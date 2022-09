Dal 26 settembre al via la quinta edizione della Naples Shipping Week

Napoli, 26 settembre – 1° ottobre 2022

Dal 26 settembre al 1° ottobre 2022 Napoli ospiterà la quinta edizione della Naples Shipping Week, la settimana internazionale dello shipping e della cultura del mare, organizzata dal Propeller Club Port of Naples e Clickutility Team, da sempre importante momento di confronto per la comunità marittima sulle novità in ambito shipping, logistica e innovazione tecnologica. Promossa dal Comune di Napoli e dall’AdSP del Mar Tirreno Centrale, con il supporto istituzionale della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, la settimana offrirà alla città un calendario di 40 eventi per gli operatori del settore e non, tra cui si segnalano: la 14^ edizione di Port&ShippingTech, forum internazionale dedicato all’innovazione tecnologica per lo sviluppo del cluster marittimo, Main Conference della manifestazione; la Cena sul Golfo lungo i binari del futuro, evento conclusivo riservato ai partecipanti della Naples Shipping Week, ospite del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, patrimonio dell’archeologia industriale italiana.

Oltre ai momenti di networking e approfondimento riservati al cluster marittimo, la manifestazione offrirà eventi speciali e iniziative culturali aperti alla cittadinanza. In occasione della NSW, arriverà infatti a Napoli la Nave Scuola “Palinuro” della Marina Militare che sarà visitabile dalla popolazione e sarà presente anche un’unità navale della Guardia Costiera classe Dattilo/Diciotti.

“Tratto identitario della nostra civiltà, il mare rappresenta da sempre per Napoli un elemento caratterizzante: per la nostra Amministrazione è destinato ad assumere un ruolo sempre più centrale nella nuova visione strategica dell’area urbana – sottolinea Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli. – Lo stiamo dimostrando con una serie di iniziative concrete che aprono sempre più la città verso il mare, dalla nuova piazza Municipio al Molo San Vincenzo fino alla riapertura parziale di Bagnoli. In questo contesto la settimana internazionale dello shipping si colloca come un’ulteriore opportunità, di grande interesse, per esplorare su molteplici fronti le potenzialità di sviluppo che possono scaturire mettendo a reddito la risorsa mare a beneficio di tutto il territorio in termini di vivibilità, turismo, economia e lavoro”.

“Riusciremo anche per quest’edizione – aggiunge Andrea Annunziata, Presidente AdSP Mar Tirreno Centrale – a dare il giusto risalto al nostro sistema portuale ed avere la possibilità, nel corso dei numerosi incontri con i principali attori del cluster marittimo internazionale, di presentare le attività programmatiche dell’Ente sia in riferimento alle risorse del PNRR sia in riferimento allo sviluppo concreto delle ZES per una ripresa piena delle attività portuali e logistiche del Mezzogiorno e dell’intero Paese“

” La Naples Shipping Week – conclude Umberto Masucci, Presidente del Propeller Club Port of Naples – si conferma grande occasione di incontro del Cluster marittimo, portuale e logistico. I 40 eventi tra incontri, convegni, riunioni di Associazioni che si terranno nella nostra Città confermano la centralità di Napoli nel panorama nazionale e internazionale del nostro settore. Vorrei rivolgere un grande Grazie a tutta la squadra pubblica e privata che da un anno lavora per la preparazione di questa settimana, ed un invito a tutta la Città a partecipare ai tanti eventi”.

Lunedì 26 settembre, l’apertura della NSW 2022 sarà dedicata al tema dello sviluppo sostenibile delle aree urbane costiere attraverso la valorizzazione della cultura marittima della città, e vedrà la partecipazione di Kitack Lim, Segretario Generale IMO – International Maritime Organisation – oltre a un confronto tra i Sindaci di città-porto nazionali e internazionali che sarà avviato dal Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

Martedì 27 settembre, la mattina sarà dedicata a seminari tecnici in collaborazione con Ordini e associazioni professionali e, novità di questa edizione, la manifestazione si sposterà anche a Salerno e, nel pomeriggio, sbarcherà a Procida, capitale italiana della cultura 2022, e anima della storia della marineria nazionale e internazionale.

Come per le passate edizioni, nella giornata di mercoledì 28 sarà dedicata una particolare attenzione ai giovani e agli studenti grazie al coinvolgimento delle Università degli Studi di Napoli Federico II e Parthenope, che da tempo hanno compreso l’importanza di avvicinare i giovani alla risorsa mare. Sempre il 28 settembre, l’attenzione si sposterà sull’importanza del sistema portuale italiano per lo sviluppo economico del Made in Italy e, a seguire, l’AdSP del Mar Tirreno Centrale approfondirà il tema delle ZES – Zone Economiche Speciali.

Geopolitica, sostenibilità, innovazione, finanza e fattore umano saranno i macro-temi affrontati dalla XIV edizione di Port&ShippingTech, il Forum internazionale dedicato alle innovazioni tecnologiche per lo sviluppo del sistema logistico e marittimo, Main Conference della NSW, che si svolgerà giovedì 29 e venerdì 30 settembre 2022, al Centro Congressi della Stazione Marittima, in presenza e in live streaming. Tre giorni animati da incontri e aggiornamenti sui temi più attuali del settore che coinvolgeranno i principali stakeholder del cluster marittimo italiano. Per l’occasione sarà presentato anche il 9° Rapporto Annuale programma annuale sui trasporti marittimi e sulla logistica a cura di SRM, il Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo.

In concomitanza alla NSW, il 30 settembre e il 1° ottobre, sempre alla Stazione Marittima, si svolgerà la X edizione del Forum delle Funzioni di Guardia Costiera del Mediterraneo (MedCGFF), promossa dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera con il supporto della Direzione Marittima della Campania, su mandato e co-finanziato dalla Direzione Generale per gli Affari Marittimi e la Pesca (DG MARE) della Commissione Europea. Il Forum vedrà presenti i vertici delle organizzazioni europee che hanno le funzioni di Guardia Costiera e ospiterà anche la US Coast Guard, la Japan Coast Guard, le agenzie Europee Frontex, Emsa, Efca.

Tra gli altri eventi internazionali, si segnala anche Intermodality Worldwide, il convegno che, per la prima volta in Italia, BIC – Bureau International des Containers organizza insieme al Centro Internazionale Studi Containers (C.I.S.Co.). Il 30 settembre, alla Stazione Marittima, relatori di caratura internazionale si confronteranno sul tema dell’intermodalità, approfondendo i temi del tracciamento della merce e dei contenitori del futuro e della sicurezza, per terminare con un intervento sulle nuove sfide e sulle nuove frontiere, in particolare quelle che si stanno aprendo in Africa.

Come per le passate edizioni, non sono mancate le consuete collaborazioni con gli istituti di ricerca nazionali e locali, gli ordini professionali e le principali associazioni di categoria del cluster – CNR IRISS, RETE, l’ISMed-CNR, SRM – il Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, la Fondazione Anton Dohrn, CUGRI, Istituto Superiore Statale “F. Caracciolo – G. Da Procida”, Propeller Port of Salerno, Università degli Studi del Sannio – Benevento, Gruppo Giovani Federagenti, Fedespedi Giovani, Gruppo Giovani Armatori, YoungShip Italia, RAM, MAR.TE, il Blue Italian Growth, la Lega Navale Italiana, , l’Unione Industriali Napoli, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, e molti altri – da sempre protagonisti del calendario di eventi della settimana.

La NAPLES SHIPPING WEEK nasce grazie alla partnership instaurata tra il Propeller Club Port of Naples che aggrega tutti i principali rappresentanti del Cluster marittimo e ClickutilityTeam società leader nazionale nell’organizzazione di eventi B2B. La scorsa edizione (ottobre 2020) ha visto la partecipazione in presenza e in live streaming di oltre 6.000 persone e sono stati circa 200.000 gli utenti raggiunti dalle piattaforme e dai canali di comunicazione web. www.nsweek.com