzionari hanno deciso di sviluppare una piattaforma intersettoriale pubblico/privato per portare avanti lo sviluppo di combustibili puliti per la navigazione e il trasporto globale.

Diverse parti della catena del valore contengono informazioni preziose che, se messe insieme, aiuteranno a sviluppare percorsi e migliori pratiche per garantire che l’industria raggiunga emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2050.

I delegati includevano rappresentanti di società energetiche, armatori, porti, società finanziarie e tecnologia fornitori, nonché Istituzioni finanziarie per lo sviluppo e Ministri dell’energia. I partecipanti hanno affrontato i problemi critici della decarbonizzazione che devono affrontare i settori del trasporto marittimo e dell’energia e hanno concordato una tabella di marcia attuabile per affrontarli.

I partecipanti hanno convenuto di portare avanti una proposta di “Clean Energy Marine Hubs Initiative” (CEMH), per coordinare e unire gli sforzi di decarbonizzazione di porti, compagnie di navigazione e aziende energetiche. L’innovativa iniziativa potrebbe essere lanciata già a settembre, in occasione della prossima riunione ministeriale sull’energia pulita di 29 ministri dell’energia dei principali governi.

La piattaforma globale Hub svilupperà collaborazioni intersettoriali più solide che collegheranno il settore energetico con la catena del valore marittima, consentendo ai responsabili politici e alle parti interessate del settore di sbloccare rapidamente la diffusione dell’energia pulita.

Durante il vertice è stata sottolineata la pressante necessità di una misura basata sul mercato per aiutare a decarbonizzare il trasporto marittimo attraverso un prezzo del carbonio sulle emissioni.

Nel 2021, i gruppi industriali hanno presentato una proposta all’organismo di regolamentazione delle Nazioni Unite per lo shipping, l’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), per portare avanti i negoziati su un MBM globale di diversi anni. Ora, i rappresentanti della catena del valore dello shipping hanno raddoppiato l’urgenza dell’istituzione di questa misura, considerandola una chiave per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione del settore.

I partecipanti alla conferenza hanno anche deciso di dare rapidamente priorità alla ricerca e sviluppo per l’innovazione di combustibili e tecnologie a basse e zero emissioni di carbonio. In assenza di una proposta guidata dall’IMO per far avanzare i leader del settore della ricerca e sviluppo impegnati a portare avanti approcci unilaterali per portare avanti questa iniziativa ed esplorare altre forme di coalizioni collaborative.

Si stima che il trasporto marittimo richieda l’intera capacità di produzione mondiale di energia rinnovabile solo per fornire la quantità di combustibili verdi necessari per decarbonizzare il trasporto marittimo entro il 2050, si prevede anche che il trasporto marittimo trasporterà oltre la metà di tutti i combustibili verdi scambiati a livello globale entro la stessa data.

Guy Platten, Segretario generale dell’ICS, ha commentato dopo il vertice:

“La COP26 ha evidenziato in modo acuto che l’ostacolo chiave alla decarbonizzazione nel trasporto marittimo era l’enigma futura dei combustibili. I produttori di energia non investiranno senza acquirenti e gli armatori non sanno dove investire se non possono essere sicuri delle forniture di carburante. Le soluzioni saranno multi settoriali e dobbiamo avere una collaborazione molto più forte con i produttori di energia e l’intera catena del valore marittima se vogliamo rompere l’ostacolo. Questo vertice ha dimostrato che esiste una reale ambizione di collaborare e sviluppare soluzioni pratiche a un ritmo accelerato. Con le parti interessate della produzione di carburante e della catena del valore del trasporto che ora lavoreranno insieme per rimuovere i colli di bottiglia e ridurre i rischi agli investimenti verdi, possiamo alimentare la rapida transizione del trasporto marittimo attraverso la scalabilità commerciale e l’impiego diffuso di combustibili verdi”.

Dan Dorner, capo del Segretariato ministeriale per l’energia pulita, ha dichiarato:

“Siamo profondamente consapevoli che il trasporto marittimo è al centro del commercio globale e dell’uso dell’energia, e quindi gli obiettivi mondiali di zero-zero non possono essere raggiunti senza il coinvolgimento di questo settore nella transizione verso l’energia pulita. La collaborazione intersettoriale e governativa sarà fondamentale per creare le infrastrutture e le tecnologie necessarie per una transizione energetica di successo nei prossimi decenni. L’offerta di Clean Energy Marine Hubs promette di riunire tutte le parti interessate chiave per consentire la trasformazione dei settori marini e accogliamo con favore la proposta”.

Patrick Verhoeven, Direttore Generale dell’International Association of Ports and Harbors ha dichiarato:

“La comunità portuale globale ha la responsabilità di offrire hub di rifornimento per il trasporto marittimo e ha anche una grande opportunità per facilitare il commercio di combustibili verdi. Nessun settore può raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione del mondo in modo indipendente; piattaforme come questa che promettono di unirci saranno cruciali per trasformare questi obiettivi in realtà”.

Abele Carruezzo