I porti europei continuano a sostenere l’estensione del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (EU ETS) al settore marittimo

European Sea Ports Organisation (ESPO): “Solo un sistema marittimo europeo dell’ Emission Trading System (EU ETS) ben progettato con finanziamenti dedicati potrà accelerare l’ecologizzazione del settore marittimo”

.

Bruxelles. L’Organizzazione Europea dei Porti marittimi (ESPO) riconosce che l’EU ETS marittimo può essere un potente meccanismo per accelerare la transizione verde del settore. Tuttavia, questo meccanismo funzionerà come previsto solo se la misura è ben progettata. Ciò significa che: – Occorre fare tutto il possibile per evitare la rilocalizzazione delle attività e delle emissioni di carbonio verso i porti vicini –.

I proventi dell’ETS del settore marittimo dovrebbero essere utilizzati prevalentemente per finanziare investimenti a bordo delle navi e nei porti per realizzare questa transizione verde. Considerando che il Parlamento e il Consiglio hanno compiuto passi avanti sostanziali nell’affrontare la minaccia di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e delle imprese derivante dal campo di applicazione della proposta, occorre compiere ulteriori progressi per garantire che i proventi dell’ETS marittimo dell’UE siano utilizzati per rendere più ecologici il settore marittimo e i porti.

I porti europei invitano il Parlamento europeo e il Consiglio a garantire che i proventi dell’ETS marittimo dell’UE siano utilizzati per investimenti settoriali specifici per facilitare la diffusione e l’uso di combustibili alternativi sostenibili, compresa l’elettrificazione delle navi e l’infrastruttura elettrica a terra nei porti.

L’ESPO ha co-firmato una dichiarazione congiunta dell’industria marittima a sostegno di tali investimenti e chiedendo l’assegnazione delle entrate ETS nel testo finale.

In linea con questa dichiarazione, il testo finale sull’EU ETS deve prevedere bandi marittimi dedicati nell’ambito del Fondo per l’innovazione, che servirebbero ad accelerare la decarbonizzazione del settore marittimo.

Per ESPO, il Fondo per l’innovazione dovrebbe sostenere l’implementazione di nuove tecnologie che evitino efficacemente di generare emissioni di gas a effetto serra, colmando al contempo il divario di finanziamento per progetti maturi ma non ancora commercialmente fattibili. Se solo i ‘progetti unici’ possono essere finanziati nell’ambito del Fondo per l’innovazione, il valore aggiunto dei finanziamenti dedicati nel Fondo per l’innovazione rimane molto limitato.

“L’obiettivo dell’EU-ETS marittimo è rendere più ecologico il settore dei trasporti marittimi. Ciò implica importanti investimenti in nuove tecnologie su tutta la rete, sia lato nave che lato terra. Il successo dell’EU-ETS dipenderà in gran parte dall’utilizzo delle entrate. In questa fase delle trattative non dobbiamo rimanere bloccati sul nome o sulla struttura del fondo, ma sul modo in cui i fondi sono utilizzati. A tale riguardo, è importante capire che il finanziamento solo di progetti di prima qualità non porterà ai progressi nell’inverdimento a cui miriamo”, ha affermato Isabelle Ryckbost, Segretario generale di ESPO.

Il testo finale sull’EU ETS dovrebbe inoltre incoraggiare gli Stati membri a utilizzare i proventi generati dalla vendita all’asta delle quote per investimenti nel settore marittimo e portuale. I porti europei restano impegnati a contribuire a fornire un testo finale sull’EU ETS che renda possibile la transizione verde del settore marittimo.

Intanto, altre Associazioni invitano la Commissione UE a rendere il Regolamento marittimo dell’EU ETS ‘veramente verde’. Sono convinti che per sostenere la transizione del trasporto marittimo verso combustibili marini prodotti da fonti rinnovabili, l’ETS dell’UE debba fornire il segnale giusto, tenendo conto delle emissioni di gas serra dei combustibili durante l’intero ciclo di vita.

Così, Il World Shipping Council, con Danish Shipping e produttori di energia rinnovabile, armatori e altre organizzazioni, Methanol Institute, Renewable Hydrogen Coalition, Royal Association of Netherlands Shipowners, Swedish Shipowners’ Association, ha inviato una lettera aperta agli organi europei.

La Commissione europea ha proposto di includere il trasporto marittimo nel sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) a partire dal 2023. I dettagli cruciali del Regolamento sono attualmente in fase di negoziazione e quindi il World Shipping Council con le altre organizzazioni hanno voluto rappresentare l’intera catena del valore alla base i carburanti verdi, chiedendo ai responsabili politici di spingere il Regolamento nella direzione più verde possibile.

In altre parole, quando si stabilisce un prezzo per le emissioni di carburante, è importante che un carburante non sia considerato verde se ha lasciato un’impronta climatica significativa durante l’estrazione e la produzione.

Abele Carruezzo