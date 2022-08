Approvato progetto per ROPAX norvegese alimentato a idrogeno

Si prevede che il ROPAX stabilirà nuovi standard nella progettazione di navi alimentate a idrogeno (Foto courtesy Torghatten Nord).

Tromsø. La Norvegia progetta un piano di costruzione dei primi traghetti a idrogeno che opereranno su lunghe distanze ed esposti all’ambiente ostile nella regione settentrionale ed ha ricevuto l’”Approvazione iniziale” del progetto da parte dell’Lloyd’s Register.

Il Lloyd’s Register ha presentato l’”Approvazione in linea di principio”, (AiP) considerata una fondamentale certificazione nello sforzo della Compagnia di navigazione norvegese, la Torghatten Nord, di rendere operativi i traghetti entro il 2025.

“Siamo molto soddisfatti dell’approvazione e siamo orgogliosi di lavorare insieme ai massimi esperti di idrogeno come combustibile per le navi. Lo sviluppo di traghetti a idrogeno su un tratto così lungo e resistente alle intemperie è un progetto climatico di livello mondiale con grande importanza per l’intero settore marittimo e non da ultimo Bodø e Lofoten”, ha affermato Torkild Torkildsen, amministratore delegato di Torghatten Nord.

La Compagnia di navigazione sta lavorando con Norwegian Ship Design per sviluppare i traghetti che affronteranno le sfide della loro rotta oceanica che serve le Isole Lofoten. L’arcipelago si trova a nord del Circolo Polare Artico con il passaggio verso la terraferma norvegese che richiede l’attraversamento dello stretto di Vestfjorden, largo 50 miglia.

“È probabile che i traghetti che stiamo sviluppando ora stabiliscano lo standard per una nuova classe di traghetti alimentati a idrogeno”, ha affermato Gjermund Johannessen, direttore generale di Norwegian Ship Design. “Abbiamo valutato una serie di diverse soluzioni per il sistema a idrogeno di bordo e abbiamo escogitato un concetto unico e sicuro che tenga conto delle proprietà dell’idrogeno”.

Il team di progettazione ha affermato che, a causa delle sfide uniche, hanno dovuto iniziare da zero e sviluppare design e soluzioni completamente nuovi. LR ha concesso l’AiP sulla base di un’analisi completa del rischio del concetto e della tecnologia.

Norwegian Ship Design ha affermato che sia Lloyds Register sia Torghatten Nord hanno svolto “un lavoro formidabile” per ottenere l’approvazione in atto. Ora sono in pieno svolgimento con il design delle navi.

Torghatten Nord prevede di investire dai 40 ai 45 milioni di dollari per i pacchetti di attrezzature per le navi che intende sviluppare in Norvegia. Norwegian Ship Design sottolinea che le navi a idrogeno del futuro avranno un aspetto diverso. Queste navi pionieristiche si baseranno sull’attuale progetto che vede in costruzione una nave a emissioni zero, alimentata a batteria per operare sulla stessa rotta.

Ad aprile scorso, la Società ha ordinato la costruzione del traghetto a doppia estremità, operative roll on e off, che dovrebbe stabilire nuovi record sia per il tempo di funzionamento a batterie sia per la velocità. Tipicamente, la traversata dalla terraferma richiede circa un’ora di funzionamento a 13-14 nodi. La nave, che è stata ordinata dal Cantiere navale di Cennmre, misurerà 384 piedi (117,043 metri) di lunghezza e avrà una capacità di 399 passeggeri. Le batterie saranno caricate tramite connessioni automatizzate ad alta capacità all’alimentazione da terra con un generatore di biodiesel per fornire energia di riserva alle navi. Anche il sistema di alimentazione e propulsione sarà completamente ridondante con due sistemi indipendenti in modo che la nave possa rimanere operativa in caso di guasto di uno dei due.

Abele Carruezzo