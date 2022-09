96a Convention e Conferenza del Propeller Club ‘WE ARE TOGETHER’, secondo giorno

I porti greci hanno un’importanza strategica globale e le sanzioni occidentali sulle esportazioni di energia russe causano gravi disagi per l’industria marittima.

Atene. L’importanza del porto di Alessandropoli per la pace e la stabilità nell’Europa sudorientale e nelle regioni del Mediterraneo orientale, e per la crescita economica della Grecia grazie alla sua posizione geostrategica, è stata sottolineata durante la 96a Convenzione annuale e Conferenza International Propeller Club degli Stati Uniti.

“Una guerra non provocata in Ucraina continua a perturbare il trasporto marittimo globale e, di conseguenza, non è un segreto che l’importanza geostrategica della Grecia sia stata notevolmente elevata”, ha affermato Sua Eccellenza George James Tsunis, Ambasciatore degli Stati Uniti in Grecia, durante il suo intervento.

Nelle sue osservazioni, Giannis Plakiotakis, Ministro greco degli Affari Marittimi e delle Politiche Insulari, ha evidenziato il ruolo dei porti greci come sedi di nuove infrastrutture per il Gnl per aiutare l’Europa a superare la crisi energetica: “Quando si tratta di Gnl, il ruolo principale della flotta greca, sia nel trasporto di Gnl, non ultimo dagli Stati Uniti, sia nello stoccaggio attraverso le FSRU come parte dell’indipendenza energetica dell’UE, sia in Grecia, sia anche in altri paesi dell’UE, è ampiamente riconosciuto, insieme all’importanza strategica del trasporto marittimo dei nostri porti”.

Infatti, si prevede che la costruzione e il funzionamento dell’unità galleggiante di stoccaggio e rigassificazione (FSRU) di Alexandroupolis rafforzerà il ruolo strategico della Grecia come hub energetico per la più ampia regione dell’Europa sudorientale e offrirà fonti alternative e rotte di approvvigionamento di gas alla regione, migliorando la sicurezza degli approvvigionamenti e l’autonomia energetica, in questi tempi difficili.

Aristotele Tziampiris, Professore di Relazioni Internazionali, Università del Pireo, ha dichiarato: “Le FSRU sono il modo più rapido per importare Gnl. Abbiamo più Gnl che scorre da tutto il mondo, in particolare dagli Stati Uniti, dal Qatar, dall’Australia e dall’Africa orientale. Bisogna porsi come obiettivo un minor consumo e magari qualche razionamento e aggiunta di nuove rotte. L’autosufficienza per l’Europa non è un obiettivo realistico, dall’oggi al domani. Tuttavia, la risposta per affrontare il problema della crisi energetica è stata rapida e impressionante, tutto sommato”.

Secondo George Koumoutsakos, membro del parlamento ellenico, che ha partecipato a una tavola rotonda sull’impatto degli attuali sviluppi geopolitici sui modelli commerciali, sulle rotte energetiche e sui porti del Mediterraneo orientale, Alexandroupolis è importante anche in relazione alla pace e alla sicurezza nella regione a causa della l’accordo di cooperazione di mutua difesa (MDCA) tra la Grecia e gli Stati Uniti.

“Ampliamo il numero di agevolazioni che stiamo offrendo ai nostri alleati della NATO e la nostra cooperazione nel porto di Alexandroupolis è un ottimo esempio. Abbiamo anche ampliato e approfondito la nostra cooperazione con Israele, Egitto e Giordania e abbiamo stabilito un sistema di schemi regionali di cooperazione che ha ricevuto il pieno sostegno degli Stati Uniti”, ha aggiunto.

Da più parti è stato sottolineato che i porti di Alexandroupolis e Kavalla stanno ricevendo molte attenzioni da tutto il mondo; insieme sono diventati molto importanti, non solo per la difesa e la e la sicurezza della navigazione, ma anche per il loro potenziale come hub energetici; porti cruciali per aiutare a fornire soluzioni energetiche ai Balcani.

La Conferenza ha anche affrontato la questione delle sanzioni imposte dall’Occidente alla Russia, concludendo che stanno avendo un effetto controproducente sia in termini di approvvigionamento energetico che di operazioni di navigazione a livello mondiale.

Daniel Tadros, Coo dell’American P&I Club, ha espresso alcune opinioni molto forti: “Implementare un prezzo massimo sul petrolio russo significa che i fornitori di petrolio devono attestare di aver acquistato il petrolio a un prezzo pari o inferiore al prezzo massimo e devono presentare un attestato scritto a tutti i loro fornitori di terze parti. Nessuno sa come applicarlo e chi lo controllerà”. E ha aggiunto: “Le sanzioni stanno creando molta confusione e complessità per l’intera catena del valore delle spedizioni, causando una forte interruzione nel mondo delle spedizioni”.

George Margaronis, Ceo di Latsco Shipping Limited ha concordato: “Le sanzioni semplicemente non funzionano. È troppo facile aggirare queste sanzioni e questa idea di un tetto non funzionerà. Le persone ti daranno false attestazioni. Mi chiedo se i politici si consultino mai con le persone che operano nel settore prima di prendere tali misure”.

Abele Carruezzo