COOP 27: 800.000 marittimi avranno bisogno di formazione sui combustibili a zero emissioni di carbonio

(IMO file image)

L’era post-combustibile fossile è iniziata. Raccomandazioni per migliorare le competenze dei marittimi per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione dello shipping.

Sharm el – Sheikh. Alla COP27, i sindacati e gli armatori del settore marittimo si sono uniti per promuovere nuovi piani di formazione dei marittimi per la transizione verde.

Secondo una nuova ricerca commissionata dalla Maritime Just Transition Task Force delle Nazioni Unite (organizzazione istituita alla COP26 di Glasgow lo scorso anno), entro il 2050 quasi 800.000 marittimi dovranno essere formati su nuovi combustibili e tecnologie in scenari realistici di decarbonizzazione; ne sono convinti l’intero settore dello shipping internazionale.

Secondo Sanda Ojiambo, CEO del Global Compact delle Nazioni Unite, il ‘Piano d’azione’ proposto alla COOP 27 rappresenta una novità mondiale con lo shipping che diventa il primo settore commerciale compatto in un quadro d’insieme, tra armatori, sindacati dei marittimi e Organizzazioni delle Nazioni Unite, impegnato nello stabilire come garantire una transizione verde e giusta della forza lavoro.

“I marittimi sono preparati e disposti a far parte di questa transizione. Ma l’equipaggio vuole sapere che i carburanti che si stanno gestendo sono davvero sicuri e che noi, come industria, abbiamo stabilito i percorsi di formazione per migliorare le loro competenze”, ha affermato Stephen Cotton, Segretario generale del sindacato internazionale dei marittimi (ITF).

Guy Platten, Segretario generale dell’International Chamber of Shipping (ICS), ha dichiarato: “C’è una urgente necessità di creare le infrastrutture e la formazione necessarie per preparare la nostra forza lavoro marittima, sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo, per contribuire a raggiungere i nostri obiettivi di decarbonizzazione. Ciò dovrebbe essere fatto a partire da oggi, in modo che siano pronti e in grado di affrontare le sfide che i nuovi combustibili verdi e le tecnologie di propulsione porranno e mitigheranno qualsiasi potenziale rischio per la salute e la sicurezza per le navi, le comunità, l’ambiente e gli stessi marittimi. Questa è un’opportunità per tutti affinché nessuno rimanga indietro. Il trasporto marittimo non può decarbonizzare senza i suoi lavoratori e il piano d’azione in 10 punti, sviluppato dalla Task Force, traccia un percorso su come raggiungere questo obiettivo, mentre il nostro settore continua a navigare verso un futuro decarbonizzato”.

Infatti, la Task Force ha incaricato DNV di studiare le esigenze di formazione per un’industria marittima decarbonizzata e i risultati mostrano la necessità immediata di iniziare a costruire l’infrastruttura per la formazione e il miglioramento delle competenze. Tuttavia, come nel resto del settore, il sottosettore della formazione avrà bisogno di maggiore chiarezza su quali combustibili futuri domineranno il panorama energetico, una prospettiva al momento incerta.

Lo studio di DNV ha esaminato tre scenari di transizione verde comunemente utilizzati, comprese le proprie previsioni marittime.

Lo scenario con l’ambizione più bassa, modellato sull’obiettivo di riduzione del 50% delle emissioni di CO2 dell’IMO entro il 2050, richiederebbe la formazione di 300.000 marittimi per lavorare con nuovi combustibili verdi entro la metà del secolo.

La più ambiziosa e completa decarbonizzazione a livello di settore entro il 2050 richiederebbe una formazione aggiuntiva per 450.000 marittimi entro la sola fine di questo decennio, più altri 800.000 entro la metà degli anni ‘30.

Il Piano d’azione congiunto sindacato-industria attinge a questo studio per proporre 10 azioni, a cominciare da quella più difficile: raggiungere velocemente un accordo su quanto e fino a che punto l’industria deve decarbonizzare. Una volta che ci saranno più certezze sulla traiettoria della transizione verde, sarà più facile eseguire le dovute azioni.

Il Piano prevede inoltre il rafforzamento degli standard di formazione rivedendo l’STCW, mettendo la salute e la sicurezza al primo posto nella formazione, istituendo Consigli consultivi nazionali sulle competenze richieste ai marinai, riducendo l’abbandono dei marittimi e sostenendo i percorsi di carriera completi dei marinai, inclusa la transizione a una carriera di terra nel settore della digitalizzazione dei trasporti marittimi in continua evoluzione spinta. La ricerca dovrà anche rispondere alle preoccupazioni dei marittimi per gli aspetti di sicurezza di potenziali combustibili futuri come l’ammoniaca.

“La nostra prima priorità deve essere quella di ottenere una decarbonizzazione sicura. Dobbiamo adottare un approccio collaborativo per salvaguardare le nostre persone, le nostre navi e il nostro ambiente. Questo rapporto indica le sfide e le azioni tangibili che l’industria può intraprendere per sostenere e proteggere la sua forza lavoro”, ha affermato Knut Ørbeck-Nilssen, CEO di DNV Maritime.

Abele Carruezzo