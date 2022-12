ASSOLOGISTICA FESTEGGIA 75 ANNI in concomitanza con l’evento di consegna del premio “Il logistico dell’anno”

Assologistica festeggia il suo 75º anno e, in concomitanza con l’evento annuale di consegna del premio “logistico dell’anno”, incontra a Milano il Ministro delle infrastrutture Matteo Salvini

Milano– Oggi, a partire dalle ore 19,30, nello storico Circolo Filologico Milanese l’Associazione che rappresenta tutti gli operatori del settore logistico festeggerà l’anniversario della fondazione, avvenuta nel 1947, della “Associazione Interregionale Magazzini Alta Italia”, da cui negli anni – con una nuova denominazione acquisita nel 1997 – nascerà Assologistica.

Il tema della serata è racchiuso in uno slogan d’effetto: “L’impossibile? Per noi, tutto nella norma”; a sottolineare come la filiera logistica sia in grado quotidianamente di garantire a cittadini ed imprese, ovvero al Paese, di vivere e crescere in una realtà sempre più complessa.

Una complessità che i logistici affrontano e rispetto alla quale – attraverso la loro Associazione – formulano delle proposte sui temi della sostenibilità, del lavoro, delle regole, così come rispetto alle politiche di trasferimento modale e pure sulle norme urbanistiche per gli spazi di sviluppo.

Proposte che saranno oggetto del dialogo che l’Associazione avrà nel corso della serata con il Ministro delle Infrastrutture e Vice Premier Matteo Salvini e con Attilio Fontana, Governatore della Lombardia, la Regione dove ha sede oltre il 40% della logistica nazionale.

Nel corso della serata verranno presentate anche le eccellenze della logistica italiana sia dal punto di vista dell’innovazione tecnologica e della ricerca, sia attraverso la tradizionale consegna del Premio “Il Logistico dell’anno” che l’Associazione da 18 anni conferisce alle aziende che hanno investito ed innovato per migliorare se stesse e con esse il sistema logistico del paese.

Nell’edizione di quest’anno i premi sono stati ridotti numericamente e riformulati proprio con l’obiettivo di selezionare e qualificare puntualmente le eccellenze del comparto.

Verranno assegnati anche due premi alla carriera a Pier Carlo Bonzano e ad Andrea Condotta.

Un premio speciale è previsto per l’onorevole Nazario Pagano per l’impegno profuso nella scorsa legislatura per l’introduzione della logistica nel Codice civile ed un riconoscimento speciale andrà a Jean François Daher, da oltre quarant’anni Segretario Generale di Assologistica.

“75 anni di attività raccontano la vita dell’Associazione ma anche lo sviluppo della logistica e dell’Italia; – ha detto Umberto Ruggerone Presidente di Assologistica – sono un capitale importante, una eredità che ci è stata affidata da chi ci ha preceduto.

La nostra è un’Associazione che da sempre si caratterizza per la competenza che le aziende associate, tramite i propri manager, mettono a disposizione per far crescere il settore. Con questo approccio oggi, come sempre, continuiamo a proporre alla politica soluzioni e suggestioni affinché l’intera filiera, attraverso il confronto con le altre rappresentanze, comprese quelle della committenza, possa incrementare l’efficienza complessiva del ‘Sistema Paese’. Intendiamo dialogare costruttivamente e ringraziamo il Ministro Salvini che con la sua presenza dimostra l’attenzione del Governo rispetto alle nostre proposte. E’ significativa anche la partecipazione del Governatore Fontana: la Lombardia rappresenta con i suoi indicatori, demografici ed economici, uno dei più importanti cluster logistici europei.

Questo è un territorio che esprime logistica e che ha fame di logistica. Un territorio dove si possono avviare strategie ed iniziative che sappiano conciliare sviluppo e sostenibilità; la nostra Associazione è pronta a collaborare con chi abbia questi obiettivi nella propria agenda.”