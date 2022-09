Lanciato il Voyage Planning Route Pilot AI basato sull’intelligenza artificiale

(Foto courtesy Yara Marine Technologies)

Oslo. Yara Marine ha lanciato Route Pilot AI, un sistema di supporto operativo della navigazione con intelligenza artificiale, basato su cloud che utilizza dati ad alta frequenza per calcolare le impostazioni di propulsione più vantaggiose per i viaggi imminenti.

La pianificazione del viaggio, o pianificazione del passaggio, è un’operazione complessa regolata dalla Convenzione SOLAS (Safety of Life at Sea), dalla Convenzione Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) e da altre Linee Guida dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) per la navigazione a bordo navi che operano a livello internazionale.

La pianificazione del viaggio è un processo che aiuta a ottimizzare le rotte, mantenere la sicurezza dell’equipaggio e coordinare il traffico in entrata e in uscita da porti e porti trafficati.

Sappiamo che una delle procedure più importanti su una nave è proprio quella della pianificazione del viaggio. Un voyage planning è una guida completa, da ormeggio a ormeggio, che identifica potenziali difficoltà o rischi nel viaggio proposto. Ci sono quattro fasi della pianificazione del viaggio che sono valutazione, pianificazione, esecuzione e monitoraggio che si susseguono logicamente. Una valutazione di tutte le informazioni disponibili deve essere effettuata prima di poter redigere piani dettagliati e un piano deve esistere prima di poter decidere le tattiche per la sua esecuzione. Una volta deciso il piano e le modalità con cui deve essere eseguito, è necessario effettuare il monitoraggio per garantire che il piano venga seguito. La valutazione, poi, è il processo di raccolta di tutte le informazioni rilevanti per il viaggio proposto, compresa l’accertamento dei rischi e la valutazione delle sue aree critiche.

Una valutazione complessiva del viaggio previsto dovrebbe (così è) essere effettuata dal Comandante, in consultazione con l’Ufficiale di navigazione e altri Ufficiali di Coperta che saranno coinvolti, dopo che tutte le informazioni pertinenti sono state raccolte.

Nel sistema lanciato dall’Yara Marine Technologies, l’intelligenza artificiale, che utilizza la modellazione del gemello digitale per simulare i parametri operativi, consentirà al personale della nave e di terra di calcolare i parametri di lavoro ottimali per ridurre il consumo di carburante e realizzare il viaggio più efficiente dal punto di vista energetico.

Route Pilot AI si basa sull’attuale soluzione di ottimizzazione della propulsione di Yara Marine FuelOpt, che consente l’esecuzione in tempo reale di viaggi a basso consumo energetico, nonché sul sistema di gestione delle prestazioni associato Fleet Analytics, utilizzato per analizzare e definire le migliori pratiche nel tempo.

La modellazione del gemello digitale del sistema basato sull’intelligenza artificiale opera sui dati delle navi esistenti provenienti da viaggi precedenti e dalle condizioni storiche del mare. Questi dati vengono utilizzati per valutare le condizioni ambientali previste e calcolare i parametri operativi di picco per la nave e la rotta in questione durante l’esecuzione dello stesso lavoro di trasporto.



L’ottimizzazione del viaggio a motore si traduce in un notevole risparmio di carburante.







L’IA pilot può essere utilizzato per ottimizzare i viaggi delle navi di intere flotte.

Mikael Laurin, Head of Business Line Vessel Optimization di Yara Marine, ha dichiarato: “Le imminenti normative EEXI e CII richiederanno agli armatori e agli operatori di implementare soluzioni immediate e a prova di futuro che garantiscano efficienza operativa a lungo termine e emissioni ridotte. La necessità è ulteriormente esacerbata da altri sviluppi all’interno del settore, come l’aumento dei costi, la carenza di carburante e la crisi dell’equipaggio in corso. In Yara Marine, crediamo che un sistema di dati e automazione come Route Pilot AI offra una soluzione efficace e flessibile che consente agli operatori di rimanere competitivi e far avanzare la transizione del settore verso Net Zero”.

Con questa vision Yara Marine ha lanciato il nuovo segnale di soccorso “Save Our Planet”.

Salvare il nostro pianeta, Save Our Planet – SOP – è un nuovo segnale di soccorso rivolto a tutti quelli che riconoscono l’urgenza di decarbonizzare l’industria marittima e che condividono l’ambizione di garantire un pianeta sano per le generazioni future. Il momento di agire è adesso. Pertanto, Yara Marine Technologies invita tutto il settore dello shipping a mostrare un tale impegno per la transizione verde trasmettendo il new distress signal SOP.

Abele Carruezzo