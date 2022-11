SEALOGY: salpa la seconda edizione della fiera dedicata alla Blue Economy

Ferrara-Si è tenuta oggi a Ferrara, presso la Sala degli Arazzi in Piazza del Municipio, la conferenza stampa di presentazione di SEALOGY – manifestazione sulla Blue Economy, sostenuta dalla Commissione Europea. Per l’occasione sono intervenuti alla presentazione di questa seconda edizione Angela Travagli – Assessore al Personale, Lavoro, Attività Produttive, Patrimonio, Fiere e Mercati del Comune di Ferrara, Piergiorgio Vasi – Responsabile della valorizzazione della Pesca marittima e dell’Acquacoltura della Regione Emilia-Romagna e Andrea Moretti – Presidente Ferrara Expo. In considerazione delle tematiche presentate si è collegato anche Riccardo Rigillo – Direttore generale della pesca marittima e dell’acquacoltura al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali – per seguire la conferenza. Pesca e acquacoltura, Trasporti marittimi e infrastrutture, Energie rinnovabili e marine saranno i focus di questa seconda edizione, che si svolgerà a Ferrara Expo dal 16 al 18 novembre..

“Dal 16 al 18 novembre Ferrara si appresta a diventare la capitale europea della Blue Economy” ha esordito Angela Travagli del Comune di Ferrara. “La città sarà pertanto la piazza di discussione e confronto sulla sostenibilità della risorsa mare, al fine di orientare gli investimenti verso la ricerca, l’innovazione, ma anche lo sviluppo delle competenze necessarie al rispetto e alla valorizzazione di mari e oceani resilienti al clima, sani e produttivi. Con SEALOGY il quartiere fieristico di Ferrara si conferma l’hub di riferimento per i nuovi progetti dedicati al comparto”. L’Assessore comunale ha poi confermato che “Ferrara è pronta ad accogliere gli ospiti nazionali e internazionali di SEALOGY, offrendo agli stessi la possibilità di visitare il prezioso patrimonio museale, monumentale e naturalistico della nostra città, anche attraverso la degustazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio, come occasione e opportunità di riscoperta. Ferrara è città permeata di storia e cultura, incastonata tra fiume, terra e acqua, ed è un onore ospitare una fiera tanto prestigiosa in cui il mare è protagonista”.

Piergiorgio Vasi – Responsabile della valorizzazione della Pesca marittima e dell’Acquacoltura della Regione Emilia-Romagna – ha aggiunto “Nella Blue Economy risultano di grande importanza la pesca e l’acquacoltura. Un settore che, a fronte di un comparto in cui la prima tipologia di attività registra un forte arretramento, mentre la seconda è in costante crescita a livello mondiale, vede il consumo di prodotti ittici allevati superiore a quello dei prodotti pescati. In questo senso SEALOGY è in grado di apportare un sostanziale contributo nella valorizzazione dell’intero settore, poiché costituisce una piazza primaria per discutere delle sue prospettive future, dei suoi obiettivi e delle esigenze per il suo rilancio. Questa manifestazione è dunque in grado di dare il giusto supporto innovativo alla piscicoltura, a differenza della molluschicoltura di cui l’Emilia-Romagna è leader a livello europeo”.

SEALOGY si riconferma l’appuntamento europeo per la Blue Economy, non solo per il mondo della pesca, ma anche per tutte quelle attività che ruotano intorno al mondo marino: dal turismo alla ristorazione, dalla logistica ai trasporti, dalle biotecnologie marittime sino alle energie rinnovabili. Gli attori coivolti possono così condividere le proprie conoscenze e competenze al fine di creare sinergie ottimali per un futuro sostenibile del mare in tutte le sue declinazioni.