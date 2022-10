Samskip conferma una riduzione del 90% delle emissioni di CO2 delle navi

(Foto courtesy Samskip)

Il nuovo accordo con GoodFuels consolida la posizione dei biocarburanti come componente chiave nella strategia di Samskip per la decarbonizzazione nel trasporto marittimo.

Rotterdam. Samskip ha esteso il suo impegno per i biocarburanti sostenibili nelle operazioni di trasporto marittimo a corto raggio, calcolando che risparmierà 45.000 tonnellate di emissioni di CO2 prima della fine dell’anno.

Il principale Gruppo multimodale europeo ha firmato un nuovo accordo con il fornitore GoodFuels, impegnando le navi portacontainer Samskip Endeavour, Innovator, Hofell e Skatafell a funzionare con combustibili bioresidui di qualità marina.

Il biocarburante ‘GoodFuels MDF1-100’ è formulato interamente da flussi di rifiuti sostenibili dall’elenco della Direttiva sulle Energie Rinnovabili dell’UE è rappresenta una soluzione immediata che riduce del 90% le emissioni di CO2 generate dagli oli combustibili convenzionali. Ha anche ottenuto la certificazione internazionale di sostenibilità e l’impronta di carbonio. La ‘carbon footprint’, conosciuta anche come impronta di carbonio è un indicatore ambientale; misura la quantità di emissioni di gas serra generate.

“I biocarburanti marini sostenibili offrono a Samskip un modo praticabile per ridurre le emissioni di CO2 del 90% in modo che le nostre navi e i clienti merci riducano la loro impronta di carbonio nell’interesse del pianeta”, ha affermato Erik Hofmeester, Head of Vessel Management, Samskip. “Anche i proprietari di merci entrano a far parte di uno schema in cui la minore impronta di carbonio nell’oceano è verificabile come ‘crediti di carbonio’ nella catena di approvvigionamento”, ha aggiunto Hofmeester.

Dopo le prove sui biocarburanti fatte nel 2019, Samskip ha iniziato a far funzionare i motori principali della Samskip Endeavour da 800 Teu sulla linea di servizi tra i Paesi Bassi e l’Irlanda. La Compagnia ha esteso l’uso dei biocarburanti includendo la nave Samskip Innovator sul servizio Paesi Bassi-Regno Unito lo scorso anno, e le navi Samskip Hoffell e Samskip Skatafell sulla rotta Islanda-Regno Unito-Paesi Bassi in questo 2022.

Il bunkeraggio per tutte e quattro le navi sarà operato dal porto di Rotterdam. Inizialmente, è stata utilizzata una miscela di biocarburanti, ottenendo una riduzione di CO2 del 30%; i prezzi più competitivi hanno permesso a Samskip di integrare un biocarburante al 100% dal 2021 e ottenere una riduzione del 90% le emissioni di CO2.

L’IMO ha l’obiettivo per il 2030 di ridurre del 40% le emissioni di gas serra delle navi, con un taglio del 50% previsto per il 2050, ma Samskip ha recentemente puntato a ‘Zero netto’ entro il 2040.

“Le prestazioni verificabili si stanno rivelando un vantaggio chiave per i biocarburanti marini sostenibili in sostituzione degli oli convenzionali”, ha affermato Max Verloop, Marketing Lead, GoodFuels. “Chiaramente, sono necessarie diverse soluzioni per decarbonizzare il trasporto marittimo in generale, ma i biocarburanti stanno dimostrando la loro tesi sulla scalabilità, una delle sfide chiave che deve affrontare qualsiasi alternativa ai combustibili a basse emissioni di carbonio”.

A giugno, il Comitato per la Protezione dell’Ambiente Marino dell’IMO ha pubblicato una nuova ‘Interpretazione unificata’ che rende il primo riconoscimento esplicito che i biocarburanti marini soddisfano i requisiti della MARPOL (Convenzione internazionale sull’inquinamento marino).

Sono già in corso trattative per un contratto di fornitura GoodFuels del 2023 e di estendere l’accordo anche alle navi noleggiate.

Samskip è una società di logistica globale che offre trasporti e servizi correlati via terra, mare, ferrovia e aria, con particolare attenzione al trasporto efficiente in termini di costi, affidabile e rispettoso dell’ambiente. Samskip è oggi una delle più grandi società di trasporto europee, con uffici in più di 24 paesi in Europa, Nord e Sud America, Africa, Asia e Australia, e impiega circa 1450 persone in tutto il mondo. Samskip ha sede nei Paesi Bassi, ma è stata originariamente fondata in Islanda nel 1990. Le attività di trasporto e logistica di Samskip si concentrano principalmente sui seguenti settori: trasporto multimodale europeo, logistica integrata del Nord Atlantico, spedizioni e logistica di merci a temperatura controllata e ambiente in tutto il mondo e, infine, movimenti europei di breakbulk e project cargo.

Abele Carruezzo