Alfa Laval sarà Partner tecnologico per il primo progetto al mondo di carbon capture end-to-end a bordo di una nave su larga scala

Alfa Laval sarà il partner tecnologico nel progetto congiunto avviato dal Global Center for Maritime Decarbonisation (GCMD), Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) e Stena Bulk per studiare la cattura, lo stoccaggio e lo scarico a bordo dell’anidride carbonica (CO2). Alfa Laval porterà al progetto competenze tecnologiche e ingegneristiche per aiutare a comprendere le sfide e le opportunità dell’implementazione della tecnologia di cattura del carbonio sulle navi. Questo progetto rappresenterà un altro grande passo verso la roadmap di decarbonizzazione di Alfa Laval.

Alfa Laval è orgogliosa di collaborare con il Centro globale per la decarbonizzazione marittima (GCMD), l’Oil and Gas Climate Initiative (OGCI), Stena Bulk e altri importanti attori del settore energetico e marittimo, per avviare un progetto biennale di dimostrazione cattura del carbonio a bordo della nave su larga scala. Il progetto ReMarCCAbLE (Realising Maritime Carbon

Capture to dimostrare la capacità di ridurre le emissioni) è il primo progetto al mondo volto a dimostrare la cattura di carbonio end-to-end a bordo delle navi su larga scala. Il consorzio composto dai sette membri testerà un’unità di cattura del carbonio a bordo di una nave cisterna Stena Bulk MR per valutare le sfide operative su una nave in mare e identificare

potenziali misure di riduzione dei costi per future applicazioni commerciali. Il successo del progetto ReMarCCAbLE rappresenta un potenziale per accelerare la diffusione commerciale della tecnologia di cattura del carbonio a bordo delle navi entro il 2026.

La professoressa Lynn Loo, CEO di GCMD, afferma: “GCMD è orgogliosa di convocare un forte gruppo di parti interessate per sperimentare una delle soluzioni a medio termine necessarie ad aiutare il settore navale a decarbonizzare. Il progetto ReMarCCAbLE è in linea con gli obiettivi di GCMD di ridurre le barriere all’adozione in modo che il trasporto marittimo internazionale possa soddisfare o superare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) per il 2030 e il 2050. Non vediamo l’ora di collaborare con Alfa Laval in questo settore consentire l’avvio di pilot”.

Un passo avanti verso la decarbonizzazione

Alfa Laval ha preso parte a progetti e studi di test sulla cattura del carbonio in passato e il progetto ReMarCCAbLE aiuterà ad ampliare ulteriormente le sue conoscenze in questo campo. Facendo parte di questo prestigioso progetto, Alfa Laval mira a esplorare il potenziale della tecnologia per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, valutare la validità delle ipotesi tecniche formulate durante lo studio di fattibilità svolto dal consorzio e analizzare le sfide di integrazione e funzionamento di montaggio e utilizzare la tecnologia durante la navigazione.

Sameer Kalra, Presidente della Divisione Marine di Alfa Laval, afferma: “Dal momento che la produzione di combustibili a zero emissioni di carbonio su scala richiederà del tempo, vediamo la cattura di carbonio unita a combustibili a basse emissioni di carbonio come uno dei potenziali percorsi per aiutare l’industria navale a navigare a Net-zero nel un futuro. Questa partnership è quindi un’ottima opportunità per sviluppare una soluzione del genere. Vogliamo valutare le implicazioni commerciali e ambientali, nonché identificare le sfide e le opportunità nell’implementazione di un sistema di cattura di carbonio a bordo di una nave. I risultati aiuteranno nello sviluppo della tecnologia su larga scala”.

Un partner tecnologico ideale

Il progetto ReMarCCAbLE è uno dei tanti progetti Alfa Laval incentrati sulla sostenibilità. Sfruttando il suo know-how tecnico nella gestione termica e nella tecnologia di riduzione delle emissioni, Alfa Laval svolgerà un ruolo fondamentale nel facilitare questo progetto per la cattura di carbonio a bordo nave. Il progetto si articola in tre fasi. Fin dalla prima fase del progetto, Alfa Laval contribuirà in modo determinante alla progettazione, all’ingegnerizzazione, al collaudo e all’installazione della soluzione a bordo dell’autocisterna MR. Alfa Laval non solo sosterrà il progetto con la sua esperienza tecnologica in questo campo, ma metterà anche a disposizione il Test & training centre Alfa Laval per testare l’impianto di cattura di carbonio e per fornire formazione all’equipaggio prima che venga installato su una nave.

“Per noi, si tratta di essere in prima linea nell’evoluzione di nuove tecnologie sostenibili e supportarne lo sviluppo in una soluzione ambientale ed economicamente valida che possa avvantaggiare i nostri clienti”, afferma Sameer. “La decarbonizzazione dell’industria navale richiede un’ampia gamma di tecnologie per la riduzione delle emissioni oltre al passaggio a combustibili verdi. Vogliamo facilitare lo sviluppo di tali tecnologie e contribuire a ridurre l’impronta di carbonio delle navi”.

