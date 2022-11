Sostegno alla decarbonizzazione marittima, IMO alla COP 27

“Investire nel futuro dell’energia: idrogeno verde”

Sharm el-Sheikh. Il Segretario generale dell’IMO, Kitack Lim, partecipando alla COOP27, nella sessione di ieri, ha evidenziato che il trasporto marittimo internazionale è indispensabile per il mondo ed è un settore vitale per sostenere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e la transizione energetica globale.

La presidenza della COP27 ha identificato, come obiettivo principale della conferenza, l’attuazione della transizione e la trasformazione energetiche legate al clima attraverso un approccio olistico.

Prendere in considerazione diversi aspetti come lo sviluppo sociale e la dimensione economica, perché fattori abilitanti di una transizione giusta per un’azione tempestiva e di sostegno se si vuole ottenere progressi sostanziali su larga scala in tutti gli aspetti del cambiamento climatico.

L’approccio olistico del problema prevede, un’azione sulla mitigazione come previsto dalla scienza, un programma di adattamento trasformativo che risponda agli impatti attuali e futuri dei cambiamenti climatici, finanziamenti adeguati e trasferimento di tecnologia per consentire una transizione inclusiva e basata sui principi senza che nessuno venga lasciato indietro.

Seguendo questa narrazione, l’energia è stata al centro del processo di transizione, insieme all’evolvere della ricerca e lo sviluppo nel campo dell’energia e delle energie pulite.

L’idrogeno è stato identificato come la potenziale fonte di energia per il futuro, con una crescente attenzione da parte di tutte le parti interessate, in particolare Green Hydrogen; diversi paesi hanno lanciato le loro strategie per l’idrogeno, mentre altri sono ancora in fase programmatica e stanno formulando le proprie.

L’idrogeno è l’elemento chimico più abbondante al mondo ed è considerato uno dei principali fattori abilitanti per ottenere la trasformazione dello zero netto. Grandi aziende del settore privato insieme con le coalizioni di nuova formazione si stanno affidando all’idrogeno nelle loro politiche di nuova formulazione per raggiungere i propri obiettivi legati al clima.

A Glasgow alla COP26 c’è stata una svolta per l’idrogeno, lanciato per migliorare l’azione e la futura adozione dell’idrogeno.

Per questo, la COP27 rappresenta una grande opportunità per mostrare lo sviluppo fino ad oggi su Green Hydrogen; per analizzare i modi per sbloccare le potenzialità dell’idrogeno e fornire uno spazio per le discussioni tra tutte le parti interessate su ciò che è necessario per passare dalle strategie e dai piani all’attuazione e consegnare progetti su larga scala sul campo.

Oggi si producono 90 Mt di idrogeno all’anno, principalmente da gas naturale. Meno dello 0,5% di questo idrogeno è stato prodotto da elettricità rinnovabile nel 2021. Il 95% della domanda attuale di idrogeno è nelle industrie petrolifere e chimiche, per raffinare il petrolio e produrre ammoniaca o metanolo. Nel frattempo l’industria ha sviluppato una serie di proposte di progetti maturi lungo la catena del valore dell’idrogeno.

L’UE ha definito un ambizioso obiettivo di idrogeno di 20 MT entro il 2030 in risposta al piano REPowerEU per la graduale riduzione delle importazioni di combustibili fossili ben prima del 2030.

È evidente che i paesi in via di sviluppo e le economie emergenti sono in ritardo nel dispiegamento di progetti di idrogeno verde a causa di numerose sfide, sia per il suo costo elevato che è impraticabile dal punto di vista commerciale, certificazione, stoccaggio, mobilità e trasporto.

La sessione di ieri nel confronto tra multi-stakeholder ha posto l’obiettivo di incoraggiare un dialogo tra i paesi in tutta la catena del valore dell’idrogeno verde. Consentendo così un profondo scambio sul futuro dell’energia, incentrato sull’idrogeno; comprendere lo stato attuale della produzione di idrogeno, gli scenari di produzione previsti per soddisfare i fabbisogni, così come le politiche attuali e future e il loro impatto. In particolare, si è detto, come si possa impostare una piattaforma normativa per affrontare la questione dell’espansione dell’offerta e domanda di idrogeno e in particolare di idrogeno verde, in modo tale da garantire il flusso adeguato e mercati futuri stabili.

L’IMO è l’organismo internazionale appropriato per continuare a lavorare per affrontare le emissioni di gas serra delle navi impegnate nel commercio internazionale. Le ultime misure adottate dall’IMO per affrontare l’efficienza energetica dello shipping sono entrate in vigore il 1° novembre 2022, Emendamenti alla Convenzione Internazionale sulla Prevenzione dell’Inquinamento Marino dalle navi (MARPOL) e relativi Regolamenti CII (Carbon Intensity Indicator) ed EEXI (Energy Efficiency Existing Ship Index).

Abele Carruezzo