Consortia Block Exemption Regulation (CBER), Armatori vs Logistici

Margrethe Vestager, EC competition commissioner.

Bruxelles. Nel marzo scorso, la Commissione Europea aveva deciso di prorogare il Regolamento, lasciando invariati i termini per altri quattro anni. Il Regolamento consente lo scambio d’informazioni tra Compagnie di navigazione che operano in Consorzi normalmente vietati dalle regole generali di concorrenza dell’Unione Europea.

La Commissione europea, prima di revisionare il Consortia Block Exemption Regulation (CBER), dovrà valutare alcuni fattori che hanno alterato il mercato: integrazione verticale, affiliazione dei vettori con i porti e terminal e l’affermazione del potere contrattuale delle ‘alleanze’.

La Commissione europea ha chiesto un feedback sul Regolamento di esenzione per categoria dei consorzi (CBER) per il trasporto di linea, inviando questionari mirati alle parti interessate nella catena di approvvigionamento del trasporto marittimo di linea.

La revisione riguarderà se l’esenzione debba essere estesa, in forma attuale o modificata; intanto, la settimana scorsa (3 ottobre) scadeva il termine per presentare osservazioni (Call of Evidence) in merito alla revisione della Block Exemption (sistema di norme che in pratica esclude le Compagnie di navigazione da gran parte della normativa Antitrust).

Per esprimere la loro posizione, dieci associazioni di categoria europee e globali hanno scritto una lettera alla Commissaria per la Concorrenza, Margrethe Vestager, per ribadire la loro contrarietà alla proroga di questo regime regolatorio; in particolar modo l’ECSA ha espresso il proprio sostegno al rinnovo del CBER. Gli armatori europei ritengono che il CBER abbia raggiunto e continuerà a realizzare il suo obiettivo, che è quello di consentire al settore delle navi di linea di operare in modo più efficiente attraverso accordi di condivisione delle navi.

James Hookham, direttore del Global Shippers Forum con l’European Shippers’ Council (aziende proprietarie delle merci trasportate), firmatari della lettera, ha dichiarato in una nota: “Da aprile 2020 non abbiamo visto molti vantaggi – del CBER- , quindi stiamo sostenendo che ha bisogno di una riforma”. “L’interruzione della circolazione delle spedizioni di container causata dalla pandemia di Covid -19, continua Hookham, ha messo a dura prova il funzionamento del CBER”.

La Clecat, con il suo direttore generale, Nicolette van der Jagt, è critica sul fatto che l’esenzione sia ‘illimitata’. Ha affermato che “l’esenzione ha bisogno di una formulazione più chiara e autorizzazioni più chiare su ciò che può essere fatto e ciò che non può essere fatto”.

Ha detto anche che gli spedizionieri volevano una parità di condizioni tra spedizionieri e vettori e che l’esenzione nella sua forma attuale offre però un vantaggio competitivo ai vettori.

C’è ulteriore preoccupazione per i problemi che il CBER può causare per la condivisione di informazioni commercialmente sensibili. La crescente digitalizzazione del settore offre ai vettori la possibilità di collusione su informazioni commercialmente sensibili.

In questi ultimi anni l’utilizzo complessivo della ‘stiva’ messa disposizione è stato oscillante, e il relativo prezzo non è aumentato di molto. Le linee di navigazione hanno scelto di utilizzare navi molto più grandi e le hanno fatte viaggiare a una minor velocità, consumando meno carburante, dopo che l’Ue ha eliminato le ‘Conferences’, per liberare la concorrenza sul prezzo. I viaggi di andata e ritorno di linea si sono estesi da 56 a una media di 68 giorni tra l’Estremo Oriente e il Nord Europa.

Catene di approvvigionamento efficienti hanno richiesto e richiedono che gli spedizionieri siano in grado di sentirsi sicuri della continuità e del prezzo dei servizi di spedizione. I proprietari di navi portacontainer si fidano dei charter e delle società facenti parte delle ‘alleanze’.

Oggi, le Compagnie di navigazione pensano di diventare in futuro integratori logistici globali: ridimensionare il lato terra acquisendo in ambito logistico, come intermediazione doganale e logistica, per aumentare la capacità e l’economia di scala.

In quest’ultimo decennio, le Compagnie di navigazione hanno anche rilevato società di feeder, mentre oggi sono impegnati a condividere dati con gli operatori portuali – vera integrazione verticale a detta degli analisti europei – . Il viaggio per mare – il sea mode – diventerà sempre più solo una parte dell’intera offerta di servizi e le Compagnie di navigazione partecipando al – land mode – integrando operazioni portuali possono influenzare la concorrenza e la scelta dei caricatori e della capacità dei terminal. Basti pensare al boom dei noli post-pandemici, gli investimenti in infrastrutture a terra (porti, compagnie ferroviarie, società logistiche).

La Commissione europea e altre Autorità antitrust potrebbero quindi considerare i possibili

effetti dell’integrazione verticale per il settore marittimo. Anche le Autorità portuali, parte del settore pubblico, dovrebbero monitorare e valutare attentamente gli operatori privati ​​a cui assegnano le concessioni portuali.

Con l’ESPO firmataria della lettera del mese scorso alla Commissaria UE, Vestager, il problema ora diventa anche ‘politico’; infatti, tutti i firmatari chiedono un cambio del quadro normativo, all’interno del quale ci sia cooperazione da parte delle Compagnie di navigazione e senza estensione della Block Exemption e soprattutto evitare i cd. ‘cartelli’, ri-dando fiducia al settore del trasporto marittimo di container.

Per Assarmatori, il Regolamento di esenzione per categoria dei Consortia Block Exemption Regulation è fondamentale per mantenere e ulteriormente favorire l’efficienza del trasporto marittimo globale; nella loro nota si legge che “Il CBER non significa dare una libertà assoluta ai vettori perché ciò che consente, in breve, è di escludere dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione gli accordi consortili, che ovviamente rimangono soggetti alla legislazione Antitrust europea e internazionale”.

I firmatari della lettera riguardano tutti i settori del trasporto: Clecat e Fiata (spedizionieri), Feport (terminalisti), Eta (rimorchiatori), Ebu (chiatte), Uirr (ferrovie).

Abele Carruezzo

Le Associazioni firmatari della lettera sono ECSA, Advanced Biofuels Coalition, CLECAT, CLIA, ENMC, eFuel Alliance, ESC, ESPO, EWABA, FEPORT e SEA Europe.