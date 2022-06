La Getting to Zero per sviluppare un piano d’azione per la decarbonizzazione marittima

Foto per gentile concessione di Getting to Zero Coalition

Su cosa dovrebbero concentrarsi le parti interessate dello shipping internazionale nei prossimi anni per accelerare la decarbonizzazione marittima?

Copenaghen. Cento rappresentanti di tutto il settore marittimo si sono incontrati a Copenaghen questa settimana per formulare un piano d’azione per la decarbonizzazione del settore marittimo.

L’incontro è stato organizzato dalla The Getting to Zero Coalition, una partnership tra il Global Maritime Forum e il World Economic Forum.

La coalizione sta cercando di utilizzare navi a emissioni zero, commercialmente valide, che operino lungo le rotte commerciali oceaniche entro il 2030, supportate dalle infrastrutture necessarie per fonti energetiche scalabili a zero emissioni di carbonio, tra cui produzione, distribuzione, stoccaggio e bunkeraggio.

La sua strategia più ampia mira alla completa decarbonizzazione entro il 2050, parte della sua ‘Strategia per la transizione verso il trasporto marittimo a emissioni zero’.

Annunciata al Summit delle Nazioni Unite sull’azione per il clima a New York nel 2019, la Coalizione Getting to Zero conta ora più di 200 organizzazioni membri nei settori marittimo, energetico, delle infrastrutture e della finanza, supportate dai principali governi e OIG.

‘Dalla costituzione della Coalizione nel 2019, abbiamo fatto molta strada insieme nel nostro viaggio per decarbonizzare il trasporto marittimo internazionale’, afferma Johannah Christensen, Ceo del Global Maritime Forum.

Durante questo seminario, è stato preso l’impegno che i membri della Coalizione vogliono andare oltre e più velocemente. Il piano d’azione descrive in dettaglio i passi da compiere insieme per raggiungere l’obiettivo comune.

I partecipanti al workshop di questa settimana si sono concentrati sulla combinazione e sull’accelerazione di quattro leve di cambiamento: tecnologia a terra e a bordo, mobilitazione della domanda, finanziamento e politica.

‘La transizione verso la piena decarbonizzazione entro il 2050 è possibile, ma i paesi e le aziende con il potenziale per supportare e implementare il trasporto marittimo a emissioni zero in questo decennio devono aumentare il coinvolgimento attraverso passi più ambiziosi e concreti’, afferma Domagoj Baresic, Research Associate, University College London (UCL). “Ora è il momento di agire audacemente. Coloro che devono affrontare barriere più elevate devono adattarsi rapidamente e prepararsi per la transizione imminente”.

Oltre al focus sull’azione, il workshop ha segnato l’allineamento della Coalizione con quello della Call to Action lanciata nel 2021, con l’obiettivo di una completa decarbonizzazione dello shipping entro il 2050.

Per raggiungere tale obiettivo, lo sviluppo di progetti di trasporto marittimo a emissioni zero su scala industriale, è necessaria l’adozione di misure politiche a sostegno dello spiegamento commerciale di navi e combustibili a emissioni zero, rendendo l’ordinazione di navi a emissioni zero la scelta predefinita entro il 2030.

“La decarbonizzazione delle spedizioni è fondamentale e sempre più urgente per raggiungere l’azzeramento delle emissioni globali nette”, afferma Keith Dawe, Decarbonization and Energy Transition Lead, Cargill Ocean Transportation. “Con l’allineamento del settore sull’invito all’azione per la decarbonizzazione del trasporto marittimo, la coalizione Getting to Zero aggiunge ulteriore motivazione per i governi a responsabilizzare il settore inviando un chiaro segnale di impegno per la piena decarbonizzazione”.

“La decarbonizzazione marittima è parte integrante del raggiungimento di sistemi di approvvigionamento globale sostenibili. La coalizione Getting to Zero ha dimostrato l’importanza della leadership e della collaborazione settoriale, aumentando al contempo l’ambizione per la navigazione sostenibile e lavorando per obiettivi di emissioni zero incentrati su risultati giusti ed equi”, afferma Margi Van Gogh, Head of Supply Chain & Transport Industries presso il Forum Economico Mondiale.

Abele Carruezzo