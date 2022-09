Il G7 prevede di limitare il trasporto marittimo di petrolio russo utilizzando un limite di prezzo

(Foto courtesy Primorsk Oil Terminal)

Bruxelles. Le nazioni del G7 hanno preso la decisione storica di tentare di imporre un tetto massimo alle spedizioni marittime di petrolio russo, sperando di limitare la quantità di denaro che fluisce a Mosca senza un divieto assoluto sul suo greggio. Mentre un embargo totale potrebbe essere efficace nel ridurre le entrate petrolifere della Russia, avrebbe anche un impatto sostanziale sul resto dell’economia globale e il prezzo massimo è inteso come una soluzione di compromesso.

In una dichiarazione congiunta, i ministri delle finanze del G7 hanno proposto “un divieto globale dei servizi che consentono il trasporto marittimo di petrolio greggio e prodotti petroliferi di origine russa a livello globale” ad eccezione del petrolio acquistato al di sotto di un certo prezzo, che sarebbe determinato dalle nazioni esecutive. L’idea è una forma di “OPEC del compratore”: a meno che il petrolio non sia venduto al di sotto di una soglia di prezzo artificiale, non può essere acquistato.

Il G7 ha sollecitato input e aiuto da altri paesi coinvolti nel commercio di petrolio russo al fine di massimizzare l’efficacia della misura. In particolare, ha osservato che il petrolio russo artificialmente a buon mercato potrebbe avvantaggiare i paesi a basso e medio reddito, che sono già stati colpiti dall’inflazione e dagli alti costi alimentari causati dall’invasione russa.

Il meccanismo funzionerebbe limitando i “fornitori di servizi” – armatori, noleggiatori, assicuratori, banchieri, ecc. – a fare affari legati al petrolio marittimo russo solo se il prezzo di vendita del petrolio rientra nel limite.

Tuttavia, passare dalla promulgazione all’attuazione potrebbe non essere facile. In primo luogo, le compagnie di navigazione potrebbero non essere attrezzate per valutare il vero prezzo di vendita del petrolio; sarebbe semplice per l’acquirente e il venditore travisare il prezzo, semplicemente effettuando un pagamento basso a scopo di segnalazione e quindi organizzando ulteriori pagamenti nascosti tramite società di comodo. Le forze dell’ordine potrebbero avere la sofisticatezza per rilevare questo tipo di frode, ma un armatore potrebbe non avere le risorse per fare molto di più che accettare il prezzo dichiarato al valore nominale, a meno che non venga fornita una qualche forma di assistenza per la verifica.

L’altro ostacolo potrebbe essere il respingimento russo, che potrebbe arrivare in modi inaspettati. La Russia potrebbe decidere di interrompere la vendita di petrolio ai paesi che partecipano al divieto nel tentativo di rompere l’unità della coalizione. Il Cremlino potrebbe anche esercitare pressioni in altri modi, come sembrava fare venerdì: subito dopo la rivelazione del piano di price cap, la Compagnia statale russa del gas Gazprom ha annunciato di aver scoperto delle perdite in una stazione di compressione del gasdotto per il gasdotto Nord Stream 1. Le riparazioni, ha affermato Gazprom, significherebbero che non sarebbe in grado di riaprire il Nord Stream 1 (che fornisce una quota sostanziale del gas tedesco) come previsto. Non ha dato tempistiche per la riapertura.

La Russia minaccia il G7: niente petrolio ai Paesi che impongono un tetto ai prezzi, mentre la Banca centrale svela i dati sulle banche russe: in 6 mesi perdono 25 miliardi di dollari.

Abele Carruezzo