Pittsburgh, Stati Uniti. La scorsa settimana si è tenuto, in seno alla 13a edizione del Clean Energy Ministerial (CEM13) in corso presso il Global Clean Energy Action Forum (GCEAF), due interessanti sessioni di studio sui combustibili a basse emissioni di carbonio, organizzate dall’International Chamber of Shipping, IAPH, Pacific Environment, dai Governi di Canada, Norvegia, Panama, Emirati Arabi Uniti e Uruguay, grazie anche alla piattaforma operativa del “Clean Energy Marine Hubs” (CEMH).



Il mondo avrà bisogno della disponibilità di combustibili a basse emissioni di carbonio da luoghi nuovi, in posizioni strategiche, su scala commerciale. È stato condiviso che è necessario aumentare sostanzialmente la produzione e la disponibilità di combustibili a basse emissioni di carbonio vicino ai porti, per trasportare quei nuovi combustibili a basse emissioni di carbonio in tutto il mondo, proprio come vengono trasportati oggi i combustibili fossili.



“Il settore marittimo dovrebbe trasportare almeno il 50% di questi combustibili in tutto il mondo”, ha affermato l’Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili, (IRENA) – sede Abu Dhabi – nata per incoraggiare l’adozione e l’utilizzo crescente e generalizzato delle energie rinnovabili in una prospettiva di sviluppo sostenibile.

Per l’International Chamber of Shipping (ICS), “ La sola domanda futura di carburante a basse emissioni di carbonio della navigazione è l’equivalente dell’attuale produzione mondiale di energia rinnovabile, poiché il trasporto marittimo sarà un utente di questi combustibili a basse emissioni di carbonio”.

Si è discusso del ruolo della catena del valore dell’energia marittima per sostenere lo spiegamento e il trasporto di combustibili a basse emissioni di carbonio a livello globale attraverso le politiche marittime per la decarbonizzazione dei porti. E’ stato confermato il ruolo del trasporto marittimo a sostegno della più ampia transizione energetica, in particolare come fattore chiave nel trasporto di combustibili a basse emissioni di carbonio e come utilizzatore di questi combustibili.

La Clean Energy Marine Hub, come piattaforma di collaborazione pubblico-privato (CEM) lungo l’intera catena del valore (fornitori di energia, porti, spedizioni), ha promosso l’importanza di condividere conoscenze e dati per supportare la riduzione del rischio degli investimenti e accelerare il trasporto di combustibili a basse emissioni di carbonio attraverso il settore marittimo.

Il CEMH dovrebbe essere una piattaforma per riunire i settori pubblico e privato lungo l’intera catena del valore energetico – marittima (settore energetico, portuale, finanziario e marittimo), con l’obiettivo di accelerare il ritmo di diffusione della produzione e del trasporto di carburanti con basse emissioni del ciclo di vita via mare, compreso l’uso di questi combustibili direttamente per il trasporto marittimo.

Le prime azioni chiave includeranno lo scambio di informazioni e conoscenze su politiche, programmi e progetti di decarbonizzazione per ridurre il rischio degli investimenti e accelerare la diffusione commerciale di combustibili e tecnologie alternative in tutti i paesi.

“Attualmente, l’espansione dell’economia dell’idrogeno degli Emirati Arabi Uniti è in corso con mega progetti che coinvolgono molti dei nostri principali porti. Il progetto da due giga watt di ammoniaca verde di Taqa, Abu Dhabi National Energy Company e Abu Dhabi Ports, è uno di questi progetti che produrrà idrogeno verde e lo trasformerà in ammoniaca liquida, da utilizzare nelle navi come carburante per bunker e per l’esportazione. Tutto ciò rafforzerà la posizione degli Emirati Arabi Uniti come hub marittimo competitivo chiave”, ha affermato Nawal AlHanaee, Direttore del Dipartimento dell’energia futura, Ministero dell’Energia e delle Infrastrutture degli Emirati Arabi Uniti.

Una recente ricerca dell’Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili ha sottolineato l’importanza del ruolo dello shipping nella transizione verde globale. Entro il 2050, il settore marittimo dovrebbe trasportare almeno il 50% di tutti i combustibili a zero emissioni di carbonio scambiati.

“Risolvere la sfida della transizione energetica per il trasporto marittimo e il resto del mondo richiede soluzioni multisettoriali di ampio respiro. I porti hanno un ruolo fondamentale da svolgere, non solo come fornitori di infrastrutture di bunker, ma come nuovi hub energetici affinché l’economia intorno ai combustibili a emissioni zero funzioni. Garantire il sostegno dei Governi nazionali, come quello del Canada e degli Emirati Arabi Uniti oggi, aiuterà a dare il via alla collaborazione tra i produttori di energia e l’intera catena del valore marittima nella creazione di quei primi hub”, ha commentato Patrick Verhoeven, amministratore delegato dell’IAPH.

Guy Platten, Segretario generale della International Chamber of Shipping: “Per avere successo dobbiamo indirizzare le nostre attività verso la transizione dell’intero mercato dei combustibili a emissioni zero. La Clean Energy Marine Hubs Initiative non solo sosterrà la transizione globale verso l’energia pulita, ma promuoverà lo sviluppo dell’infrastruttura a emissioni zero di cui tutti possiamo beneficiare”. “La nostra task force – ha continuato Guy Platten – ora lavorerà con i governi del Canada e degli Emirati Arabi Uniti, insieme ad altri Governi per presentare un piano di lavoro tangibile per il prossimo CEM che garantirà che le straordinarie opportunità dei combustibili a emissioni zero possano essere pienamente realizzate, prodotte su larga scala e in sicurezza consegnato per tutti”.

L’International Chamber of Shipping (ICS) è la principale Associazione di categoria internazionale per armatori e operatori mercantili, che rappresenta tutti i settori e le attività commerciali e oltre l’80% della flotta mercantile mondiale.

IAPH, fondata nel 1955, l’Associazione internazionale dei porti e dei porti; si è sviluppata in un’alleanza globale di 166 Autorità portuali, inclusi molti dei più grandi operatori portuali del mondo e 130 imprese portuali. Il World Ports Sustainability Program di IAPH è diventato il database di riferimento delle migliori pratiche dei porti che applicano gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e li integrano nelle loro attività.

Abele Carruezzo