I viaggi dei marittimi per il Day of the Seafarer 2022

Londra. I marittimi stanno condividendo i loro viaggi lavorativi sul mare attraverso i social media per celebrare la ‘Giornata della Gente di Mare 2022’.

I marittimi sono invitati a pubblicare due foto utilizzando gli hashtag: ‘#SeafarerJourney’ o il normale hashtag ‘#DayOfTheSeafarer’: una foto del loro primo viaggio e un’altra del loro viaggio più recente. Vorremmo anche sapere cosa è cambiato durante il tuo viaggio marittimo. La spedizione è più ecologica? La tecnologia è migliore? Sei più abile? Cosa hai imparato? Anche le organizzazioni di supporto, le Compagnie di navigazione e le Organizzazioni portuali sono invitate a mostrare il loro apprezzamento per i marittimi ricondividendo i loro posti o usando gli hashtag e discutendo l’importanza dei viaggi dei marittimi.

L’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) si concentra sulle esperienze, i viaggi e i viaggi dei marittimi come tema della ‘Giornata del Marittimo 2022’, richiamando l’attenzione su come l’ambiente di lavoro a bordo continua a cambiare.

Il settore dello shipping internazionale sta cambiando, velocemente; le navi ora operano in modo più ecologico, con una maggiore digitalizzazione e con equipaggi più diversificati.

I marittimi, in quanto linfa vitale dello shipping, sono al centro di questa evoluzione/rivoluzione/transizione, stanno implementando nuove normative, apprendendo nuove competenze e adottando pratiche di lavoro più sicure ed efficienti. Mentre la flotta mercantile mondiale attraversa gli oceani, gli equipaggi a bordo di queste navi continuano il loro viaggio di lavoro e della carriera.

Il segretario generale dell’IMO Kitack Lim ha dichiarato: “Il viaggio di ogni marittimo è unico. Eppure molte delle sfide e delle opportunità sono condivise. In questa Giornata della Gente di Mare, possiamo guardare al futuro. I viaggi dei marittimi stanno cambiando, sotto forma di nuove tecnologie e attrezzature, un uso crescente di combustibili alternativi e ulteriori responsabilità per un futuro più verde e sostenibile per l’industria e per l’ambiente marino”.

“Nella Giornata internazionale del marittimo, il 25 giugno, ha aggiunto il Segretario generale dell’IMO Lim, è importante ricordare tutti le sfide che i marittimi hanno affrontato negli ultimi due anni e stanno ancora affrontando, comprese le difficoltà per effettuare i cambi di equipaggio, la mancanza di designazione come lavoratori chiave e impossibilità di accedere alle cure mediche e ai vaccini”. “Rimango anche preoccupato per il sequestro di navi impegnate in traffici legittimi al di fuori delle procedure legali stabilite – ha continuato Kitack Lim – Esorto tutti gli Stati membri a utilizzare i canali diplomatici pertinenti per risolvere le loro divergenze in modo che il trasporto marittimo internazionale e in particolare la Gente di Mare non siano indebitamente colpiti. Come ho detto in passato, i marittimi ei trasporti marittimi non dovrebbero diventare vittime collaterali di questioni politiche più ampie. Il benessere della Gente di Mare e la necessità che il trasporto marittimo internazionale si muova liberamente e senza ostacoli è fondamentale per il funzionamento continuo delle catene di approvvigionamento globali, a beneficio di tutti i popoli del mondo”.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha dichiarato: “I marittimi di tutto il mondo hanno affrontato enormi sfide derivanti dalla pandemia di Covid -19, inclusi contratti prorogati ben oltre le date di scadenza e i periodi massimi di servizio, e sfide relative a vaccinazioni, assistenza medica e congedo a terra. Il tema di quest’anno – “Il tuo viaggio, allora e adesso” – è un’opportunità per riconoscere il ruolo vitale svolto dai marittimi e guardare al futuro. “Soprattutto, questo significa ascoltare gli stessi marittimi. Conoscono meglio di chiunque altro le loro esigenze e ciò che questo settore deve fare per affrontare le sfide chiave. Ciò include l’espansione della protezione sociale, migliori condizioni di lavoro, affrontare la crisi del cambio di equipaggio, adottare nuovi strumenti digitali per migliorare la sicurezza e l’efficienza e rendere questo settore più verde e più sostenibile”, ha proseguito Guterres.

Abele Carruezzo