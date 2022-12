Sanzioni smart: sanzioni assicurative per fermare le navi russe

(Nave Gnl artica russa, la Nikolay Yevgenov, armata da Teekay, battente bandiera Bahamas, classificata dal Russian Maritime Register of Shipping)

Bruxelles. L’Unione Europea e gli Stati Uniti stanno ora prendendo di mira i Club assicurativi di Protezione marittima e Indennità (P&I) per limitare la capacità di spedizione russa e limitare il prezzo del suo petrolio, il che significa che si stanno finalmente avviando alcune sanzioni intelligenti – smart – per una stupida guerra.

I Club P&I sono gruppi assicurativi marittimi specializzati in sinistri a tempo pieno h24 e ad alto rischio. L’assicurazione P&I è un requisito per tutti i carichi pesanti e le navi portacontainer.

In base alle nuove sanzioni, i P&I Club europei non possono più offrire assicurazioni a una nave che trasporta petrolio russo a un prezzo superiore a 60 dollari al barile.

Dal febbraio 2022, i Governi e il settore privato hanno imposto sanzioni frammentarie contro Mosca, tra cui prendere di mira gli articoli di lusso degli oligarchi e della cerchia ristretta del presidente russo Vladimir Putin. Yacht e jet erano altamente simbolici, ma le sanzioni contro di loro non erano davvero utili.

La Russia ha quindi perso l’accesso al sistema di pagamento SWIFT globale (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication: si tratta del principale sistema di messaggistica utilizzato dalle banche per effettuare pagamenti transfrontalieri rapidi e sicuri, consentendo al commercio internazionale di fluire senza intoppi e con garanzie; Swift non possiede fondi, titoli e non ha alcuna gestione di conti dei clienti). Solo dopo alcuni accordi commerciali con India e Cina la valuta russa si è in qualche modo stabilizzata. Quindi sono state imposte sanzioni mirate a società e individui russi. Circa 537 aziende, 276 persone giuridiche, 1.637 organizzazioni e 3.369 persone hanno affrontato una sorta di misura economica coercitiva tra febbraio 2022 e giugno 2022.

Nel settore dei trasporti marittimi, solo 113 delle 3.300 navi russe sono state oggetto di sanzioni ufficiali. Attaccare la capacità marittima della Russia è stato un errore per l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden e le sue controparti europee.

Le navi possono contrabbandare dislocando qualsiasi merce, anche carichi legittimi. Se la Russia ha bisogno di qualcosa d’illecito per la sua guerra in Ucraina, probabilmente arriva via mare.

Le misure economiche coercitive su solo il 3% dell’intera flotta mercantile russa nei primi mesi di guerra, non hanno inciso molto. Infatti, entro pochi giorni dall’imposizione delle sanzioni a quelle 113 navi battenti bandiera russa, 18 di loro sono passate a ‘bandiere di comodo’, registrando le navi nelle Isole Marshall e St. Kitts. Questa non è una novità per lo shipping in quanto gli armatori registrano regolarmente le loro navi in paesi che applicano poche tasse e trascurano le cattive condizioni di lavoro in cambio di pagamenti per registrare una nave sotto la loro bandiera. Questo è il motivo per cui paesi come Panama, Liberia e le Isole Marshall spediscono molto più carico di paesi come Stati Uniti e Canada. La maggior parte delle merci e del greggio del mondo sono spedite sotto bandiere di comodo, rendendo difficili e spesso futili le sanzioni mirate alle navi nazionali. Le sanzioni dirette contro un piccolo numero di navi russe hanno solo incoraggiato le navi battenti bandiera nazionale ad addentrarsi nell’ombra e unirsi ai loro compagni sotto bandiere di comodo.

Dovrebbero essere imposte sanzioni alla Liberia e alle Isole Marshall? Ciò metterebbe un freno a centinaia di milioni di tonnellate di merci trasportate via mare. L’economia globale non è in grado di gestirlo e richiederebbe un enorme controllo per applicare queste misure alle navi colpevoli.

Nel 2012, l’UE ha negato l’assicurazione P&I all’Iran, interrompendo, di fatto, le esportazioni globali di energia iraniana in poche ore. Ora che sanzioni simili sono in vigore contro la Russia, tutte le 3.300 navi russe conosciute si stanno fermando. Alcuni bloccano il traffico intorno allo Stretto del Bosforo in Turchia e rimangono a sostare in acque intorno alla città portuale russa di Vlassivostok.

Mantenere il prezzo massimo di $ 60 sul petrolio russo è rischioso. Indurre Putin a vendere petrolio a meno di 60 dollari incoraggerà il contrabbando di petrolio nell’ombra. Un divieto totale di P&I su tutte le navi ritenute russe potrebbe diventare un duro colpo economico a Putin. Gli analisti del settore sono convinti che i Governi e il settore privato devono pensare in modo più intelligente alle sanzioni. Non sanzionare il bersaglio. Sanzionare l’ambiente in cui operano.

Abele Carruezzo