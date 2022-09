Adattarsi a un mondo in transizione: IUMI esamina questioni complesse al meet up annuale a Chicago

(Foto courtesy IUMI). L’American Institute of Marine Underwriters (AIMU) impegnato per la conferenza IUMI di Chicago 2022.

Chicago. Il comitato organizzatore dell’AIMU ha selezionato Chicago per diversi motivi convincenti: le sue dimensioni, la diversità, l’architettura e la posizione facilmente accessibile.

Chicago si trova nello stato dell’Illinois sul lago Michigan ed è stata fondata come città nel 1837. È conosciuta come la capitale ferroviaria della nazione, con più grandi ferrovie che servono la città rispetto a qualsiasi altro luogo in America. Chicago è anche un importante mercato marittimo negli Stati Uniti e sede di numerose importanti compagnie assicurative e broker.

L’Unione Internazionale dell’Assicurazione Marittima (IUMI), che rappresenta 44 associazioni di assicurazione e riassicurazione del mercato marittimo e nazionale, ha affermato che gli associati hanno sfide significative davanti a nuove tecnologie non testate, inflazione, tensioni geopolitiche e conflitti.

L’aumento dei sinistri, l’inflazione che rosicchia la redditività, la guerra in Ucraina e l’emergenza climatica sono stati tutti affrontati nel giorno di apertura della Conferenza annuale della IUMI di quest’anno a Chicago.

Rivolgendosi ai 585 partecipanti, il presidente Richard Turner ha dichiarato: “La crescente emergenza climatica, l’aumento del protezionismo che colpisce il commercio internazionale e l’emergere di dati e tecnologia come driver di enormi cambiamenti in tutti i settori hanno ramificazioni diverse per il mondo, il commercio internazionale e, per estensione, per noi come settore assicurativo marittimo”.

La gestione dei dati sta cambiando l’idea stessa di ‘assicurazione’ e le prospettive per l’intero 2022 sono preoccupanti per l’aumento delle perdite e l’appiattimento dei tassi.

“Non è esagerato prevedere che l’intera operazione del nostro settore sarà rivoluzionata dallo sfruttamento di dati migliori e dalle opportunità offerte dalla digitalizzazione”, ha affermato Turner, aggiungendo: “Molti dei compiti umani più ripetitivi nel nostro settore saranno sempre più gestiti con AI (intelligenza artificiale) o da software vari in tutti i settori di relazione.

Il concetto di cosa significhi essere un assicuratore, un professionista dei sinistri, un geometra o un perito della valutazione di avarie, subirà una profonda trasformazione e quindi richiede un continuo aggiornamento in questa fase di transizione ‘epocale’.

“Quest’attività non deve necessariamente essere a scapito del servizio clienti – ha evidenziato Turner – poiché alcune delle nuove capacità digitali offrono la prospettiva di un servizio migliore e persino di nuove forme di copertura”.

Rama Chandran, presidente dell’Ocean Hull Committee, intervenendo alla conferenza, ha espresso preoccupazione per la sostenibilità a lungo termine del settore assicurativo di scafi e macchinari.

“Sebbene sia incoraggiante vedere la base dei premi per il 2021 crescere rispetto all’anno precedente, ci troviamo di fronte a un deterioramento dei rapporti di perdita, anche se da una base bassa per il 2020”, ha affermato Chandran. “Solo di recente la base premium ha iniziato a crescere lentamente dopo un calo sostenuto dal 2012. L’aumento del 4,1% è inferiore al 6% visto lo scorso anno e il quantum di riduzione è una tendenza preoccupante. Ciò è probabilmente dovuto alla maggiore capacità di mercato, in particolare da Londra e dall’America Latina, che è una sorpresa per molti”.

Guardando al futuro, Chandran ha espresso preoccupazione per le prospettive del settore, poiché è probabile che l’aumento delle perdite, l’appiattimento dei tassi e l’aumento dell’inflazione, in particolare dei costi dell’acciaio, della manodopera e dei macchinari, incidano sulla redditività.

“La prima metà di quest’anno (2022) ha visto un aumento dei sinistri causato principalmente dall’aumento delle attività e dall’inflazione con un prezzo dell’acciaio più elevato, un costo più elevato dei pezzi di ricambio e un costo della manodopera”, ha affermato Chandran. “Man mano che l’attività di spedizione torna ai livelli pre-Covid, è inevitabile assistere a un aumento dei sinistri e ciò smorzerà i rapporti di sinistro più incoraggianti riportati da IUMI per il periodo 2021.

Oltre alla sostenibilità a lungo termine, il comitato Ocean Hull di IUMI ha identificato l’inflazione, gli incendi navali e la decarbonizzazione del trasporto marittimo come le principali preoccupazioni.

Inflazione – Dal 2021 si sono verificati aumenti sostanziali dei prezzi dell’acciaio, nonché dell’inflazione e dei costi di manodopera che influenzano i costi di riparazione dello scafo, insieme a un aumento significativo del costo dei pezzi di ricambio che aumenterà ulteriormente i reclami sui macchinari. L’indebolimento di alcune valute avrà anche un impatto diretto sui rapporti di perdita.

Incendi navali – Gli incendi a bordo di grandi navi portacontainer continuano ad avere un impatto sullo scafo, sul carico e sull’assicurazione P&I e, purtroppo, hanno provocato tragiche perdite di vite umane e danni ambientali. La causa principale sembra essere la dichiarazione errata o la mancata dichiarazione di carichi pericolosi. C’è anche un aumento degli incendi in sala macchine che possono rivelare alcuni rischi sottostanti, comprese le competenze dell’equipaggio e le moderne tecnologie.

GHG 2050 – La decarbonizzazione dello shipping è in corso ma resta molto lontana dalla realtà. Con le misure a medio e lungo termine ancora in discussione, c’è molta incertezza ed esitazione sia da parte dei proprietari che degli assicuratori a causa della mancanza di regolamentazione e incentivi basati sul mercato. L’aspettativa è che non ci sarà una soluzione/carburante per il futuro, ma piuttosto una serie di queste, a condizione anche che le infrastrutture a terra siano in atto, secondo l’IUMI. Dal punto di vista assicurativo, l’attenzione si concentra sull’identificazione dei rischi relativi ai nuovi carburanti, su come mitigarli e sul coinvolgimento con la classe e le Autorità di regolamentazione per sviluppare le regole, gli standard e le linee guida necessari per garantire una transizione sicura.

Con la recente formazione del Comitato per la decarbonizzazione sicura presso l’IMO, che stabilisce un percorso chiaro per la collaborazione e la scoperta attraverso tutte le parti interessate e la comunità scientifica, i sottoscrittori e associati dell’IUMI dovrebbero comprendere meglio il rischio e le regole per mitigare tali rischi.

Le prossime Conferenze IUMI vedranno Edinburgh (UK) 16 – 21 September 2023 e Berlino (Germany) 15-18 September 2024.

Abele Carruezzo