MSC ADJUSTS COURSE AROUND SRI LANKA TO PROTECT BLUE WHALES

-World’s largest container carrier MSC re-routes to keep away from endangered blue whales off the coast of Sri Lanka

-MSC encourages other shipping lines to take a more southerly route south of the official (TSS) shipping lanes

Geneva, Switzerland-MSC Mediterranean Shipping Company has taken a major step to help protect blue whales and other cetaceans[1] living and feeding in the waters off the coast of Sri Lanka by modifying navigation guidance in line with the advice of scientists and other key actors in the maritime sector.

MSC, a global leader in container shipping and logistics, began in mid-2022 to voluntarily re-route its vessels passing by Sri Lanka, on a new course that is approximately 15 nautical miles to the south of the current traffic separation scheme (TSS) for commercial shipping. Specifically, MSC has followed guidance based on research surveys[2] completed by the International Fund for Animal Welfare (IFAW), with the World Trade Institute (WTI), Biosphere Foundation, University of Ruhuna (Sri Lanka), Raja and the Whales and University of St Andrews (UK), and additionally endorsed by the World Wide Fund for Nature (WWF), to change the routing for its vessels.

Westbound ship traffic is now limited to a latitude between 05 30N and 05 35N, and eastbound traffic is limited to a latitude between 05 24N and 05 29N in order to avoid designated cetacean habitats. An exception has been made for vessels embarking and disembarking for safety reasons in Galle, including in case of adverse weather. Additionally, smaller feeder ships sailing around the Bay of Bengal will reduce their speed to less than 10 knots in this area.

Sri Lanka lies in the Indian Ocean, between Asia and Europe, and the port of Colombo is a major transshipment hub for global trade.

[1] Cetaceans include whales, dolphins, porpoises

[2] As summarised in the IFAW article the future of blue whales is in the hands of Sri Lanka,23 February 2022

Reducing the risk of ship strike by as much as 95%

The area off its southern coast is one of the busiest shipping lanes in the world and is also inhabited by large populations of cetaceans, meaning that these animals may be at risk of colliding with ships. Simulations have shown that moving the official shipping lane 15 nautical miles to the south could reduce the strike risk to blue whales by ask much as 95%[1]. However, despite years of advocacy by scientists, the shipping industry and NGOs, the boundaries of the official shipping line have not been reassigned to reduce the risk of ship strikes on cetaceans.

MSC takes various measures to protect marine wildlife, from adapting shipping service networks to keep away from designated whale breeding and feeding grounds, to reducing vessel speed and re-routing ships to avoid reported marine wildlife populations. At the core of MSC’s approach is a desire to generate multilateral action in close collaboration with governments, industry bodies, academia and other dedicated organisations.

Stefania Lallai, Vice President Sustainability at MSC Mediterranean Shipping Company, said:

“We believe that the commercial shipping sector has an important role to play in protecting cetaceans, specifically in helping to reduce the risk of ship collisions with whales. MSC is proud to rank at or near the top of whale safety shipping rankings. However, we are not at all complacent. We believe that raising awareness of these issues and encouraging collaboration between industry, scientific bodies, civil society and governments is essential as we strive collectively to do more to minimise the risk of ship strikes.”

Encouraging coordinated action

In Sri Lanka specifically, the liner shipping industry led by the World Shipping Council, of which MSC is a member, has advocated to create a new official marine traffic scheme that is fully separated from the blue whale feeding area. It is hoped that this will soon become a reality, so all large-scale commercial marine traffic moves to the more southerly zone that MSC ships are now guided to follow.

In the meantime, MSC urges all other ship operators to consider choosing a more southerly route past Sri Lanka, to significantly reduce the possibility of whale strikes.

[1] WWF Protecting Blue Corridors – Challenges and solutions for migratory whales navigating national and international seas https://doi.org/10.5281/zenodo.6196131

ITA

MSC MODIFICA LA ROTTA INTORNO ALLO SRI LANKA PER PROTEGGERE LE BALENOTTERE AZZURRE

-MSC, la più grande compagnia di trasporto container al mondo, modifica la rotta delle proprie navi per tenersi lontana dalle balenottere azzurre in pericolo al largo delle coste dello Sri Lanka

-MSC incoraggia le altre compagnie di navigazione a prendere una rotta più a sud rispetto a quelle di navigazione ufficiali (TSS, Traffic Separation Scheme)

Ginevra-MSC Mediterranean Shipping Company ha compiuto un passo importante per contribuire alla protezione delle balenottere azzurre e degli altri cetacei1 che vivono e si nutrono nelle acque al largo delle coste dello Sri Lanka, modificando le indicazioni di navigazione, in linea con i consigli degli scienziati e di altri attori chiave del settore marittimo.

MSC, leader mondiale nel trasporto di container e nella logistica, ha iniziato a metà del 2022 a reindirizzare volontariamente le sue navi che passano dallo Sri Lanka, su una nuova rotta che si trova a circa 15 miglia nautiche a sud dell’attuale Traffic Separation Scheme (TSS) per la navigazione commerciale. Nello specifico, MSC ha seguito le linee guida basate su indagini di ricerca2 dell’International Fund for Animal Welfare (IFAW), con il World Trade Institute (WTI), la Biosphere Foundation, l’Università di Ruhuna (Sri Lanka), Raja and the Whales e l’Università di St Andrews (Regno Unito), e approvate anche dal World Wide Fund for Nature (WWF), per cambiare la rotta delle sue navi.

Il traffico navale diretto a ovest è ora limitato a una latitudine compresa tra 05 30N e 05 35N, mentre quello diretto a est è limitato a una latitudine compresa tra 05 24N e 05 29N, al fine di evitare gli habitat designati per i cetacei. È stata fatta un’eccezione per le navi che si imbarcano e sbarcano a Galle per motivi di sicurezza, anche in caso di condizioni meteorologiche avverse. Inoltre, le piccole navi feeder che navigano intorno al Golfo del Bengala ridurranno la loro velocità a meno di 10 nodi in questa zona.

Lo Sri Lanka si trova nell’Oceano Indiano, tra l’Asia e l’Europa, e il porto di Colombo è un importante hub di trasbordo per il commercio globale.

Riduzione del rischio di collisione con le navi ridotto fino al 95%

L’area al largo della costa meridionale è una delle rotte di navigazione più trafficate al mondo ed è anche abitata da grandi popolazioni di cetacei, il che significa che questi animali possono essere a rischio di collisione con le navi. Le simulazioni hanno dimostrato che spostando la corsia di navigazione ufficiale di 15 miglia nautiche verso sud si potrebbe ridurre il rischio di collisione per le balenottere azzurre fino al 95%1. Tuttavia, nonostante la volontà da parte degli scienziati, dell’industria navale e delle ONG, i confini della linea di navigazione ufficiale non sono stati riassegnati per ridurre il rischio di impatto delle navi sui cetacei.

MSC adotta diverse misure per proteggere la fauna marina, dall’adattamento delle reti di servizi di navigazione per tenersi lontano da zone designate per la riproduzione e l’alimentazione delle balene, alla riduzione della velocità delle navi e alla loro deviazione per evitare le popolazioni di fauna marina segnalate. Alla base dell’approccio di MSC c’è il desiderio di generare un’azione multilaterale in stretta collaborazione con i governi, gli enti industriali, il mondo accademico e altre organizzazioni dedicate.

Stefania Lallai, Vicepresidente per la Sostenibilità di MSC Mediterranean Shipping Company, ha dichiarato:

“Crediamo che il settore della navigazione commerciale abbia un ruolo importante da svolgere nella protezione dei cetacei, in particolare nel contribuire a ridurre il rischio di collisioni delle navi con le balene. MSC è orgogliosa di essere ai primi posti nelle classifiche di sicurezza delle navi per la protezione delle balene. Tuttavia, non siamo ancora totalmente soddisfatti. Riteniamo, infatti, che sensibilizzare l’opinione pubblica su questi temi e incoraggiare la collaborazione tra industria, organismi scientifici, società civile e governi sia essenziale, in quanto è fondamentale produrre uno sforzo collettivo per fare di più per ridurre al minimo il rischio di urti con le navi”.

Incoraggiare un’azione coordinata

Nello Sri Lanka, in particolare, l’industria del trasporto marittimo di linea, guidata dal World Shipping Council, di cui MSC è membro, ha chiesto di creare un nuovo schema ufficiale di traffico marittimo completamente separato dall’area di alimentazione della balenottera azzurra. Si spera che questo diventi presto una realtà, in modo che tutto il traffico marittimo commerciale su larga scala si sposti nella zona più a sud, area nella quale si muoveranno le navi MSC.

Nel frattempo, MSC invita tutti gli altri operatori navali a prendere in considerazione la possibilità di scegliere una rotta più a sud dello Sri Lanka, per ridurre significativamente la possibilità di colpire le balene.