Queen Victoria in bacino con i passegeri a bordo

Queen Victoria dirottata al bacino di carenaggio di Navantia; foto courtesy Autorità Portuale di Cadice)

Crociera in nave nel bacino di carenaggio con passeggeri a bordo; la Queen Victoria è stata dirottata al bacino di carenaggio di Navantia per ‘manutenzione essenziale’.

Cadice. I duemila passeggeri, a bordo della nave da crociera Queen Victoria, (90.746 tonnellate lorde), della Compagnia Cunard Line, hanno avuto uno scalo piuttosto unico che si aggiunto al loro itinerario di 15 notti alle Isole Canarie durante le vacanze di Natale e Capodanno.

La Compagnia di crociera ha annunciato loro che la nave avrebbe effettuato una visita al bacino di carenaggio durante il viaggio per ‘manutenzione essenziale’. Quando i passeggeri si sono imbarcati per la loro crociera il 23 dicembre a Southampton, in Inghilterra, sono stati informati del cambio d’itinerario. Hanno proseguito come previsto per Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, Tenerife e infine Madeira per il rinomato spettacolo pirotecnico di Capodanno.

La crociera è stata quindi programmata per procedere su Cadice, in Spagna, dove è stato detto loro che la nave sarebbe stata dirottata al cantiere navale Navantia per le riparazioni e che lo scalo previsto a Lisbona sarebbe stato annullato.

La nave è arrivata a Navantia il 2 gennaio ed è entrata di poppa nel bacino di carenaggio a mezzogiorno con tutti i suoi passeggeri insieme a circa 900 membri dell’equipaggio.

Il Comandante della nave ha informato che ci sarebbero volute circa tre ore per porre la nave sui blocchi (alloggio sui vasi) e altre due ore prima che la nave fosse messa in sicurezza e fosse posizionata una passerella per consentire le visite a terra. Trattandosi di una zona industriale attiva, i loro spostamenti erano però limitati e obbligati a prendere delle navette fino al varco portuale.

I passeggeri si sono svegliati questa mattina per vedere che tutta l’acqua era stata drenata dal bacino di carenaggio e che erano in corso i lavori sugli Azipod della nave da crociera.

I report di avaria indicavano un problema non specificato con una pala su una delle eliche che richiedeva riparazioni.

Con un senso dell’umorismo, tipicamente britannico, il Capitano Tomas Connery ha scritto ai passeggeri nella sua daily note fornendo importanti informazioni sul bacino di carenaggio di Cadice: “Vi ringraziamo per la vostra comprensione mentre eseguiamo questa parte essenziale della manutenzione e speriamo che possiate godervi appieno questa volta in un’opportunità di vita per la maggior parte degli ospiti di ammirare la Queen Vittoria fuori dall’acqua”.

Navantia ha citato la sfida unica di una riparazione rapida per la grande nave da crociera affermando di aver lavorato per pianificare attentamente le riparazioni. Gli equipaggi della nave e del bacino, sono stati impegnati h24 per predisporre il fine lavoro questa mattina 4 gennaio, invitando il rientro a bordo di tutti i passeggeri. Poco dopo Navantia inizierà ad allagare il bacino di carenaggio e verso le 14:00, ore locali, la nave da crociera dovrebbe lasciare il molo e iniziare il viaggio di ritorno verso Southampton con la fine della crociera.

La riparazione è stata fondamentale poiché la Queen Victoria ha in programma, dopo l’Inghilterra, uno scalo veloce ad Amburgo, in Germania, per imbarcare i passeggeri.

L’inizio ufficiale della Cunard Centenary World Cruise è da Southampton l’11 gennaio con la nave da crociera programmata per un giro intorno al mondo di 101 notti. I passeggeri non dimenticheranno l’esperienza unica durante la quale hanno assistito alle riparazioni della nave dal ponte o dalla loro cabina

Il cantiere navale Navantia ha condotto riparazioni rapide all’AIDA Bella nel 2017; la nave è rimasta in bacino di carenaggio per 30 ore per riparare una piccola perdita di petrolio dal suo Azipod. Costa Crociere ha anche messo in secca una delle sue navi da crociera qualche anno fa a Marsiglia permettendo ai passeggeri di rimanere a bordo durante le riparazioni.

Abele Carruezzo