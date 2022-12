Il World Shipping Council risponde all’inclusione dello shipping nel mercato del carbonio dell’UE

Brussels. Nella tarda serata di ieri, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno raggiunto un accordo preliminare sugli elementi marittimi dell’EU ETS (Emission Trading System). L’inclusione del settore marittimo nell’EU ETS incoraggerà il viaggio del trasporto marittimo verso la decarbonizzazione e accelererà la riduzione delle emissioni tra i settori non marittimi. L’accordo provvisorio sulla navigazione è subordinato a un accordo globale sulla revisione dell’ETS, entro la fine dell’anno o il prossimo. Lo ricordiamo che l’EU ETS opera secondo il principio del ‘Cap and Trade’. Viene fissato un tetto o limite, che stabilisce la quantità massima di gas climalteranti (GHG – Greenhouse Gases: CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3), che può essere emessa dagli impianti che rientrano nel sistema.

Entro questo limite, le imprese possono acquistare o vendere quote in base alle loro esigenze. Le quote rappresentano la valuta centrale del sistema; una quota dà al suo titolare il diritto di emettere una tonnellata di CO2 o l’ammontare equivalente di un altro GHG. Le imprese che partecipano all’UE ETS devono restituire una quota di emissione per ogni tonnellata di CO2 equivalente emessa. Chi ha quote di emissioni in eccesso rispetto alle emissioni prodotte, può venderle. Se una società non adempie agli obblighi di conformità (Compliance), vengono applicate sanzioni pesanti.

Il World Shipping Council, che rappresenta l’industria del trasporto internazionale, di linea ha risposto subito all’accordo preliminare del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per includere il settore marittimo nel sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (EU ETS).

“Il trasporto marittimo di linea sta già investendo nella transizione verso carburanti a zero emissioni di gas serra ed è ansioso di gestire navi che utilizzano combustibili marini derivati ​​da fonti rinnovabili distribuiti attraverso una rete di approvvigionamento sostenibile. Siamo pronti e speriamo che l’ETS dell’UE per il settore marittimo contribuisca a guidare gli investimenti nelle energie rinnovabili e nelle reti di approvvigionamento necessarie per i carburanti marittimi alternativi necessari per effettuare la transizione”, afferma Jim Corbett, del World Shipping Council (WSC ) Direttore per l’ambientale per l’Europa.

L’accordo mette inoltre attiva i prossimi passi per l’UE per rendere l’ETS marittimo ‘veramente verde’ includendo tutti i gas serra, oltre a delineare i passi verso una prospettiva del ciclo di vita.

Lo sviluppo di una prospettiva del ciclo di vita sulla tariffazione delle quote ETS rifletterà non solo le emissioni di carburante quando consumate, ma anche le emissioni di gas serra derivanti dalla produzione di carburante marino, secondo il WSC.

“Includere tutti i gas serra – CO2, metano e protossido di azoto – nell’EU ETS è un passo importante. Ma solo quando l’EU ETS assumerà una prospettiva di ciclo di vita completo, raggiungerà il suo vero potenziale, aumentando la competitività dei combustibili veramente rinnovabili. Un segnale importante sul corretto prezzo è la chiave per guidare gli investimenti nell’energia verde necessaria per produrre combustibili sostenibili. Con l’introduzione graduale concordata, c’è una finestra di opportunità per andare avanti con una rapida adozione delle prospettive del ciclo di vita. Ciò allineerà anche l’EU ETS con i requisiti di FuelEU, promuovendo l’adozione di nuovi carburanti”, afferma Corbett.

Il WSC rileva che le istituzioni dell’UE hanno tutte sottolineato l’importanza di raggiungere un accordo globale presso l’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO). Con l’IMO MEPC 79 che inizierà tra meno di due settimane, ci sono una serie di proposte dettagliate sul tavolo per fissare un prezzo alle emissioni di gas serra a livello globale.

“La regolamentazione internazionale attraverso l’ONU-IMO rappresenta un’opportunità per guidare una transizione globale in linea con l’accordo di Parigi. La regolamentazione globale – un prezzo internazionale sulle emissioni di carbonio delle spedizioni insieme ad altre misure per guidare la fornitura di energia e carburanti verdi – è la via più rapida ed efficiente per decarbonizzare le spedizioni nel loro complesso. Esortiamo l’UE a garantire che l’EU ETS sia un percorso verde verso la decarbonizzazione globale e a lavorare per normative globali efficaci all’IMO di dicembre”, ha concluso Corbett.

Abele Carruezzo