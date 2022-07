DHL Global Forwarding porta a zero le emissioni prodotte dalle spedizioni LCL via mare

Per un trasporto oceanico pulito e sostenibile

-Da gennaio 2021, DHL Global Forwarding ha iniziato il processo di decarbonizzazione per tutte le spedizioni LCL (less-than-container load) via mare

-Oggi, più di 2500 aziende-clienti utilizzano il servizio GoGreen Plus, riducendo il loro impatto ambientale nel mondo e contribuendo a un trasporto oceanico più pulito

-Dall’inizio di quest’anno, GoGreen Plus è disponibile anche per il trasporto aereo e per le spedizioni via mare Full-container-load (FCL)

Milano– DHL Global Forwarding, la società del Gruppo Deutsche Post DHL specializzata nel trasporto merci di grandi dimensioni su scala globale, ha portato a zero le emissioni di carbonio per tutte le spedizioni less-than-container load (LCL) via mare. Il progetto, iniziato a gennaio 2021, mira a neutralizzare le emissioni di tutti i tipi di trasporto via mare, in linea con il programma “Mission 2050 – Zero Emissions” del Gruppo Deutsche Post DHL. Utilizzando carburanti marini sostenibili (SMF), DHL Global Forwarding ha compensato più di 36mila tonnellate di emissioni di CO2 Tank-to-Wheel1 per le spedizioni via mare LCL da porto a porto e oltre 52mila tonnellate di emissioni di CO2 Well-to-Wheel2 relative al ritiro e alla consegna della merce da e verso i porti.

“Dall’inizio del nostro progetto di decarbonizzazione delle spedizioni less-than-container load via mare, abbiamo utilizzato carburante sostenibile per più di 370mila spedizioni” commenta Mario Zini, Amministratore Delegato di DHL Global Forwarding Italia. “Oggi, il nostro servizio GoGreen Plus LCL è utilizzato da oltre 2500 clienti, a sostegno dei loro obiettivi di riduzione delle emissioni senza costi aggiuntivi. I numeri che sono emersi da questa prima analisi segnano una tappa importante per DHL Global Forwarding e ci confermano che siamo sulla strada giusta per l’introduzione di soluzioni logistiche sostenibili nel trasporto marittimo e la salvaguardia del nostro pianeta. Per questo motivo abbiamo deciso di continuare ad offrire il servizio GoGreen Plus LCL in modo totalmente gratuito”.

La sostenibilità e le azioni per mantenere il riscaldamento globale al di sotto di 1,5 gradi sono il tema più importante di oggi e richiedono un approccio sistematico e strategico da parte del settore pubblico e privato. Nell’ambito della sua strategia ESG, il Gruppo Deutsche Post DHL mira a raggiungere l’azzeramento delle emissioni entro il 2050 (Mission 2050) e si impegna a realizzare soluzioni pulite per la salvaguardia dell’ambiente.

Nel settore della logistica, il trasporto marittimo è una delle fonti di emissioni di gas serra in più rapida crescita. Per questo motivo, DHL vuole porsi come guida del settore, portando l’industria logistica allo sviluppo di soluzioni sostenibili e all’accesso a carburanti sostenibili per la decarbonizzazione dell’intero settore.

Il servizio GoGreen Plus è il primo passo verso questa direzione e apre la strada alla transizione verso un trasporto merci aereo e marittimo pulito e a zero emissioni. Con GoGreen Plus, le imprese che decidono di affidarsi a DHL Global Forwarding possono scegliere tra diverse soluzioni disponibili per ridurre al minimo le emissioni legate al trasporto merci e a quelle prodotte lungo l’intera supply chain. Le emissioni di CO2 vengono ridotte sia nel trasporto aereo che in quello marittimo e la parte restante della supply chain viene resa neutrale dal punto di vista climatico grazie alla compensazione delle emissioni per tutto il ciclo-vita.

GoGreen Plus è un’iniziativa che si inserisce a pieno titolo nella nuova roadmap del Gruppo Duetsche Post DHL a medio termine e contribuisce al sotto-obiettivo di coprire almeno il 30% del fabbisogno di carburante con combustibili sostenibili entro il 2030. Per ridurre le emissioni di CO2 e raggiungere gli obiettivi posti dall’Accordo sul clima di Parigi, il Gruppo ha investito 7 miliardi di euro in carburanti sostenibili e tecnologie pulite.