Il World Energy Outlook 2022 mostra che la crisi energetica globale può essere un punto di svolta storico verso un futuro più pulito e sicuro

L’Agenzia Internazionale per l’Energia prevede che l’ammoniaca sarà il carburante dominante per lo shipping entro il 2050



Parigi. Per la prima volta, la domanda globale per ciascuno dei combustibili fossili mostra un picco o un plateau in tutti gli scenari evidenziati nel rapporto del World Energy Outlook dell’IEA (WEO), con le esportazioni russe in particolare che diminuiscono in modo significativo man mano che l’ordine energetico mondiale viene rimodellato.



La crisi energetica globale innescata dall’invasione russa dell’Ucraina sta causando cambiamenti profondi e duraturi che hanno il potenziale per accelerare la transizione verso un sistema energetico più sostenibile e sicuro, secondo l’ultima edizione WEO.

L’odierna crisi energetica sta producendo uno shock di ampiezza e complessità senza precedenti.

Le maggiori preoccupazioni sono evidenziate nei mercati del gas naturale, del carbone e dell’elettricità, che, influenzando anche i mercati petroliferi, stanno costringendo i paesi membri a forti approvvigionamenti.

L’analisi del World Energy Outlook 2022 (WEO) sconfessa le affermazioni di alcuni ambienti secondo cui le politiche climatiche e gli impegni ‘netti zero’ hanno contribuito all’aumento dei prezzi dell’energia.

Il rapporto IEA rileva che alcuni paesi per combattere la crisi energetica in atto stanno cercando di aumentare o diversificare le forniture di petrolio e gas e molti altri stanno cercando di accelerare i cambiamenti strutturali. Le risposte più importanti includono la legge statunitense sulla riduzione dell’inflazione, il pacchetto UE Fit for 55 e REPowerEU, il programma Green Transformation (GX) del Giappone, l’obiettivo della Corea di aumentare la quota del nucleare e delle energie rinnovabili nel suo mix energetico e gli ambiziosi obiettivi in ​​materia di energia pulita in Cina e India.

Per la prima volta WEO traccia uno scenario basato sulle attuali impostazioni politiche fornendo una domanda globale per ogni combustibile fossile: l’uso del carbone diminuirà nei prossimi anni, la domanda di gas naturale raggiungerà un livello stabile entro la fine del decennio e l’aumento delle vendite di veicoli elettrici (EV) significa che la domanda di petrolio si stabilizzerà a metà degli anni ’30, prima di diminuire leggermente alla metà del secolo.

Lo stesso scenario vede l’ammoniaca soddisfare circa il 45% della domanda di carburante per il trasporto marittimo entro il 2050. La bioenergia e l’idrogeno soddisferanno ciascuno un ulteriore 20% della domanda, con il l’uso dell’idrogeno in particolare concentrato nelle navigazioni di corto e medio raggio. L’elettricità, come rimarca il WEO, svolgerà un ruolo minore incentrato sulla soddisfazione della domanda delle piccole navi e dei traghetti da crociera utilizzati per linee di breve distanza. Il petrolio costituirà ancora quasi il 15% della domanda di carburante per le spedizioni entro il 2050: giustificato dal fatto che le navi, avendo una vita di 20-35 anni, saranno poco incline ad adottare nuove tecnologie a basse emissioni e questo contribuirà a far sì che il petrolio rappresenti ancora quasi il 15% della domanda di carburante per la maggior parte delle navi entro il 2050.

Sul fronte delle emissioni globali di CO2, il rapporto 2022 prevede una diminuzione lenta da un punto massimo di 37 miliardi di tonnellate all’anno a 32 miliardi di tonnellate entro il 2050 . Ciò sarebbe associato a un aumento di circa 2,5 °C delle temperature medie globali entro il 2100, tutt’altro che sufficiente per evitare gravi impatti dei cambiamenti climatici. Il pieno raggiungimento di tutti gli impegni sul clima sposterebbe il mondo verso un terreno più sicuro, ma c’è ancora un ampio divario tra gli impegni odierni e una stabilizzazione dell’aumento delle temperature globali intorno a 1,5 °C.

Inoltre, le catene di approvvigionamento per alcune tecnologie chiave, tra cui batterie, solare fotovoltaico ed elettrolizzatori, si stanno espandendo a tassi che supportano una maggiore ambizione globale. Se tutti i piani di espansione della produzione annunciati per il solare fotovoltaico vedessero la luce, la capacità di produzione supererebbe i livelli d’implementazione nello scenario degli impegni annunciati nel 2030 di circa il 75%. Nel caso degli elettrolizzatori per la produzione d’idrogeno, il potenziale eccesso di capacità di tutti i progetti annunciati è di circa il 50%. Politiche più forti saranno essenziali per guidare l’enorme aumento degli investimenti energetici necessari per ridurre i rischi di futuri picchi e volatilità dei prezzi, secondo il WEO di quest’anno.

Tra i principali cambiamenti in atto, è necessario – sottolinea il rapporto WEO – un nuovo paradigma di sicurezza energetica per garantire affidabilità e convenienza oltre a ridurre le emissioni, Ecco perché il WEO di quest’anno fornisce ‘principi- guida’ che potranno aiutare i responsabili politici nel periodo in cui coesistono il declino dei combustibili fossili e l’espansione dei sistemi di energia pulita, poiché entrambi i sistemi devono funzionare bene durante le transizioni energetiche al fine di fornire i servizi energetici necessari dai consumatori.

Abele Carruezzo