“ECONOMIA DEL MARE. Nuovi scenari per la blue economy” del Sole 24 Ore a Genova, Trieste, Napoli dalle 10.30

Il Sole 24 Ore presenta la prima edizione dell’evento ECONOMIA DEL MARE dedicato all’industria marittima, settore strategico per l’intera economia nazionale. Un osservatorio annuale che analizzerà il legame tra infrastrutture, logistica, trasporti, attività portuale e sviluppo del territorio, gli scenari e le nuove sfide per gli operatori di fronte ai mutati equilibri geopolitici mondiali. L‘evento si terrà contemporaneamente in tre città: Genova, Trieste, Napoli dalle 10.30 alle 17.00 e vedrà intervenire tra gli altri Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria; Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli; Roberto Dipiazza, Sindaco di Trieste; Umberto Risso, Presidente Confindustria Genova; Michelangelo Agrusti, Presidente Confindustria Alto Adriatico; Vittorio Genna, Vice Presidente Unione Industriali Napoli con delega Economia Mare; Vito Grassi, Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale e Vice Presidente Confindustria; Andrea Annunziata, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale; Zeno D’Agostino, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale; Paolo Emilio Signorini, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale; Mario Mattioli, Presidente Confitarma.

TEMI

-Il sistema Italia come hub strategico nella leadership dei traffici internazionali: le esperienze di Genova, Trieste, Napoli

-L’industria marittima nel New Normal: macro-trend geopolitici e scenari evolutivi

Attività portuale e infrastrutture come driver per lo sviluppo del territorio:

-l’esperienza di Genova

-ZES e ZLS: un ruolo strategico per lo sviluppo del sistema portuale e per l’attrazione di nuovi insediamenti produttivi

-Portualità, sostenibilità, ricerca, innovazione: l’esperienza di Trieste

-Trainare lo sviluppo della Blue Economy in una nuova fase: l’esperienza di

-Napoli come locomotiva per il Mezzogiorno e per la crescita del traffico merci nel Mediterraneo

-L’innovazione tecnologica e digitale per i porti di nuova generazione

-I mestieri del mare: formare nuove competenze

-Il ruolo dei porti nel prossimo decennio: un modello in evoluzione

-Riforme attese: quali prospettive

-Gli obiettivi strategici 2022 per i porti italiani: le priorità infrastrutturali

-Porti verdi: la riforma del PNRR per un modello di sviluppo sostenibile.

-Il piano nazionale sul cold ironing

RELATORI

Michelangelo Agrusti, Presidente Confindustria Alto Adriatico

Andrea Annunziata, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale

Oliviero Baccelli, Direttore Master MEMIT, Responsabile Area Networks GREEN Università Bocconi

Zeno D’Agostino, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale

Massimo Deandreis, Direttore Generale SRM Studi e Ricerche Mezzogiorno

Carmela Di Mauro, Professore associato di Ingegneria Economico-gestionale Università degli Studi di Catania

Roberto Dipiazza, Sindaco di Trieste

Claudio Ferrari, Delegato alla pianificazione strategica, Università di Genova

Vittorio Genna, Vice Presidente Unione Industriali Napoli con delega Economia Mare

Vito Grassi, Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale e Vice Presidente, Confindustria

Beniamino Maltese, Executive Vice President e CFO Costa Crociere

Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli

Eugenio Massolo, Presidente Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile ITS

Mario Mattioli, Presidente Confitarma

Davide Maresca, Managing Partner Maresca & Partners Studio Legale

Fabrizio Monticelli, Amministratore Unico ForMare-Polo Nazionale per lo Shipping

Tommaso Profeta, Managing Director Divisione Cyber & Security Solutions Leonardo

Umberto Risso, Presidente Confindustria Genova

Anna Roscio, Executive Director Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo

Gianluigi Rozza, Coordinatore Area Matematica e Delegato alla Valorizzazione, Innovazione e ai Rapporti con le Imprese SISSA

Paolo Emilio Signorini, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria